“Play Dirty” (en español: “Juego sucio”) es la película de suspenso que llega a Amazon Prime Video el miércoles 1 de octubre del 2025, como una interesante apuesta donde el caos y las traiciones se mezclan con el humor negro. Pero, ¿conoces a todos los integrantes de su elenco? Pues, en esta nota, te traigo su guía de reparto. ¡Seguro encuentras varios rostros familiares!
Vale precisar que la cinta está dirigida por Shane Black y es una nueva adaptación de la serie de novelas “Parker” de Richard Stark (seudónimo de Donald E. Westlake).
Así, la trama sigue a un ladrón profesional y su equipo, quienes se ven envueltos en un robo que los enfrenta al crimen organizado de Nueva York.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Play Dirty”:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “PLAY DIRTY”?
1. Mark Wahlberg como Parker
Mark Wahlberg, famoso por sus roles en “Infiltrados”, “Boogie Nights” y “The Fighter”, interpreta a Parker, el ladrón profesional con una ética de trabajo impecable que lidera esta aventura criminal.
2. LaKeith Stanfield como Grofield
LaKeith Stanfield, reconocido por su destacado trabajo en la serie “Atlanta” y en la película “Sorry to Bother You”, le da vida a Grofield, el socio y mano derecha de Parker.
3. Rosa Salazar como Zen
Rosa Salazar, popular por protagonizar “Alita: Battle Angel” y sus apariciones en “Bird Box” y “Maze Runner”, encarna a Zen, integrante clave del equipo de expertos que acompaña a Parker.
4. Tony Shalhoub como Lozini
Tony Shalhoub, conocido por su papel principal como Adrian Monk en la serie “Monk” y su participación en “Wings”, interpreta a Lozini en esta película de Amazon Prime Video.
5. Keegan-Michael Key como Ed Mackey
Por otro lado, Keegan-Michael Key, estrella de la exitosa serie de sketches “Key & Peele” de Comedy Central y de películas como “Keanu” y “The Lion King”, se pone en la piel de Ed Mackey.
Otros actores y personajes de “Play Dirty”:
- 6. Nat Wolff como Kincaid
- 7. Chukwudi Iwuji como Phineas Paul
- 8. Thomas Jane como Philly Webb
- 9. Gretchen Mol como Grace Webb
- 10. Peta Wilson como Madge
- 11. Alejandro Edda como De La Paz
- 12. Yvonne Zima como Traci
- 13. Hemky Madera como el coronel Ortiz
- 14. Chai Hansen como Stan Devers
- 15. Claire Lovering como Brenda Mackey
