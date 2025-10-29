Teniendo a la música como elemento central llega “Playback: Una somos dos”, la serie que sigue a Emma y Camila, quienes logran un hit musical inmediato gracias a un video que realizan para participar en un concurso de talentos; sin embargo, ellas guardan un secreto: una de ellas hace playback sobre la canción que, en realidad, está interpretada por la otra. Aunque al principio parece una idea perfecta, poco a poco el plan se convierte en un algo difícil de guardar y que pone en riesgo su amistad de años. En esta nota, conoce quiénes conforman el elenco.

Vale precisar que esta producción argentina juvenil de Disney Plus cuenta con el mismo equipo creativo detrás de las exitosas producciones “Violetta” y “Soy Luna”.

El póster de "Playback: Una somos dos", serie juvenil argentina desarrollada a partir de una idea de Andrés Gelós y Dani Da Rosa (Foto: Disney Entertainment)

GUÍA DEL ELENCO DE “PLAYBACK: UNA SOMOS DOS”

A continuación, los actores y personajes de esta serie que mezcla amistad, música y secretos a lo largo de 20 episodios.

JULIETA CASTRO COMO EMMA

En “Playback: Una somos dos”, Julieta Castro es Emma (Foto: Disney Entertainment)

Julieta Castro interpreta a Emma, la joven que no puede cantar tras la muerte de su padre.

ANTONELLA PODESTÁ COMO CAMILA

En “Playback: Una somos dos”, Antonella Podestá es Camila (Foto: Disney Entertainment)

Antonella Podestá interpreta a Camila, la amiga con la voz perfecta que no puede exponerse públicamente.

VALENTINA GONZÁLEZ COMO SASHA

En “Playback: Una somos dos”, Valentina González es Sasha (Foto: Disney Entertainment)

Valentina González, más conocida como Valen G, interpreta a Sasha, la “reina” del colegio y principal rival de las protagonistas en el concurso de talentos.

JOAQUÍN SCOTTA COMO TOTO

En “Playback: Una somos dos”, Joaquín Scotta es Toto (Foto: Disney Entertainment)

Joaquín Scotta interpreta a Toto, amigo de la protagonista de esta serie juvenil.

MATÍAS SPANO COMO MATÍAS

En “Playback: Una somos dos”, Matías Spano es Matías (Foto: Disney Entertainment)

Matías Spano interpreta a Matías, un joven alegre y directo al momento de decir las cosas.

VALENTINO PETRILLI COMO SANTIAGO

En “Playback: Una somos dos”, Valentino Petrilli es Santiago (Foto: Disney Entertainment)

Valentino Petrilli interpreta a Santiago en la serie juvenil “Playback: Una somos dos”.

COMPLETAN EL ELENCO

Eliam Pico como Capi

Natalia Uboldi como Isla Martins

Franco Gotelli como Fénix Martins

Rubén Tuesta como Orión

Felipe Colombo como Albi

Facundo Gambandé como Andy Lauren

Ángel Abad como Fabián

Taina Gravier como Bianca

Azul Araya como Lezcano

Mercedes Scápola como Clara

Paula Kohan como Paula

Lorena Meritano como Coral

Larissa Goyco como Montse

María Figueras como Ingrid

Pablo Sórensen como Miguel

Luis Roberto Guzmán como Alejo

Catherine Fulop como Presentadora

Ámbar Da Silva como Camila (niña)

Laina Ríos como Sasha (niña)

Sofía Rivadulla como Emma (niña)

