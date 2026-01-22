La categoría de mejor actor en los Premios Oscar 2026 se perfila como una de las más competitivas de los últimos años. Y es que, tras el anuncio de los nominados—llevado a cabo el jueves 22 de enero del 2026—, cinco intérpretes han sido revelados como los candidatos a llevarse la codiciada estatuilla dorada en la ceremonia del próximo domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Así, aunque Timothée Chalamet arranca como el gran favorito tras sus victorias en los Globos de Oro y en los Critics’ Choice Awards, la joven estrellas enfrenta una dura competencia de veteranos y rostros emergentes que han conquistado a la crítica con interpretaciones memorables.

Vale precisar que los nominados oficiales de la categoría son:

Timothée Chalamet - “Marty Supreme”

- “Marty Supreme” Leonardo DiCaprio - “One Battle After Another”

- “One Battle After Another” Wagner Moura – “O agente secreto” (“The Secret Agent”)

– “O agente secreto” (“The Secret Agent”) Michael B. Jordan - “Sinners”

- “Sinners” Ethan Hawke - “Blue Moon”

Y, en las siguientes líneas, te explico cómo va la competencia entre cada uno de ellos.

LOS 5 NOMINADOS DE LA CATEGORÍA MEJOR ACTOR DE LOS PREMIOS OSCAR 2026

1. Timothée Chalamet

Timothée Chalamet, de 30 años, lidera la mayoría de predicciones tras ganar el Globo de Oro al mejor actor en una Película de Comedia o Musical y el Critics’ Choice Awards 2026 por su papel en “Marty Supreme”.

Esta es la tercera nominación en la categoría para el artista, dado que anteriormente estuvo en la contienda por “Call Me By Your Name” (2018) y “A Complete Unknown” (2025).

En “Marty Supreme”, dirigida por Josh Safdie, Chalamet interpreta a Marty Mauser, un joven prodigio del tenis de mesa en el Nueva York de los años 50 que busca abrirse paso en el circuito profesional.

Y de ganar, él se convertiría en el segundo actor más joven en triunfar en la categoría. Y es que solo estaría detrás de Adrien Brody, quien se llevó el premio a los 29 años por su protagónico en “The Pianist“.

2. Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio compite por su sexta nominación en la categoría gracias a su estupendo trabajo en “One Battle After Another”, el thriller político dirigido por Paul Thomas Anderson.

El actor ganador del Oscar por “The Revenant” (2016) interpreta a Bob Ferguson, un exrevolucionario que debe regresar a su pasado combativo cuando él y su hija son perseguidos por un corrupto oficial militar.

Y si bien Chalamet es el favorito de la terna, DiCaprio fue nominado en los Globos de Oro y Critics’ Choice Awards, por lo que se perfila como uno de sus serios contendientes.

3. Wagner Moura

¡Habemus presencia latina en la lista! Y es que Wagner Moura ha hecho historia como el primer brasilero en ser nominado en la categoría.

Además, se posiciona como uno de los candidatos más sólidos de la competencia tras ganar el Globo de Oro al mejor actor en una Película Dramática por “O Agente Secreto” (“The Secret Agent”).

El artista, famoso a nivel internacional gracias a su papel como Pablo Escobar en la serie “Narcos”, interpreta a Armando, un exprofesor universitario perseguido durante la dictadura militar brasileña de 1977 que debe asumir una nueva identidad.

4. Michael B. Jordan

Michael B. Jordan ha conseguido su primera nominación al Oscar con “Sinners”, la película de vampiros dirigida por Ryan Coogler que lo presenta en un doble rol como los gemelos Smoke y Stack.

La cinta, ambientada en el Mississippi de 1932, narra la historia de dos hermanos que regresan a su pueblo natal para abrir un club de música, pero enfrentan la llegada de un grupo de vampiros blancos liderados por Remmick (Jack O’Connell).

5. Ethan Hawke

Ethan Hawke completa la lista gracias a su actuación en “Blue Moon”, la película biográfica dirigida por Richard Linklater.

Aquí, el artista interpreta a Lorenz Hart, un letrista que se enfrenta tanto a un mundo que ya no valora su talento como a la aparente imposibilidad del amor.

Y tú, ¿quién crees que se lleve la ansiada estatuilla?

