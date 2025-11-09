Elmo tiene algo que decir… ¡es hora de volver a “Plaza Sésamo”! La icónica serie infantil que ha acompañado a generaciones enteras de niños y familias llega este lunes 10 de noviembre a Netflix con su temporada número 56, marcando el inicio de una nueva etapa llena de color, música y lecciones que siguen siendo tan relevantes como hace más de cinco décadas.

DETALLES SOBRE LA LLEGADA DE “PLAZA SÉSAMO” A NETFLIX

En su regreso, “Plaza Sésamo” promete “despejar las nubes” con episodios más dinámicos, historias interactivas y un formato pensado para las nuevas audiencias.

La nueva temporada de la querida serie infantil se estrena el 10 de noviembre en Netflix (Foto: Netflix)

Cada entrega tendrá una duración de 11 minutos, lo que permitirá a los pequeños espectadores sumergirse en aventuras más concentradas, visualmente atractivas y cargadas de mensajes positivos. El objetivo sigue intacto: enseñar, divertir y sembrar valores fundamentales como la empatía, la colaboración y el respeto.

Desde el primer tráiler, los rostros familiares vuelven a llenar la pantalla: Big Bird, Elmo, Abby Cadabby, el Monstruo Comegalletas y Óscar el Gruñón dan la bienvenida al público con nuevas canciones, animaciones modernas y muchas risas. Pero eso no es todo: la temporada incluirá tres volúmenes que explorarán distintos temas de aprendizaje y convivencia, todo bajo la clásica atmósfera alegre de la calle más famosa del mundo.

Esta nueva versión de 'Sesame street' trae a tus personajes favoritos, secciones clásicas —¡y nuevas formas de jugar!

'Sesame street' llega a Netflix el 10 de noviembre. pic.twitter.com/PfkjRHokr9 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 3, 2025

EL ESTRENO CONTARÁ CON UN INVITADO MUY ESPECIAL

Se trata del campeón de NASCAR Bubba Wallace, quien acompañará a Elmo, Abby y Zoe en una divertida competencia de carreras. A lo largo del episodio, los niños aprenderán una valiosa lección cuando Elmo descubre que no puede rendir bien sin haber almorzado, resaltando la importancia de una buena alimentación. Una historia simple pero poderosa, fiel al estilo educativo que caracteriza a la serie.

“El corazón de Plaza Sésamo siempre ha sido su capacidad de reinventarse sin perder su esencia”, explicó Sal Pérez, productor ejecutivo. “Esta temporada invita a los niños a participar en la acción, mientras refuerza valores como la bondad y la compasión, algo que todos necesitamos hoy en día”, agregó. Por su parte, la guionista principal Halcyon Person destacó la participación de celebridades como una forma de aportar frescura y nuevas perspectivas a las historias.

Además de los clásicos segmentos como “Cookie’s Foodie Truck” y “Abby’s Magic Beasties”, la nueva temporada presentará el espacio “Tales from 123”, que mostrará divertidas situaciones dentro del edificio donde viven los personajes. Con humor físico, toques de comedia cotidiana y guiños a los adultos, la serie busca atraer tanto a los más pequeños como a los nostálgicos que crecieron viéndola.

“PLAZA SÉSAMO” NUNCA VA A PASAR DE MODA

Desde su debut en 1969, “Plaza Sésamo” se ha convertido en el programa infantil más premiado de la historia, acumulando más de 200 premios Emmy, además de reconocimientos como los Peabody, los People’s Choice Awards y un Kennedy Center Honor. Su éxito radica en la mezcla única de entretenimiento, educación y diversidad cultural, una fórmula que ahora llega a más de 30 idiomas a través de Netflix, además de mantenerse disponible en PBS y PBS KIDS en Estados Unidos.

Más que un simple regreso, esta temporada representa una evolución. “Plaza Sésamo” se adapta a las nuevas formas en que los niños consumen contenido sin renunciar a su misión de enseñar con alegría. Porque, sin importar cuántas generaciones pasen o cuántas plataformas cambien, el mensaje sigue siendo el mismo: en la esquina de “Plaza Sésamo”, siempre habrá espacio para aprender, reír y compartir los días soleados de la infancia.

