Sophie Turner inicia oficialmente una nueva etapa en su carrera como heroína de videojuegos. Recientemente, Prime Video reveló la primera imagen de la actriz, de 29 años, caracterizada como Lara Croft, la famosa arqueóloga y aventurera de la mítica saga Tomb Raider. Turner protagonizará la nueva serie de televisión, la cual cuenta con Phoebe Waller-Bridge como creadora y guionista, reconocida por su trabajo en Fleabag. En la primera imagen difundida, Turner aparece con el look clásico de Lara Croft: gafas rojas, shorts, camiseta sin mangas, mochila de cuero y una pistola sujeta al muslo. Además, la plataforma confirmó que la producción de la serie ya comenzó de manera oficial.

La actriz ya había expresado su entusiasmo por el personaje en declaraciones previas: “He sido fan de Tomb Raider y del personaje de Lara desde hace mucho tiempo. Siempre la he sentido muy empoderada en un mundo dominado por hombres. ¡Es un modelo femenino feroz!”.

El elenco también incluye a figuras destacadas como Sigourney Weaver, Jason Isaacs y Celia Imrie.

Weaver interpretará a Evelyn Wallis, una mujer misteriosa interesada en aprovechar las habilidades de Lara, Isaacs dará vida a Atlas DeMornay, el tío de la protagonista, e Imrie encarnará a Francine, una directiva del Museo Británico enfocada en recaudar fondos y mantener su estilo de vida elegante.

Turner expresó su admiración por el personaje y destacó su importancia como figura femenina fuerte. (Foto: Prime Video)

Phoebe Waller-Bridge, creadora y productora ejecutiva del proyecto, compartió su emoción cuando la serie fue aprobada en mayo de 2024: “Si pudiera decirle a mi yo adolescente que esto estaba pasando, creo que explotaría. Tomb Raider ha sido una parte enorme de mi vida y me siento increíblemente privilegiada de llevarlo a la televisión con colaboradores tan apasionados.”

“Lara Croft significa mucho para mí, como para muchos otros, y no puedo esperar para embarcarme en esta aventura. Incluso con murciélagos incluidos”, agregó.

Tras la elección de Turner, Waller-Bridge la describió como “formidable” y aseguró: “Todos los involucrados están profundamente apasionados por Lara y son tan extravagantes, valientes y divertidos como ella.”

Tomb Raider es un videojuego icónico de acción y aventura en tercera persona que se centra en la arqueóloga británica Lara Croft, pionero en los juegos 3D de su época. (Foto: Crystal Dynamics)

Por su parte, Turner también reconoció el legado de quienes interpretaron antes a Lara Croft: afirmó que tenía “unos zapatos enormes que llenar, siguiendo los pasos de Angelina y Alicia con sus interpretaciones poderosas, pero con Phoebe al mando, estamos —y Lara también— en manos muy seguras.”

El reparto se completa con Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed y August Wittgenstein.

Waller-Bridge calificó al elenco como “más allá de mis sueños más salvajes”, mientras se van conociendo más detalles de los personajes que rodearán a Lara Croft en esta ambiciosa nueva adaptación para televisión.

De qué tratará la nueva serie de Tomb Raider

La serie, producida por Amazon Prime Video, será una adaptación de acción real (live-action) que busca relanzar la franquicia con una narrativa más profunda que las películas anteriores.

La historia seguirá las aventuras de la arqueóloga Lara Croft mientras explora ruinas antiguas y se enfrenta a peligros globales. Se ha confirmado que aparecerán personajes icónicos de los videojuegos como Zip (su experto en tecnología), el mayordomo Winston y su tío Atlas de Mornay.

A diferencia de la última película de Alicia Vikander, esta serie no será una historia de origen donde Lara es una novata. Se presentará a una Lara Croft ya experimentada que lidia con el peso de su legado familiar y los misterios sin resolver de su padre.

Phoebe Waller-Bridge, productora y guionista, señaló en entrevistas que su objetivo es traer de vuelta la “épica de aventuras de los 90” (estilo Indiana Jones), pero con una Lara Croft más humana y con el humor inteligente que caracteriza a la guionista.

Aunque ya se reveló la primera imagen oficial de Sophie Turner como Lara Croft, todavía no hay una fecha de estreno exacta.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí