El próximo lunes 1 de septiembre de 2025 se celebra en Estados Unidos el Día del Trabajo ( Labor Day), una de las fechas más importantes del calendario nacional por ser un festivo federal. Si bien muchos aprovechan para descansar o viajar, otros buscan salir o aprovechar los descuentos tradicionales del fin de semana largo. Por ello, aquí te doy una lista de los restaurantes, tiendas, supermercados a los que puedes acudir.
Es crucial recordar que este día implica el cierre de bancos, oficinas de gobierno, correo postal y la mayoría de servicios públicos. Solo los cajeros automáticos y las plataformas digitales de los bancos estarán operativos ese día.
¿QUÉ TIENDAS ABRIRÁN EN EL LADOR DAY EN ESTADOS UNIDOS?
A diferencia de los servicios federales y bancos, la mayoría de las grandes cadenas abrirán el 1 de septiembre, aunque pueden adecuar sus horarios según la ubicación. Entre las tiendas confirmadas que ofrecerán atención y, en muchos casos, ofertas especiales por la fecha, están:
- Walmart
- Target
- CVS y Walgreens
- Home Depot, Lowe’s, IKEA
- Macy’s, Kohl’s, Nordstrom, Marshall’s, TJ Maxx
- Publix, Kroger, Sam’s Club, Dollar Tree, Whole Foods, Trader Joe’s, Aldi, Staples, Sears, Petco, Barnes & Noble y Ulta
NOTA: Solo Costco suele cerrar el Día del Trabajo. Se recomienda consultar el horario particular de su tienda local antes de salir.
Además, grandes marcas como Amazon y Best Buy lanzan ofertas desde mediados de agosto, especialmente en colchones, electrodomésticos, muebles, ropa y tecnología.
¿QUÉ RESTAURANTES ATENDERÁN EN EL DÍA DEL TRABAJO EN ESTADOS UNIDOS?
Para quienes deseen darse un gusto gastronómico en el festivo federal, estas principales cadenas estarán abiertas:
- McDonald’s, Burger King, Wendy’s, KFC, Chick-fil-A
- Applebee’s, Chili’s, Olive Garden, Red Lobster, PF Chang’s
- Starbucks, Dunkin’, IHOP, Dairy Queen, Waffle House
- Domino’s, Papa John’s, Pizza Hut, Denny’s, Jack in the Box, Tim Hortons, Del Taco, Arby’s
Muchos de estos restaurantes suelen lanzar menús festivos o promociones especiales para el fin de semana del Día del Trabajo, ideales para celebrar con familia o amigos.
EL DÍA DEL TRABAJO: ORIGEN Y CALENDARIO DE FERIADOS EN EE.UU.
El Día del Trabajo es uno de los 11 feriados federales aprobados por la Oficina de Administración de Personal (OPM) y se celebra, a diferencia de la mayoría de países, en septiembre en lugar de mayo. Además de rendir homenaje a los trabajadores estadounidenses, se ha transformado en una fecha relevante para la economía de consumo, el regreso a clases y los grandes descuentos.
