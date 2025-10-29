“Playback: Una somos dos” sigue la historia de las dos mejores amigas Emma y Camila, quienes guardan un gran secreto (Foto: Disney Entertainment)
Teniendo a la música como elemento central llega , la serie que sigue a Emma y Camila, quienes logran un hit musical inmediato gracias a un video que realizan para participar en un concurso de talentos; sin embargo, ellas guardan un secreto: una de ellas hace playback sobre la canción que, en realidad, está interpretada por la otra. Aunque al principio parece una idea perfecta, poco a poco el plan se convierte en un algo difícil de guardar y que pone en riesgo su amistad de años. En esta nota, conoce quiénes conforman el elenco.

Vale precisar que esta producción argentina juvenil de Disney Plus cuenta con el mismo equipo creativo detrás de las exitosas producciones “Violetta” y “Soy Luna”.

El póster de "Playback: Una somos dos", serie juvenil argentina desarrollada a partir de una idea de Andrés Gelós y Dani Da Rosa (Foto: Disney Entertainment)
GUÍA DEL ELENCO DE “PLAYBACK: UNA SOMOS DOS”

A continuación, los actores y personajes de esta serie que mezcla amistad, música y secretos a lo largo de 20 episodios.

JULIETA CASTRO COMO EMMA

En “Playback: Una somos dos”, Julieta Castro es Emma (Foto: Disney Entertainment)
Julieta Castro interpreta a Emma, la joven que no puede cantar tras la muerte de su padre.

ANTONELLA PODESTÁ COMO CAMILA

En “Playback: Una somos dos”, Antonella Podestá es Camila (Foto: Disney Entertainment)
Antonella Podestá interpreta a Camila, la amiga con la voz perfecta que no puede exponerse públicamente.

VALENTINA GONZÁLEZ COMO SASHA

En “Playback: Una somos dos”, Valentina González es Sasha (Foto: Disney Entertainment)
Valentina González, más conocida como Valen G, interpreta a Sasha, la “reina” del colegio y principal rival de las protagonistas en el concurso de talentos.

JOAQUÍN SCOTTA COMO TOTO

En “Playback: Una somos dos”, Joaquín Scotta es Toto (Foto: Disney Entertainment)
Joaquín Scotta interpreta a Toto, amigo de la protagonista de esta serie juvenil.

MATÍAS SPANO COMO MATÍAS

En “Playback: Una somos dos”, Matías Spano es Matías (Foto: Disney Entertainment)
Matías Spano interpreta a Matías, un joven alegre y directo al momento de decir las cosas.

VALENTINO PETRILLI COMO SANTIAGO

En “Playback: Una somos dos”, Valentino Petrilli es Santiago (Foto: Disney Entertainment)
Valentino Petrilli interpreta a Santiago en la serie juvenil “Playback: Una somos dos”.

COMPLETAN EL ELENCO

  • Eliam Pico como Capi
  • Natalia Uboldi como Isla Martins
  • Franco Gotelli como Fénix Martins
  • Rubén Tuesta como Orión
  • Felipe Colombo como Albi
  • Facundo Gambandé como Andy Lauren
  • Ángel Abad como Fabián
  • Taina Gravier como Bianca
  • Azul Araya como Lezcano
  • Mercedes Scápola como Clara
  • Paula Kohan como Paula
  • Lorena Meritano como Coral
  • Larissa Goyco como Montse
  • María Figueras como Ingrid
  • Pablo Sórensen como Miguel
  • Luis Roberto Guzmán como Alejo
  • Catherine Fulop como Presentadora
  • Ámbar Da Silva como Camila (niña)
  • Laina Ríos como Sasha (niña)
  • Sofía Rivadulla como Emma (niña)

