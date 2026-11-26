Cuando hablamos de Quasimodo, casi todos piensan en las campanas de Notre-Dame y en la bailarina Esmeralda que nos presentó Disney. Sin embargo, Netflix ahora propone otra puerta de entrada a ese universo con “Quasimodo, el alma de París” (en inglés: “The Hunchback, Soul of Paris” y en su idioma original: “Quasimodo, l’âme de Paris”), una película francesa que plantea quién pudo inspirar al jorobado más famoso de la literatura. Así, el proyecto combina drama histórico, romance y un París convulso, con Vincent Cassel bajo una llamativa transformación física. En ese sentido, ¿te gustaría saber de qué trata la cinta, quiénes la protagonizan y cuándo se estrena? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que el filme parte del personaje de la novela clásica “Nuestra Señora de París” (o “Notre-Dame de Paris”), de Victor Hugo, y lo lleva a un escenario nuevo.

En ese sentido, según Netflix, el guion se inspira en las memorias del escultor inglés Henry Sibson, las cuales mencionan a un cantero jorobado trabajando solo en la restauración de Notre-Dame en la década de 1820.

Eventualmente, esas memorias fueron halladas por el archivista Adrian Glew y la idea es que Victor Hugo pudo haberse cruzado con ese hombre.

¿DE QUÉ TRATA “QUASIMODO, EL ALMA DE PARÍS”?

Si bien la novela original se desarrolla en plena Edad Media, la historia de “Quasimodo, el alma de París” transcurre en 1830, mientras el cólera amenaza con arrasar la capital francesa.

Y, aquí, un cantero jorobado, al que todos consideran un monstruo, podría ser la clave para encontrar la cura y se convierte en blanco de la policía.

Además, decidido a proteger a Agnès, una bailarina de la que se ha enamorado, nuestro protagonista queda inmerso en pleno caos revolucionario.

Cabe resaltar que, en la cinta, Notre-Dame aparece en ruinas, poblada de vagabundos y amenazada de demolición, transformándose en un refugio para la pareja.

MIRA EL TRÁILER DE “QUASIMODO, EL ALMA DE PARÍS”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “QUASIMODO, EL ALMA DE PARÍS”?

“Quasimodo, el alma de París” llega al catálogo de Netflix el viernes 27 de noviembre del 2026, con una duración de 103 minutos y una clasificación 16+.

Por lo tanto, para disfrutar de la película francesa sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “QUASIMODO, EL ALMA DE PARÍS”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Quasimodo, el alma de París”:

Vincent Cassel como Quasimodo

como Quasimodo Daphné Patakia como Agnès

como Agnès Karim Leklou como Coco-Lacour, jefe de la brigada de seguridad

como Coco-Lacour, jefe de la brigada de seguridad Benjamin Voisin como Gaspard Tournier de Vaillac

como Gaspard Tournier de Vaillac Noémie Lvovsky como la Madre Blanche

como la Madre Blanche Alexis Rosenstiehl como Armel

como Armel Eli Nachmani como Gavroche

como Gavroche Alexandre Poole como Victor Hugo

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE “QUASIMODO, EL ALMA DE PARÍS”?

Jean-François Richet dirige “Quasimodo, el alma de París”, mientras que Éric Besnard y Edgar Marie firman el guion.

La música, por su parte, es de Marco Beltrami y Marcus Trumpp; la fotografía, de Brendan Galvin; los decorados, de Philippe Chiffre; y el vestuario, de Olivier Bériot.

"Quasimodo, el alma de París" es una película del director Jean-François Richet que se desarrolla a lo largo de 106 minutos de metraje (Foto: Radar Films / Netflix)

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