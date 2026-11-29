Pocos personajes de la literatura han vivido tantas vidas como el jorobado de Notre-Dame. Y es que, del libro “Nuestra Señora de París” de Víctor Hugo pasó a los teatros, al cine, a la animación de Disney y ahora llegó a Netflix con una mirada nueva: “Quasimodo, el alma de París” (en inglés: “The Hunchback, Soul of Paris” y en su idioma original: “Quasimodo, l’âme de Paris”), una película francesa dirigida por Jean-François Richet, con Vincent Cassel en el papel principal. Así, desde que se conoció el proyecto, muchos se preguntan lo mismo: ¿hubo alguna vez un Quasimodo real? Pues, para averiguar todo lo que se sabe al respecto, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que este es un thriller ambientado en el París de 1830, cuando una epidemia de cólera y la tensión previa a la Revolución de Julio amenazan con desestabilizar la ciudad.

Y aquí conocemos a un hombre marginado que, perseguido por ser diferente y por su aparente inmunidad a la enfermedad, lucha por sobrevivir y por proteger a la mujer que ama.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Quasimodo, el alma de París”:

“QUASIMODO, EL ALMA DE PARÍS”, ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

En realidad, aunque la trama que se ve en pantalla es ficción, la película francesa parte de un hallazgo documental.

Según Netflix, la hipótesis de un Quasimodo de verdad nació de una investigación en archivos. Y es que el inglés Adrian Glew encontró—en la Tate Britain en Londres—las memorias de un escultor inglés llamado Henry Sibson.

En esos textos, que abordan los trabajos de restauración en la Catedral de Notre-Dame durante la década de 1820, el artista menciona a un cantero con joroba que trabajaba solo en el lugar.

Y, por si fuera poco, Sibson dibujó a ese hombre en un manuscrito que se remonta a 1830.

Cabe resaltar que, por esos años, el joven Víctor Hugo vivía en el sexto distrito de París y recorría la catedral para documentarse.

Por lo tanto, se ha planteado la hipótesis de que el escritor y el cantero se encontraron alguna vez, lo que habría inspirado la creación de la obra clásica “Nuestra Señora de París”.

¿QUÉ SE INVENTÓ PARA LA PELÍCULA “QUASIMODO, EL ALMA DE PARÍS”?

Pues, casi toda la trama, dado que la novela de Víctor Hugo transcurre en 1482, en plena Edad Media.

Sin embargo, “Quasimodo, el alma de París” traslada la acción a la capital francesa en 1830, bajo el reinado de Carlos X.

Así, con ese salto, el guion une el universo de “Nuestra Señora de París” con el de “Los miserables”.

El joven actor Eli Nachmani forma parte del elenco de la película francesa "Quasimodo, el alma de París" (Foto: Radar Films / Netflix)

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