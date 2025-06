Cuando supe sobre “Predator: Killer of Killers”, sabía que había algo especial porque esta nueva entrega suena como una de las más atrevidas hasta ahora de la saga. Imagina esto: una película animada para adultos, con guerreros vikingos, ninjas, pilotos de guerra… y todos ellos enfrentándose al cazador más letal del universo. Se estrena este 6 de junio de 2025 y lo mejor es que estará disponible en Hulu para Estados Unidos y en Disney+ para quienes estamos en otras partes del mundo, así que no hay excusas para perdérsela.

Esta nueva película, titulada en español “Depredador: Asesino de Asesinos”, no es solo una secuela más. Es una propuesta distinta, ambiciosa y visualmente muy potente. Está dirigida por Dan Trachtenberg (el mismo de “Prey”) y Joshua Wassung, con guion de Micho Robert Rutare, y producida por 20th Century Studios y Davis Entertainment. Además, cuenta con animación a cargo de Third Floor, lo que ya nos da una pista de que no estamos ante una producción improvisada. Es la sexta película y la octava entrega oficial de la franquicia “Predator”, y promete expandir aún más su universo.

"Predator: Killer of Killers" llega al streaming este 6 de junio en todo el mundo (Foto: Hulu)

¿DE QUÉ TRATA “PREDATOR: KILLER OF KILLERS”?

La película es una antología animada que nos lleva a través de tres historias, cada una situada en un contexto histórico distinto. Primero conocemos a una incursora vikinga que, junto a su hijo pequeño, emprende una sangrienta misión de venganza. Luego, viajamos al Japón feudal, donde un ninja se enfrenta a su hermano samurái en una lucha por el poder y la sucesión. Y finalmente, seguimos a un piloto de la Segunda Guerra Mundial que investiga una amenaza sobrenatural que podría cambiar el curso de la historia.

Lo impactante es que todos estos personajes —letales en sus respectivos mundos— terminan siendo simples presas frente a un nuevo oponente: el Depredador. Y no cualquier depredador, sino el asesino definitivo, el que caza a los cazadores. La película juega con esta idea de que no importa cuán temible sea un guerrero humano; ante esta criatura alienígena, todos están en desventaja.

¿QUÉ HACE ÚNICA A ESTA NUEVA ENTREGA?

“Depredador: Asesino de asesinos” se distancia de las demás entregas de la franquicia en varios aspectos. Lo primero es el formato animado, lo que le da total libertad para jugar con la estética, la violencia gráfica y la ambientación histórica sin limitaciones técnicas. Segundo, el enfoque antológico —tres relatos distintos conectados por la presencia del Depredador— permite explorar diferentes culturas y tiempos, enriqueciendo mucho más el universo ya conocido.

Otro detalle importante es su lugar dentro del canon. Aunque se trata de una historia aparte, se sitúa justo antes de los eventos de “Predator: Badlands”, otra entrega que llegará también en 2025. Así que esta película no es solo un experimento visual, sino una pieza clave dentro del nuevo rumbo narrativo que está tomando la franquicia bajo el sello de 20th Century Studios.

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL REPARTO DE VOCES?

Aunque sea una película animada, el elenco de voces aporta mucha fuerza al proyecto. Aquí te dejo los nombres confirmados:

Lindsay LaVanchy

Luis Ozawa Changchien (Predators, The Man in the High Castle)

Rick González (Arrow, Coach Carter)

Michael Biehn (Aliens, The Terminator, The Abyss)

"Predator: Killer of Killers" es la nueva apuesta en la saga de "Depredador" (Foto: Hulu)

¿CÓMO VER “PREDATOR: KILLER OF KILLERS”?

Ahora sí, a lo que vinimos. ¿Dónde y cómo se puede ver “Predator: Killer of Killers”? Si estás en Estados Unidos, la película se estrena exclusivamente en Hulu el 6 de junio de 2025. Solo necesitas una cuenta activa en la plataforma para poder disfrutarla desde el primer día.

Para quienes vivimos fuera de EE. UU., la transmisión será a través de Disney+, también desde el 6 de junio. En países donde Disney+ incluye la sección de contenido adulto (como Star), podrás encontrarla fácilmente en el catálogo. No habrá que esperar más ni buscar versiones alternativas; la distribución está pensada para ser global y simultánea.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.