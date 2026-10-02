La temporada de anime de otoño de 2026 ya empezó y además del regreso de series populares como “The Apothecary Diaries”, “Black Clover” y “Tokyo Revengers”, cuenta con esperados estrenos como “Firefly Wedding”, “Overgeared” y “Psyren”. Este último incluso ha sido comparado con “Jujutsu Kaisen” debido a que ambas comparten un tono oscuro, supervivencia y sistemas de poder complejos, tiene protagonistas que entran en un juego mortal y peligroso donde deben luchar por mantenerse con vida.

Este nuevo anime está basado en el manga shonen escrito e ilustrado por el mangaka Toshiaki Iwashiro que es considerado una obra de culto que destacó por su originalidad, introduciendo un sistema de poderes psíquicos y un mundo distópico. Por lo tanto, tiene un gran número de seguidores que esperan con ansias la adaptación.

“Psyren”, dirigido por Katsumi Ono, narra la historia de Ageha Yoshina, un estudiante de preparatoria que se ve arrastrado a un juego de supervivencia mortal en un mundo distópico tras encontrar una misteriosa tarjeta telefónica

La serie que promete posicionarse como una de las propuestas de acción, ciencia ficción y supervivencia más potentes de la temporada de otoño de 2026 cuenta con el guion de Shin Yoshida, el diseño de personajes de Akira Okuma y la música de Takashi Ohmama, Tatsuhiko Saiki y Shu Kanematsu.

El nuevo anime “Psyren” tiene el potencial de llenar el vacío que deja “Jujutsu Kaisen”, que ya confirmó su cuarta temporada (Foto: Satelight)

FECHA DE ESTRENO DE “PSYREN”

“Psyren”, anime que mezcla misterios de leyendas urbanas con un juego mortal de viajes en el tiempo, se estrenará el lunes 5 de octubre de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional.

Por lo tanto, para ver cada uno de los episodios de esta serie de acción, ciencia ficción y suspenso solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

“Psyren” tendrá un estreno especial el sábado 3 de octubre de 2026 en el Global Stage Hollywood, el festival internacional de cine celebrado en Hollywood, California.

TRÁILER DE “PSYREN”

¿DE QUÉ TRATA “PSYREN”?

“Psyren” relata la historia de Ageha Yoshina, un estudiante rebelde que un día encuentra una misteriosa tarjeta telefónica. Al contestar una llamada en una cabina, es transportado a un futuro distópico. Allí, deberá participar en un juego mortal de supervivencia, utilizando habilidades psíquicas para descubrir la verdad y evitar el fin del mundo

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, “un día, Ageha Yoshina, un estudiante de secundaria, encuentra una misteriosa tarjeta telefónica roja. Días después, su amiga de la infancia, Sakurako Amamiya, quien poseía la misma tarjeta, desaparece repentinamente.

En su búsqueda, se ve envuelto en rumores sobre una serie de misteriosas desapariciones en todo el país, perpetradas por una organización secreta conocida como Psyren. Al unirse al grupo, comienza un juego mortal que cambiará su destino para siempre.”

REPARTO DE VOCES DE “PSYREN”

Ageha Yoshina: Interpretado por Rikuya Yasuda.

Sakurako Amamiya: Interpretada por Mayuko Kazama.

Hiryu Asaga: Interpretado por Shunsuke Takeuchi (Brawler en “Akudama Drive”).

Oboro Mochizuki: Interpretado por Soma Saito (Kenshin Himura en el remake de “Rurouni Kenshin”).

Kabuto Kirisaki: Interpretado por Yukihiro Nozuyama (Ranmaru Koguma en “Go! Go! Loser Ranger!”).

Matsuri Yagumo: Interpretada por Yuhko Kaida.

Dolkey (Dholaki): Interpretado por Nobuyuki Hiyama.

Los protagonistas de "Psyren" deben sobrevivir en ese páramo lleno de monstruos mutantes y encontrar una cabina telefónica para volver al mundo real (Foto: Satelight)

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