“Por siempre” (en su idioma original: “Forever”) es la serie de Netflix que lleva a las pantallas la historia de la famosa novela homónima de Judy Blume. Así, si llegaste a esta nota, quizá te gustaría conocer a todos los actores y personajes del elenco. Por eso, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Tal vez reconoces algunos rostros!

Vale precisar que la ficción es una versión actualizada de la obra original de Blume, ambientándose en Los Ángeles en el año 2018.

De esta manera, el relato se centra en dos adolescentes negros que exploran sus sentimientos e identidades a través del complicado viaje que supone para cada uno ser el primero para el otro.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Por siempre”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “POR SIEMPRE”?

1. Lovie Simone como Keisha Clark

Para saber quién es quién en la serie de Netflix, debemos empezar con una de las protagonistas: Keisha Clark. Ella es una joven estrella del atletismo, segura de sí misma e inteligente, con sueños claros para su vida después del instituto.

La actriz que la interpreta es Lovie Simone, también integrante de los elencos de “The Craft: Legacy”, “57 Seconds”, “Manhunt” y “Selah and The Spades”.

Lovie Simone como Keisha Clark en una escena de la serie "Por siempre" (Foto: Netflix)

2. Michael Cooper Jr. como Justin Edwards

Justin Edwards, por otro lado, es un nerd disfrazado en el cuerpo de un atleta. Él sueña con jugar al baloncesto universitario y lograr más que sus exitosos padres. Sin embargo, el amor lo llevará a saber quién es realmente.

El artista que asume este rol es Michael Cooper Jr., a quien -previamente- hemos visto en producciones como la película “On the Come Up” y el cortometraje “Infraction”.

Michael Cooper Jr. como Justin Edwards en una escena de la serie "Por siempre" (Foto: Netflix)

3. Karen Pittman como Dawn

Dawn es la madre de Justin. Ella es una alta ejecutiva de finanzas corporativas que ha trabajado duro para darle a su hijo todo lo que necesita para triunfar y quiere que tome decisiones inteligentes.

La estrella que le da vida al personaje es Karen Pittman, reconocida por su trabajo en “Begin Again”, “Living with Yourself”, “Love You More”, “Unthinkably Good Things”, entre otros proyectos.

Karen Pittman como Dawn en una escena de la serie "Por siempre" (Foto: Netflix)

4. Wood Harris como Eric

Eric es el padre de Justin. Él sabe que su hijo siente una inmensa presión por su futuro y, aunque tiene una buena relación con su el chico, mantiene unos límites claros.

Está interpretado por Wood Harris, cuya filmografía incluye títulos como “The Wire”, “Dredd”, “Remember the Titans” y “Celebrity”.

Wood Harris como Eric en una escena de la serie "Por siempre" (Foto: Netflix)

5. Xosha Roquemore como Shelly

Shelly es la madre de Keisha. Si bien ella nunca ha tenido mucho, siempre le ha dado prioridad a cuidar de su familia.

La actriz que se pone en la piel del personaje es Xosha Roquemore. Entre sus trabajos previos, se encuentran: “Space Jam: A New Legacy”, “Cherish the Day”, “Let’s Get Merried” y “Captain America: Brave New World”.

Xosha Roquemore como Shelly en una escena de la serie "Por siempre" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Por siempre”:

6. Marvin Lawrence Winans III como Jaden, el hermano menor de Justin.

el hermano menor de Justin. 7. Barry Shabaka Henley como George, el abuelo de Keisha.

el abuelo de Keisha. 8. Ali Gallo como Chloe, la mejor amiga de Keisha.

la mejor amiga de Keisha. 9. Niles Fitch como Darius, el mejor amigo de Justin.

el mejor amigo de Justin. 10. Paigion Walker como Tiffany, una de las primas de Keisha.

una de las primas de Keisha. 11. E’myri Crutchfield como Tammy, la rival de Keisha en su equipo de atletismo.