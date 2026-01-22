Los Premios Oscar 2026 ya tienen definidas a las películas que competirán en las principales categorías y las miradas están puestas, sobre todo, en lo que la Academia conoce históricamente como Los Cinco Grandes: mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guion (original y adaptado). La edición número 98 demuestra que conquistar nominaciones en este grupo de apartados sigue siendo uno de los logros más codiciados para cualquier producción porque consagra no solo a sus intérpretes y realizadores, sino también a la historia que sostiene todo el proyecto.

Dentro de las más de veinte categorías que componen los Premios Oscar, hay un grupo que históricamente ha concentrado la atención del público y la industria. Alcanzar nominaciones en estos rubros es visto como una suerte de consagración integral para una película, pues reconoce tanto la visión del cineasta como las interpretaciones centrales y la solidez del guion que sostiene el relato.

En la edición 98 de los Premios Oscar, varias cintas han logrado hacerse un lugar en estos apartados clave, confirmando el peso que siguen teniendo en la conversación global sobre el mejor cine del año. Además, cada temporada renueva el interés por saber qué producciones se acercarán al selecto grupo de títulos que, a lo largo de la historia, consiguieron imponerse en más de uno de estos grandes bloques.

NOMINADAS A MEJOR PELÍCULA EN LOS OSCAR 2026

La categoría de mejor película es el núcleo de la gala: el momento en el que la Academia reconoce al largometraje que, a su juicio, mejor sintetiza el espíritu cinematográfico del año. No solo se evalúa la factura técnica o el impacto en la taquilla, sino también la ambición artística, la relevancia temática y la respuesta del público y la crítica. En sí, es un todo.

En 2026, la lista de nominadas a mejor película incluye producciones de distintos géneros, estilos y orígenes, lo que refleja la diversidad del panorama cinematográfico actual:

“Bugonia”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“One Batlle After Another”

“The Secret Agent”

“Sentimental Value”

“Sinners”

“Train Dreams”

Todos estos títulos fueron nominados en la categoría de mejor película, una de las más importantes de los Premios Oscar (Foto: Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas)

NOMINADOS A MEJOR DIRECTOR

El premio a mejor director reconoce la mirada detrás de cámara: la persona capaz de coordinar el trabajo de todo un equipo y convertir un guion en una experiencia cinematográfica única. En esta categoría suelen confluir tanto cineastas consagrados como nuevas voces que han sorprendido con propuestas arriesgadas o personales.

Las nominaciones de 2026 muestran una combinación de estilos que va desde el cine de autor más íntimo hasta grandes producciones de estudio con fuerte sello personal:

“Hamnet” - Chloé Zhao”

“Marty Supreme” - Josh Safdie

“One Batlle After Another” - Paul Thomas Anderson

“Sentimental Value” - Joachim Trier

“Sinners” - Ryan Coogler

Todos estos fueron los nominados a mejor actor para el 2026 (Foto: Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas)

NOMINADOS A MEJOR ACTOR

La categoría de mejor actor premia a los intérpretes que encabezaron algunas de las actuaciones más comentadas del año, ya sea dando vida a personajes ficticios o encarnando figuras históricas. Suelen destacarse transformaciones físicas, complejidad emocional y la capacidad de sostener una película casi sobre sus hombros.

En los Oscar 2026, las nominaciones a mejor actor reúnen trabajos que han generado conversación en festivales, crítica especializada y audiencia general.

“Marty Supreme” - Timothée Chalamet

“One Batlle After Another” - Leonardo DiCaprio

“Sinners” - Michael B. Jordan

“Blue Moon” - Ethan Hawke

“The Secret Agent” - Wagner Moura

Cinco actores muy famosos están nominados en esta categoría (Foto: Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas)

NOMINADAS A MEJOR ACTRIZ

El premio a mejor actriz reconoce a las intérpretes que protagonizaron algunas de las lecturas más potentes del año, muchas veces en papeles que combinan vulnerabilidad, fuerza y matices psicológicos complejos. Esta categoría suele convertirse en una de las más comentadas de la temporada por la calidad de las actuaciones en competencia.

Las nominadas de 2026 abarcan tanto producciones independientes como grandes estrenos comerciales, lo que demuestra la variedad de espacios en los que hoy se construyen papeles femeninos protagónicos:

“Hamnet” - Jessie Buckley

“If I Had Legs I’d Kick You” - Rose Byrne

“Song Sung Blue” - Kate Hudson

“Sentimental Value” - Renate Reinsve

“Bugonia” - Emma Stone

Estos son las actrices que competirán por llevarse la estatuilla dorada a casa (Foto: Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas)

LAS NOMINACIONES A MEJOR GUION: ORIGINAL Y ADAPTADO

La escritura ocupa un lugar central dentro de Los Cinco Grandes, ya que mejor guion original y mejor guion adaptado son las categorías que premian la base de toda película: la historia. En mejor guion original compiten los libretos concebidos desde cero para la pantalla, mientras que en mejor guion adaptado se distinguen las obras que parten de novelas, obras teatrales, cómics, podcasts u otros materiales previos.

En los Oscar 2026, las nominaciones en ambas categorías vuelven a poner en primer plano el trabajo de los guionistas y su capacidad para crear mundos, personajes y diálogos que conectan con la audiencia.

Mejor guion original

En esta sección se reconocen las historias que nacieron específicamente para ser contadas en el cine, sin apoyarse en obras preexistentes. Suele valorarse la originalidad del planteamiento, la estructura narrativa y la profundidad de los personajes.

“Blue Moon” - Robert Kaplow

“It Was Just An Accident” - Jafar Panahi

“Marty Supreme” - Ronald Bronstein y Josh Safdie

“Sentimental Value” - Eskil Vogt y Joachim Trier

“Sinners” - Ryan Coogler

Estas son las películas nominadas a los Premios Oscar en la categoría de mejor guion original (Foto: Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas)

Mejor guion adaptado

El mejor guion adaptado celebra la habilidad de transformar un material previo en una experiencia cinematográfica propia, respetando el espíritu de la obra original, pero también encontrando un lenguaje visual y narrativo propio. En muchos casos, estas películas reactivan el interés por el libro, la obra o el formato del que partieron.

“Bugonia” - Will Tracy

“Frankenstein” - Guillermo del Toro

“Hamnet” - Chloé Zhao y Maggie O’Farrell

“One Battle After Another” - Paul Thomas Anderson

“Train Dreams” - Clint Bentley y Greg Kwedar

Estas películas son las que están nominadas en la categoría de mejor guion adaptado (Foto: Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas)

LA IMPORTANCIA DE LOS CINCO GRANDES EN LOS OSCAR

Conseguir nominaciones en Los Cinco Grandes —mejor película, dirección, actor, actriz y guion— sigue siendo uno de los indicadores más claros del impacto de una producción dentro de la temporada de premios. Para muchos estudios y cineastas, figurar en varios de estos rubros es tanto un reconocimiento artístico como una poderosa carta de presentación frente al público global.

En los Premios Oscar 2026, varias películas han logrado cruzar estos apartados, alimentando el debate sobre cuáles se convertirán en las grandes ganadoras de la noche. Falta que la Academia revele qué títulos se llevarán finalmente la estatuilla, pero la lista de nominados ya ofrece una radiografía clara de las historias, intérpretes y miradas que marcaron el cine en el último año.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA GALA DE LOS PREMIOS OSCAR 2026?

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 está programada para el domingo 15 de marzo de 2026 en el icónico Teatro Dolby de Los Ángeles, sede tradicional del evento desde hace más de una década. Este año, la edición número 98 de los galardones más importantes del cine promete una gala llena de emoción, talento y grandes momentos para recordar.

Como en cada temporada, la transmisión oficial correrá a cargo de la cadena ABC en Estados Unidos, mientras que diversos canales y plataformas digitales alrededor del mundo ofrecerán cobertura en vivo para millones de espectadores. En América Latina, los fans podrán seguir la premiación durante la noche del domingo, convirtiéndose en uno de los eventos televisivos y online más comentados del año.

¿A QUÉ HORA INICIA LA GALA DE LOS PREMIOS OSCAR 2026 EN ESTADOS UNIDOS?

Zona horaria EE. UU. Abreviatura Hora de inicio de la transmisión Este ET / EST 7:00 p. m. Centro CT / CST 6:00 p. m. Montaña MT / MST 5:00 p. m. Pacífico PT / PST 4:00 p. m.

HORARIO DE INICIO EN CADA PAÍS DE AMÉRICA LATINA

País / Ciudad principal Zona horaria en esa fecha Hora local de inicio de la transmisión México (Ciudad de México) UTC -6 5:00 p. m. México (Cancún) UTC -5 6:00 p. m. Guatemala UTC -6 5:00 p. m. Honduras UTC -6 5:00 p. m. El Salvador UTC -6 5:00 p. m. Nicaragua UTC -6 5:00 p. m. Costa Rica UTC -6 5:00 p. m. Panamá UTC -5 6:00 p. m. Colombia (Bogotá) UTC -5 6:00 p. m. Perú (Lima) UTC -5 6:00 p. m Ecuador continental (Quito) UTC -5 6:00 p. m. Bolivia (La Paz) UTC -4 7:00 p. m. Venezuela (Caracas) UTC -4 7:00 p. m. Chile (Santiago) UTC -3 8:00 p. m. Paraguay (Asunción) UTC -3 8:00 p. m. Argentina (Buenos Aires) UTC -3 8:00 p. m. Uruguay (Montevideo) UTC -3 8:00 p. m. Brasil (Brasilia, São Paulo, Río) UTC -3 8:00 p. m.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.