“Play Dirty” (en español: “Juego sucio”) es la película de suspenso que llega a Amazon Prime Video el miércoles 1 de octubre del 2025, como una interesante apuesta donde el caos y las traiciones se mezclan con el humor negro. Pero, ¿conoces a todos los integrantes de su elenco? Pues, en esta nota, te traigo su guía de reparto. ¡Seguro encuentras varios rostros familiares!

Vale precisar que la cinta está dirigida por Shane Black y es una nueva adaptación de la serie de novelas “Parker” de Richard Stark (seudónimo de Donald E. Westlake).

Así, la trama sigue a un ladrón profesional y su equipo, quienes se ven envueltos en un robo que los enfrenta al crimen organizado de Nueva York.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Play Dirty”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “PLAY DIRTY”?

1. Mark Wahlberg como Parker

Mark Wahlberg, famoso por sus roles en “Infiltrados”, “Boogie Nights” y “The Fighter”, interpreta a Parker, el ladrón profesional con una ética de trabajo impecable que lidera esta aventura criminal.

Mark Wahlberg como Parker en una escena de la película “Play Dirty” (Foto: Amazon Studios)

2. LaKeith Stanfield como Grofield

LaKeith Stanfield, reconocido por su destacado trabajo en la serie “Atlanta” y en la película “Sorry to Bother You”, le da vida a Grofield, el socio y mano derecha de Parker.

LaKeith Stanfield como Grofield en una escena de la película “Play Dirty” (Foto: Amazon Studios)

3. Rosa Salazar como Zen

Rosa Salazar, popular por protagonizar “Alita: Battle Angel” y sus apariciones en “Bird Box” y “Maze Runner”, encarna a Zen, integrante clave del equipo de expertos que acompaña a Parker.

Rosa Salazar como Zen en una escena de la película “Play Dirty” (Foto: Amazon Studios)

4. Tony Shalhoub como Lozini

Tony Shalhoub, conocido por su papel principal como Adrian Monk en la serie “Monk” y su participación en “Wings”, interpreta a Lozini en esta película de Amazon Prime Video.

Tony Shalhoub como Lozini en el póster de su personaje en la película “Play Dirty” (Foto: Amazon Studios)

5. Keegan-Michael Key como Ed Mackey

Por otro lado, Keegan-Michael Key, estrella de la exitosa serie de sketches “Key & Peele” de Comedy Central y de películas como “Keanu” y “The Lion King”, se pone en la piel de Ed Mackey.

Keegan-Michael Key como Ed Mackey en el póster de su personaje en la película “Play Dirty” (Foto: Amazon Studios)

Otros actores y personajes de “Play Dirty”:

6. Nat Wolff como Kincaid

7. Chukwudi Iwuji como Phineas Paul

8. Thomas Jane como Philly Webb

9. Gretchen Mol como Grace Webb

10. Peta Wilson como Madge

11. Alejandro Edda como De La Paz

12. Yvonne Zima como Traci

13. Hemky Madera como el coronel Ortiz

14. Chai Hansen como Stan Devers

15. Claire Lovering como Brenda Mackey

