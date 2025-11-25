¡Buenas noticias para los fans de Vince Gilligan! Y es que Apple TV+ ha anunciado que el episodio 5 de su serie “Pluribus” llega mucho antes de lo esperado. Pero, ¿sabes exactamente cuándo? Pues, si quieres averiguarlo, esta nota es para ti. A continuación, te cuento todos los detalles sobre su estreno: fecha, hora, link y más.

Vale precisar que la producción está protagonizada por Rhea Seehorn, quien ya había trabajado con Gilligan en la aclama “Better Call Saul” (spin-off de “Breaking Bad”).

Ahora, ella interpreta a Carol Sturka, una autora de novelas románticas de fantasía que resulta ser inmune a un virus alienígena que transforma a casi toda la humanidad en una mente colmena optimista.

Entonces, con toques de ciencia ficción, comedia negra y thriller psicológico, la historia la presenta como la persona más infeliz del planeta, quien tiene la difícil tarea de “salvar” al mundo de la alegría.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Pluribus”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “PLURIBUS”?

El episodio 5 de la serie de Apple TV+, titulado “Got Milk” (en español: “Leche”), está programado para estrenarse—oficialmente—el miércoles 26 de noviembre de 2025.

Sin embargo, para espectadores en la mayoría de zonas horarias hispanohablantes, el capítulo llega a la plataforma un día antes: el martes 25 de noviembre .

Y si bien se pensaba que el episodio se lanzaría el viernes 28 de noviembre, respetando el estreno semanal que siguieron los anteriores capítulos, parece que se eligió este nuevo cronograma por dos razones principales:

Primero, para evitar competir directamente con el estreno del Volumen 1 de “Stranger Things 5” , el cual llega a Netflix la noche del miércoles 26 de noviembre.

, el cual llega a Netflix la noche del miércoles 26 de noviembre. Segundo, para no coincidir con la cena del Día de Acción de Gracias del jueves 27 de noviembre y correr el riesgo de ver reducida su audiencia.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “PLURIBUS”?

Tal como te puedes imaginar, el horario de estreno del episodio 5 de “Pluribus” varía según tu ubicación geográfica.

Por ejemplo, estos son los horarios exactos para diferentes zonas horarias estadounidenses:​

Zona horaria Hora exacta Hora del Pacífico (PT) 6:00 p.m. del martes 25 de noviembre Hora de las Montañas (MT) 7:00 p.m. del martes 25 de noviembre Hora Central (CT) 8:00 p.m. del martes 25 de noviembre Hora del Este (ET) 9:00 p.m. del martes 25 de noviembre

Por otro lado, para espectadores internacionales, se sigue esta programación:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. del martes 25 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. del martes 25 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. del martes 25 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. del martes 25 de noviembre España 3:00 a.m. del miércoles 26 de noviembre

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO 5 DE “PLURIBUS”?

Según la sinopsis oficial del capítulo, dirigido por Gordon Smith y escrito por Ariel Levine, este se vuelve a enfocar en Carol.

Y es que nuestra protagonista intenta concentrarse en su investigación, mientras maldice su soledad y aullidos nocturnos revelan un nuevo peligro.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 5 DE “PLURIBUS”?

“Pluribus” es una producción exclusiva de Apple TV+. Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de sus episodios, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Con eso en consideración, puedes ingresar sin problemas al LINK OFICIAL del show televisivo.

¿CUÁNTOS EPISODIOS MÁS DE “PLURIBUS” FALTAN?

La primera temporada de la serie consta de nueve capítulos en total. Por ende, este es el calendario restante:

Episodio 5: “Got Milk” - miércoles 26 de noviembre del 2025

- miércoles 26 de noviembre del 2025 Episodio 6 - viernes 5 de diciembre del 2025

- viernes 5 de diciembre del 2025 Episodio 7 - viernes 12 de diciembre del 2025

- viernes 12 de diciembre del 2025 Episodio 8 - viernes 19 de diciembre del 2025

- viernes 19 de diciembre del 2025 Episodio 9 - viernes 26 de diciembre del 2025 (FINAL DE TEMPORADA)

Cabe resaltar que Apple TV+ ya confirmó que habrá segunda temporada de la producción, así que tendremos ciencia ficción con la marca de Vince Gilligan para rato.

El póster de "Pluribus", serie creada por Vince Gilligan que desarrolla su primera temporada a lo largo de 9 episodios (Foto: High Bridge Productions / Sony Pictures Television / Apple TV+)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí