“Depredador: Tierras Salvajes” (en su idioma original: “Predator: Badlands”) es la película que le dio un giro radical a la franquicia cinematográfica de ciencia ficción al poner, por primera vez en 38 años de la saga, a un Yautja como protagonista. Así, si te la perdiste en el cine o quieres repetir la experiencia, te traigo buenas noticias: resulta que la producción del director Dan Trachtenberg ya está disponible en Disney+. Por eso, en esta nota, te cuento todo lo que necesitas saber para disfrutarla desde la comodidad de tu hogar.

Vale precisar que la cinta se desarrolla a lo largo de 107 minutos de metraje, tiempo en el que conocemos a un joven depredador marginado por su clan que forma una alianza inesperada con una androide dañada.

Además, con una recaudación mundial de 184,5 millones de dólares, se convirtió en la entrega más taquillera de toda la franquicia “Depredador” (superando el récord que ostentaba “Alien vs. Predator”, con 177,4 millones).

¿DE QUÉ TRATA “DEPREDADOR: TIERRAS SALVAJES”?

“Depredador: Tierras Salvajes” narra la historia de Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), un Yautja joven que es el más pequeño de su especie en su clan del planeta Yautja Prime.

Allí, su padre, Njohrr (Reuben de Jong) lo considera demasiado débil para sobrevivir y ordena su eliminación.

Sin embargo, su hermano mayor Kwei (Mike Homik) desobedece la orden y sacrifica su vida para enviar a Dek al planeta Genna, uno de los mundos más peligrosos del universo.

Aquí, Dek pierde casi todo su arsenal y debe aliarse con Thia (Elle Fanning), una androide dañada de Weyland-Yutani que perdió sus piernas en un enfrentamiento previo con el Kalisk, la criatura suprema del planeta.

Lo que sigue es una aventura de supervivencia, venganza y autodescubrimiento en la que también aparece Bud (Rohinal Narayan), una criatura nativa de Genna que resulta ser la cría del Kalisk, así como Tessa (también interpretada por Elle Fanning), la “hermana” sintética de Thia que responde a los intereses de Weyland-Yutani y de su inteligencia artificial MU/TH/UR.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DEPREDADOR: TIERRAS SALVAJES”?

A continuación, conoce al elenco principal de “Depredador: Tierras Salvajes”:

Actor/Actriz Personaje Descripción Elle Fanning Thia / Tessa Dos androides “hermanas” de Weyland-Yutani: Thia es la aliada de Dek; Tessa, su antagonista. Dimitrius Schuster-Koloamatangi Dek Joven Yautja marginado, protagonista de la película. Reuben de Jong Njohrr Padre de Dek y líder del clan, que ordena su muerte. Mike Homik Kwei Hermano mayor de Dek que lo protege y se sacrifica. Rohinal Narayan Bud Criatura nativa de Genna, cría del Kalisk. Cameron Brown Smyth Androide Weyland-Yutani. Alison Wright MU/TH/UR (voz) Inteligencia artificial que supervisa a Tessa. Matt y Ross Duffer Computadora de nave (voz) Los creadores de “Stranger Things” prestan su voz a la computadora de la nave de Kwei.

Dato curioso: Dimitrius Schuster-Koloamatangi, especialista de acción, aprendió el idioma Yautja creado específicamente para la película por el lingüista Britton Watkins, quien desarrolló un sistema completo de gramática, escritura y fonética para la especie.

¿CÓMO VER “DEPREDADOR: TIERRAS SALVAJES” EN EL STREAMING?

Para ver la película en el streaming, necesitas seguir estos pasos:

Contar con una suscripción activa a Disney+ .

. Iniciar sesión en la aplicación desde tu Smart TV, celular, tablet, computadora o consola de videojuegos.

en la aplicación desde tu Smart TV, celular, tablet, computadora o consola de videojuegos. Buscar “Predator: Badlands” (o “Depredador: Tierras Salvajes”) en la plataforma o acceder a través del link oficial .

. Darle play. Recuerda que disfrutar del filme no tiene costo adicional: está incluido en la suscripción estándar.

Otras formas de ver la cinta:

Si prefieres opciones alternativas para ver la producción, estas son las vías disponibles:

Compra digital: desde el pasado 6 de enero del 2026, “Depredador: Tierras Salvajes” se puede comprar en plataformas como Amazon, iTunes y Google Play.

desde el pasado 6 de enero del 2026, “Depredador: Tierras Salvajes” se puede comprar en plataformas como Amazon, iTunes y Google Play. Formato físico: el lanzamiento en DVD, Blu-ray y 4K Ultra HD Blu-ray está programado para el martes 17 de febrero de 2026 en Estados Unidos.

