Teniendo a la música como elemento central llega “Playback: Una somos dos”, la serie que sigue a Emma y Camila, quienes logran un hit musical inmediato gracias a un video que realizan para participar en un concurso de talentos; sin embargo, ellas guardan un secreto: una de ellas hace playback sobre la canción que, en realidad, está interpretada por la otra. Aunque al principio parece una idea perfecta, poco a poco el plan se convierte en un algo difícil de guardar y que pone en riesgo su amistad de años. En esta nota, conoce quiénes conforman el elenco.
Vale precisar que esta producción argentina juvenil de Disney Plus cuenta con el mismo equipo creativo detrás de las exitosas producciones “Violetta” y “Soy Luna”.
GUÍA DEL ELENCO DE “PLAYBACK: UNA SOMOS DOS”
A continuación, los actores y personajes de esta serie que mezcla amistad, música y secretos a lo largo de 20 episodios.
JULIETA CASTRO COMO EMMA
Julieta Castro interpreta a Emma, la joven que no puede cantar tras la muerte de su padre.
- Instagram: @juli.castroo
ANTONELLA PODESTÁ COMO CAMILA
Antonella Podestá interpreta a Camila, la amiga con la voz perfecta que no puede exponerse públicamente.
- Instagram: @podestasources
VALENTINA GONZÁLEZ COMO SASHA
Valentina González, más conocida como Valen G, interpreta a Sasha, la “reina” del colegio y principal rival de las protagonistas en el concurso de talentos.
- Instagram: @valentinag
JOAQUÍN SCOTTA COMO TOTO
Joaquín Scotta interpreta a Toto, amigo de la protagonista de esta serie juvenil.
- Instagram: @joacoscotta
MATÍAS SPANO COMO MATÍAS
Matías Spano interpreta a Matías, un joven alegre y directo al momento de decir las cosas.
- Instagram: @matispano_
VALENTINO PETRILLI COMO SANTIAGO
Valentino Petrilli interpreta a Santiago en la serie juvenil “Playback: Una somos dos”.
- Instagram: @petrilliupdatess
COMPLETAN EL ELENCO
- Eliam Pico como Capi
- Natalia Uboldi como Isla Martins
- Franco Gotelli como Fénix Martins
- Rubén Tuesta como Orión
- Felipe Colombo como Albi
- Facundo Gambandé como Andy Lauren
- Ángel Abad como Fabián
- Taina Gravier como Bianca
- Azul Araya como Lezcano
- Mercedes Scápola como Clara
- Paula Kohan como Paula
- Lorena Meritano como Coral
- Larissa Goyco como Montse
- María Figueras como Ingrid
- Pablo Sórensen como Miguel
- Luis Roberto Guzmán como Alejo
- Catherine Fulop como Presentadora
- Ámbar Da Silva como Camila (niña)
- Laina Ríos como Sasha (niña)
- Sofía Rivadulla como Emma (niña)
