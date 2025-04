‘Dragon Ball Z’ es de los animes que te ‘regalan’ momentos inesperados que se convierten en inolvidables rápidamente. Uno de ellos es el protagonizado por ‘Vegeta’ en la ‘saga de Majin Buu’. Me refiero a la vez en que el ‘príncipe saiyajin’ aceptó que ‘Gokú’ es el “número 1”. ¿Por qué hizo eso después de tanto querer superarlo? Eso lo analizaremos en esta nota.

Para hablar de esa increíble escena, es necesario recalcar que pertenece al capítulo 280 de Dragon Ball Z, de acuerdo a información brindada por HobbyConsolas. Aquel episodio fue titulado como ‘Gokú, tú eres el número 1’ y es el favorito de muchos fanáticos del anime. No solo por lo que llega a decir ‘Vegeta’, sino por el arte y por la estupenda animación que posee.

Y es que permite apreciar peleas bien dibujadas, como si se tratara de una película de la franquicia. ‘Vegeta’, obviamente, aparece luchando contra ‘Kid Buu’ en el planeta ‘Supremo’ y justo cuando todo apuntaba a que iba a ser asesinado por su rival, aparece nuevamente ‘Gokú’ en escena para salvarlo y empezar a hacerle frente al enemigo de turno con la transformación del ‘Super Saiyajin 3’.

‘Gokú’ transformado en ‘Super Saiyajin 3’ luchando con ‘Kid Buu’ en el planeta ‘Supremo’. (Foto: Toei Animation) ×

Al ver que ‘Kakarotto’ tenía la fuerza suficiente como para pelear de igual a igual con ‘Kid Buu’, ‘Vegeta’ quedó atónito y comenzó a reflexionar sobre todo lo que ha vivido desde que conoció al ‘saiyajin’ criado en la Tierra. Mientras él se ponía a pensar en esas cosas, los ‘flashback’ acompañaron e hicieron el instante más especial. Si te interesa leer su discurso, aquí te lo comparto:

‘Vegeta’ viendo atentamente cómo ‘Gokú’ pelea con todas sus fuerzas contra ‘Kid Buu’ en el planeta ‘Supremo’. (Foto: Toei Animation) ×

“‘Kakarotto’, tú eres un guerrero admirable. Me acabo de dar cuenta que yo no sirvo para pelear con ‘Majin Buu’. Tú eres el único que puede derrotarlo. ‘Kakarotto’, la primera vez que te vi fue cuando estaba en búsqueda de planetas con un excelente ambiente para después venderlos”, expresó el ‘príncipe’ antes de recordar su primera pelea con quien ahora es su compañero de batalla y cómo este demostró tener más fuerza que él.

“A partir de ese momento, solamente vivía para cumplir un objetivo, el cual era superar los poderes de ‘Kakarotto’. Existía una leyenda, la cual decía que un ‘Super Saiyajin’ aparecería entre mil, y si la leyenda llegara a ser cierta, yo sería el único capaz de convertirme en ese ser súper dotado. Kakarotto es un guerrero de baja clase. Sería absurdo que fuera ese ‘Super Saiyajin’”, indicó después, antes de aceptar la realidad. “Ha superado los poderes de un guerrero ‘saiyajin’. Entonces, la leyenda era verdad. Él es el ‘Super Saiyajin’”, agregó.

“Yo pude despertar el ‘Super Saiyajin’ que había en mí, al haber desatado mi furia. Estaba emocionado. Pensé que finalmente había superado a ‘Kakarotto’ y esos momentos que tuve alguna vez como el ‘príncipe saiyajin’ habían regresado, pero a fin de cuentas no logré superarte”, sostuvo. “Al principio, pensé que era tu obligación proteger a tus seres queridos y, a causa de eso, un poder totalmente desconocido brotaba en tu corazón. Quizá tenga razón. Ahora yo tengo el mismo deber. Antes yo peleaba para que todo se hiciera a mi voluntad, por diversión. Era una delicia para mí matar a la gente y sobre todo para fortalecer mi orgullo. Pero ‘Kakarotto’, tú eres diferente. No peleabas solamente para ganar. Siempre sobrepasaste los límites de tus fuerzas para no perder ante nadie. Por eso tú nunca te atreviste a matar a tus oponentes. Lo sé porque tú nunca te atreviste a matarme. Parece ser que finalmente he comprendido que en mi corazón hay un poco de sentimiento que suelen tener los humanos, pero no puedo soportar la idea de que existe un ‘saiyajin’ generoso que le gusta pelear. Tú puedes, ‘Kakarotto’. Eres el número 1”, sentenció.

‘Vegeta’ sonriendo tras aceptar que ‘Gokú’ es el “número 1”. (Foto: Toei Animation) ×

¿Por qué Vegeta dio ese gran discurso?

Pues por el hecho de que se dio cuenta de que ‘Gokú’ siempre se las arregló para estar un paso más adelante que él, en cuanto a fuerza se refiere. Sin importar cuánto se esforzó, el ‘príncipe saiyajin’ siempre fue el segundo con más poder y toda esta ‘realidad’ es la que aceptó que existiera el creador de ‘Dragon Ball’, Akira Toriyama.

Ahora, también es importante señalar que esto no quiere decir que ‘Vegeta’ se rindió, sino que simplemente le dio el reconocimiento a ‘Kakarotto’ que consideró que debía tener en ese momento, ya que después, en ‘Dragon Ball Super’, hemos podido apreciar que la competitividad de ‘Vegeta’ nunca se fue. Él sigue queriendo ser el mejor y, por eso, ha llegado a superar muchas veces sus propios límites.

Es un hecho que ‘Vegeta’ y ‘Gokú’ se potencian mutuamente. Ambos se ayudan para ser mejores y, definitivamente, estamos hablando de los personajes más queridos de todo el anime. Lo bueno es que muy pronto veremos más historias con ellos en ‘Dragon Ball Super’, gracias a Toyotaro, quien, tras el fallecimiento de Akira Toriyama (el 1 de marzo de 2024), ha quedado a cargo de la historia principal del manga, así como también de la ilustración del mismo.