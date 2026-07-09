Si eres de los que sigue de cerca la temporada de premios televisivos, seguro estás feliz luego de conocer los nombres que competirán en la gala de los Emmys 2026, una ceremonia que reconoce lo mejor de la televisión y del streaming en el último año. Así, entre dramas médicos, comedias que se despiden y sátiras políticas, la lista dejó favoritos evidentes incluso antes de la gala. Además, varias plataformas ya se perfilan como las grandes protagonistas del evento. ¿Te gustaría conocer a las principales? Pues, aquí te las presento.

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Vale precisar que la ceremonia se transmitirá en vivo el lunes 14 de septiembre del 2026 desde el Peacock Theater de Los Ángeles, con emisión por NBC y Peacock.

Asimismo, Mariska Hargitay, conocida por su papel protagónico en “Law & Order: SVU”, conducirá la gala por primera vez.

Antes de continuar, mira el anuncio oficial de nominados:

LAS PRODUCCIONES DE HBO MAX NOMINADAS A LOS PREMIOS EMMY 2026

1. “The Pitt” - Temporada 2

Nominaciones: 25 en total, la cifra más alta de todo el año, incluida Mejor Serie Dramática.

¿De qué trata? El personal del Centro Médico de Traumatismo de Pittsburgh enfrenta un turno más en un servicio de urgencias saturado, mientras intenta salvar vidas bajo una presión constante.

¿Cómo verla? A través de este enlace.

2. “Hacks” - Temporada 5

Nominaciones: 24, un récord para una comedia en su temporada final, incluida Mejor Serie de Comedia.

¿De qué trata? Sigue la relación entre una comediante veterana de Las Vegas y la joven guionista que contrata para renovar su material, en la quinta y última entrega de la historia.

¿Cómo verla? A través de este enlace.

3. “DTF St. Louis”

Nominaciones: 13 en total, incluida Mejor Miniserie.

¿De qué trata? Un drama criminal centrado en una red de corrupción y traiciones familiares en St. Louis, protagonizado por David Harbour y Jason Bateman.

¿Cómo verla? A través de este enlace.

Otros nominados de HBO Max:

“A Knight of the Seven Kingdoms”

“Task"

“Euphoria"

“The Gilded Age”

“The Chair Company”

“Rooster”

“The Comeback”

“IT: Welcome to Derry”

“Last Week Tonight With John Oliver”

“Half Man”

“Mel Brooks: The 99 Year Old Man!”

“Billy Joel: And So It Goes”

“The Yogurt Shop Murders”

“Wicked: One Wonderful Night”

“Rick and Morty”

“Smiling Friends”

LAS PRODUCCIONES DE APPLE TV+ NOMINADAS A LOS PREMIOS EMMY 2026

1. “Widow’s Bay”

Nominaciones: 19, la cifra más alta entre las series debutantes de este año, incluida Mejor Serie de Comedia.

¿De qué trata? Matthew Rhys interpreta al alcalde de un pueblo costero que esconde secretos peligrosos y realmente aterradores.

¿Cómo verla? A través de este enlace.

Matthew Rhys como Tom Loftis en la serie "Widow’s Bay" (Foto: Apple Studios / Chum Films)

2. “Pluribus”

Nominaciones: 18 en total, incluida Mejor Serie Dramática.

¿De qué trata? Creada por Vince Gilligan, sigue a una mujer que debe encontrar la forma de salvar al mundo de una extraña “plaga” que ha vuelto felices y homogéneas a las personas.

¿Cómo verla? A través de este enlace.

Rhea Seehorn como Carol Sturka y Karolina Wydra como Zosia en la serie "Pluribus" (Foto: High Bridge Productions / Sony Pictures Television / Apple TV)

3. “Margo’s Got Money Troubles”

Nominaciones: 8 en total, incluida Mejor Actriz de Comedia para Elle Fanning.

¿De qué trata? Una joven madre soltera recurre a medidas poco convencionales para salir a flote económicamente.

¿Cómo verla? A través de este enlace.

Otros nominados de Apple TV+:

“Shrinking”

“Slow Horses”

“The Morning Show”

“Palm Royale”

“Monarch: Legacy of Monsters”

“Mr. Scorsese”

“Your Friends & Neighbors”

LAS PRODUCCIONES DE NETFLIX NOMINADAS A LOS PREMIOS EMMY 2026

1. “Beef” - Temporada 2

Nominaciones: 16, la cifra más alta entre las miniseries, incluida Mejor Actor (Oscar Isaac) y Mejor Actriz (Carey Mulligan).

¿De qué trata? La segunda temporada de esta antología sigue un nuevo conflicto que escala fuera de control entre dos parejas de desconocidos, con consecuencias que afectan a todo su entorno.

¿Cómo verla? A través de este enlace.

2. “The Beast in Me”

Nominaciones: 9 en total, incluida Mejor Actriz en Miniserie para Claire Danes.

¿De qué trata? Una escritora en crisis se obsesiona con su nuevo vecino, un magnate acusado de la desaparición de su primera esposa.

¿Cómo verla? A través de este enlace.

3. “Black Rabbit”

Nominaciones: 7 en total.

¿De qué trata? Dos hermanos, dueños de un restaurante de moda en Nueva York, ven cómo su negocio se ve amenazado por deudas del pasado y decisiones cada vez más peligrosas.

¿Cómo verla? A través de este enlace.

Otros nominados de Netflix:

“The Diplomat”

“Stranger Things”

“Monster: The Ed Gein Story”

“Wednesday”

“Nobody Wants This”

“Leanne”

“The Upshaws”

“The Four Seasons”

“Remarkably Bright Creatures”

“Washington Black”

“Death by Lightning”

“Bridgerton”

“Emily in Paris”

“Love on the Spectrum”

“America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders”

“This Is a Gardening Show”

“Bad Thoughts”

“A Gorilla Story: Told by David Attenborough”

“Breakdown: 1975″

“Marty, Life Is Short”

“Sean Combs: The Reckoning”

“Rafa”

“Pop Culture Jeopardy!”

LAS PRODUCCIONES DE DISNEY+, HULU Y/O FX NOMINADAS A LOS PREMIOS EMMY 2026

1. “The Bear” - Temporada 4

Nominaciones: 8 en total, incluida Mejor Serie de Comedia.

¿De qué trata? Carmy, un chef de alta cocina, sigue transformando la tienda de sándwiches de su familia en un restaurante de renombre en Chicago, mientras lidia con su propio pasado.

Otros nominados de Disney+, Hulu y/o FX:

“Abbott Elementary”

“Alien: Earth”

“Only Murders in the Building”

“Paradise”

“Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”

“Welcome to Wrexham”

“All’s Fair”

“The Testaments”

“King of the Hill”

“Wonder Man”

“Nikki Glaser: Good Girl”

“Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show”

“The Simpsons”

LOS NOMINADOS A LOS PREMIOS EMMY 2026 EN OTRAS PLATAFORMAS

“Spider-Noir” en MGM+ / Amazon Prime Video

“All Her Fault” en Peacock / Amazon Prime Video

“The Traitors” en Peacock

“Love Island USA” en Peacock

“High Horse: The Black Cowboy” en Peacock

“Fallout” en Amazon Prime Video

“The Boys” en Amazon Prime Video

“John Candy: I Like Me” en Amazon Prime Video

“Bait” en Amazon Prime Video

“The Ms. Pat Show” en BET+

LA PRODUCCIÓN NOMINADA A LOS PREMIOS EMMY 2026 QUE PUEDES VER EN YOUTUBE

“The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny”

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