“Entrevías” no es la única producción destacable de José Coronado. Desde que empezó su carrera actoral en los años 80 en el cine, el ganador del Premio Goya como mejor actor protagonista en 2011 y mejor actor de reparto en 2024 ha participado en varias series y películas. “Vivir sin permiso”, “El inocente”, “Legado”, “La familia perfecta”, “Tu hijo” y “la chica de nieve” son solo algunos de los títulos más conocidos. De hecho, en 2024 participó en un thriller dirigido por David Marqués.

La película española en la que Coronado compartió roles con Diego Peretti, Cecilia Suárez y Georgina Amorós sigue a un exitoso escritor de novelas de misterio que decide aislarse en un tranquilo chalet para concentrarse en sus obras. Todo marcha de acuerdo al plan que solo conoce su agente, Victoria, pero la inesperada visita de Jota, un supuesto periodista misterioso, lo altera todo. ¿Tiene algo que ver con la joven amante del novelista?

Se trata de “Puntos suspensivos”, escrita por Marqués y Rafael Calatayud Cano. El rodaje de esta película comenzó en Berrocalejo en diciembre de 2022. Su estreno mundial se realizó en el Festival de Málaga el 2 de marzo de 2024. Y llegó a los cines de España el 20 de septiembre de 2024.

José Coronado, Cecilia Suárez y Diego Peretti conforman el elenco principal de la película española "Puntos suspensivos" (Foto: Vértice 360)

¿DE QUÉ TRATA “PUNTOS SUSPENSIVOS”?

De acuerdo con la descripción oficial de Amazon Prime Video, en “Puntos suspensivos”, “Leo (Diego Peretti), exitoso escritor de novelas de misterio, se oculta bajo el seudónimo de Cameron Graves. Mientras escribe su próximo libro en un aislado chalet, recibe la extraña visita de Jota (Jose Coronado), un inquietante personaje que dice ser periodista”.

Por lo que he visto en el tráiler, Jota irrumpe en la propiedad de Leo, quien por alguna razón no llama a la policía y le permite entrar a su chalet aislado. El hombre que se presenta como periodista no revela sus verdaderas intenciones, en su lugar, juega un extraño juego de preguntas y respuestas sobre el crimen perfecto, que el tema principal de las novelas del autor.

¿CÓMO VER “PUNTOS SUSPENSIVOS”?

“Puntos suspensivos”, que tiene una duración de 90 minutos, está disponible en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la película española se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “PUNTOS SUSPENSIVOS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “PUNTOS SUSPENSIVOS”

Diego Peretti como Leo

José Coronado como Jota

Cecilia Suárez como Victoria

Georgina Amorós como Adriana

Esteban G. Ballesteros

Domingo Cruz

Leticia Torres

Amparo Santolino

Daniel Braceli

José Coronado interpreta a Jota y Diego Peretti interpreta a Leo en la película de suspenso "Puntos suspensivos" (Foto: Vértice 360)