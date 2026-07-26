El universo de “Rick and Morty” por fin le da el protagonismo absoluto a uno de sus personajes secundarios más queridos. Y es que “President Curtis” (en español: “El presidente Curtis”), la nueva serie animada centrada en el presidente Andre Curtis, ya tiene todo listo para su desembarco en HBO Max y Adult Swim, y trae consigo la pregunta que más se repite entre los fans: cuándo y a qué hora se estrena cada capítulo de la producción. Por eso, para averiguar la respuesta, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que el show televisivo sigue al presidente Andre Curtis y a su peculiar equipo de trabajo mientras enfrentan el tipo de crisis que Rick Sánchez jamás atendería: diplomacia interdimensional, investigaciones paranormales y fenómenos inexplicables.

Así, esta vez la trama se aleja del laboratorio de Rick para instalarse en la Casa Blanca y en el día a día del mandatario, con una mezcla de ciencia ficción, sátira política y humor negro.

Antes de continuar, mira el tráiler de “President Curtis”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “PRESIDENT CURTIS”

La serie animada se compone de 10 capítulos en total, programados para lanzarse entre julio y septiembre del 2026 en Adult Swim.

Calendario de estreno de “President Curtis”:

Episodio 1 - “Pilot”: domingo 26 de julio del 2026

domingo 26 de julio del 2026 Episodio 2 - “Triangle”: domingo 2 de agosto del 2026

domingo 2 de agosto del 2026 Episodio 3 - “Ex”: domingo 9 de agosto del 2026

domingo 9 de agosto del 2026 Episodio 4: domingo 16 de agosto del 2026

domingo 16 de agosto del 2026 Episodio 5: domingo 23 de agosto del 2026

domingo 23 de agosto del 2026 Episodio 6: domingo 30 de agosto del 2026

domingo 30 de agosto del 2026 Episodio 7: domingo 6 de septiembre del 2026

domingo 6 de septiembre del 2026 Episodio 8: domingo 13 de septiembre del 2026

domingo 13 de septiembre del 2026 Episodio 9: domingo 20 de septiembre del 2026

domingo 20 de septiembre del 2026 Episodio 10: domingo 27 de septiembre del 2026

HBO Max, por su parte, confirmó el estreno de los capítulos un día después, con nuevos episodios disponibles semanalmente todos los lunes.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “PRESIDENT CURTIS”?

“President Curtis” se lanza en Estados Unidos el domingo 26 de julio a las 8:30 p.m. (PT) / 11:30 p.m. (ET) en Adult Swim, justo después del final de la novena temporada de “Rick and Morty”.

Así, se espera que ese sea el horario que se respete durante todo el periodo de emisión de la serie a través del canal televisivo.

¿CÓMO VER LOS EPISODIOS DE “PRESIDENT CURTIS” EN EL STREAMING?

Para disfrutar de “President Curtis” en el streaming, debes asegurarte de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma HBO Max.

Con eso en consideración, puedes ingresar sin problemas al LINK OFICIAL de la producción.

La serie animada "President Curtis" es el primer spin-off oficial derivado directamente del universo de "Rick and Morty" (Foto: Adult Swim / Warner Bros. Discovery / HBO Max)

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