“Cuando su vida se viene abajo, un respetado juez se une a un equipo de casos pro-bono en el que encuentra esperanza y un propósito de vida”. Esta es la trama de “Pro bono”, el drama coreano que aterrizó en Netflix el 6 de diciembre de 2025. ¿Quiénes forman parte del elenco? Descúbrelo a continuación.

Esta serie tiene un total de 12 episodios, que se emitirán dos por semana (sábados y domingo) hasta el 11 de enero de 2026.

En "Pro bono", el nuevo equipo d trabajo de Kang David (Foto: tvN / Netflix)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “PRO BONO”?

A continuación, te damos a conocer quién es quién en el drama surcoreano “Pro bono”.

JUNG KYUNG HO COMO KANG DAVID

En "Pro bono", Jung Kyung Ho es Kang David (Foto: tvN / Netflix)

Jung Kyung Ho como Kang David, un juez exitoso que tiene cientos de miles de seguidores en redes sociales gracias a su impecable trabajo y su magnífica imagen. Sin embargo, cuando está a punto de ascender a juez de la Corte Suprema, experimenta repentinamente una ruptura en su vida cotidiana: un día descubre una caja de manzanas llena de fajos de billetes en el maletero de su coche. Este incidente inesperado provoca su dimisión de su cargo judicial y comenzar su vida como jefe del equipo de abogados de oficio en un importante bufete.

El actor ha formado parte de “Hospital Playlist”, “Crash Course in Romance”, “Prison Playbook”, “Resident Playbook”, por citar algunos títulos.

SO JU YEON COMO PARK GI PPEUM

En "Pro bono", So Ju Yeon es Park Gi Ppeum (Foto: tvN / Netflix)

So Ju Yeon como Park Gi Ppeum, una abogada que siente una profunda pasión por el derecho. Se interesa por los derechos humanos y la justicia social.

La actriz fue parte de “Lovestruck in the City”, “Seasons of Blossom”, “A Love So Beautiful”, “I Hate Going to Work”, entre otras producciones.

LEE YOO-YOUNG COMO OH JEONG-IN

En "Pro bono", Lee Yoo-young es Oh Jeong-in (Foto: tvN / Netflix)

Lee Yoo-young como Oh Jeong-in, la nueva directora ejecutiva del bufete, quien se ganó el puesto tras una vida de rigurosas pruebas bajo el liderazgo de su padre, el fundador de O&Partners, conocido como el rey de la abogacía.

La actriz actuó en “La última primavera”, “Your Honor”, “My Fellow Citizens!”, “Traces of Love” y otros títulos más.

KANG HYUNG SUK COMO HWANG JUN U

En "Pro bono", Kang Hyung Suk es Hwang Jun U (Foto: tvN / Netflix)

Kang Hyung Suk como Hwang Jun U, otro de los integrantes del equipo de casos pro-bono, donde llega a trabajar el protagonista.

El actor es conocido por “Second Shot at Love”, “Hometown Cha Cha Cha”, “Amor por contrato”, “Do Do Sol Sol La La Sol”, entre otros.

YOON NA MOO COMO JANG YEONG SIL

En "Pro bono", Yoon Na Moo es Jang Yeong Sil (Foto: tvN / Netflix)

Yoon Na Moo como Jang Yeong Sil, otro de los muchachos que conforman el equipo que labora mediante casos pro bono.

El actor es conocido por “Connection”, “Now, We Are Breaking Up”, “Romantic Doctor, Teacher Kim 2”, “Your Honor” y más.

SEO HYE WON COMO YOO NAN HUI

En "Pro bono", Seo Hye Won es Yoo Nan Hui (Foto: tvN / Netflix)

Seo Hye Won como Yoo Nan Hui, una joven entusiasta que se convierte en la compañera del protagonista cuando llega a su nuevo trabajo.

La actriz trabajó en “Love Scout”, “Si la vida te da mandarinas...”, “Queen of Divorce”, “Bloody Heart” y otras producciones más.

COMPLETAN EL ELENCO

Kim Kap-soo como Oh Gyu-jang, fundador de O&Partners

Lee Moon-sik como Shin Jung-seok

Kim Jung-young como Kim Seong-rye

Yeon Je-wook como Kim Joo-seop

Sung Dong-il como Choi Ho-jip

Yoo Jae-myung

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí