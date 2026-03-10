Con los premios Oscar 2026 a la vuelta de la esquina, la pregunta lógica es: ¿qué películas nominadas de este año y ganadoras históricas puedes ver ya mismo en HBO Max para llegar con la tarea hecha a la gala del domingo 15 de marzo, que se verá por la plataforma y TNT en Latinoamérica? Pues, el servicio de streaming ha reunido varios de los títulos clave de la 98ª edición—incluida la más nominada de la historia—junto con cintas que ya fueron premiadas por la Academia en años recientes y clásicos indispensables.

Vale precisar que la lista incluye géneros que van desde el suspenso hasta el terror, la comedia y el drama.

De esta manera, puedes armar una maratón muy completa: arrancar por las 6 nominadas del 2026 para llegar fresco a la gala y, luego, seguir con ganadoras históricas para ver cómo ha ido cambiando el “gusto” de la Academia a lo largo de las décadas.

¿QUÉ PELÍCULAS NOMINADAS A LOS PREMIOS OSCAR 2026 PUEDES VER EN HBO MAX?

1. “Pecadores” (“Sinners”)

La nueva película de Ryan Coogler llega a los premios Oscar con un récord: 16 nominaciones, la cifra más alta para una sola producción en toda la historia de la ceremonia.

La cinta sigue a los hermanos gemelos Smoke y Stack, interpretados ambos por Michael B. Jordan, que intentan empezar de nuevo en la ciudad donde crecieron, hasta descubrir que allí los espera una amenaza ligada a la música, la sangre y un misterio sobrenatural.

Es importante mencionar que Jordan compite por el premio a mejor actor, mientras Coogler está nominado a mejor director, y el elenco se completa con nombres como Delroy Lindo y Wunmi Mosaku, presentes en categorías de reparto.

Entonces, si buscas un título potente para abrir tu maratón, este es el que concentra más nominaciones.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a HBO Max.

2. “Una batalla tras otra” (“One Battle After Another”)

Con 13 nominaciones, la nueva película de Paul Thomas Anderson es la segunda más nominada de la 98ª edición de los premios, solo por detrás de “Sinners”.

La historia sigue a Bob (Leonardo DiCaprio), un exintegrante de un grupo revolucionario que vuelve al frente para ejecutar la misión más importante de su vida: rescatar a su hija.

Asimismo, tanto DiCaprio como Sean Penn y Benicio del Toro compiten en las categorías de actuación, mientras Anderson aspira al Oscar a mejor director.

Por lo tanto, es una gran opción si quieres ver cine de autor con secuencias de acción muy marcadas y un ritmo intenso.

3. “La hora de la desaparición” (“Weapons”)

Con una nominación en la categoría mejor actriz de reparto para Amy Madigan, “Weapons” es la opción fuerte de la lista para los fans del thriller y el terror.

Es decir, es una alternativa ideal si buscas algo más oscuro dentro de la maratón.

¿De qué trata? A las 2:17 a. m., diecisiete niños de la clase de la profesora Gandy se despertaron, caminaron hacia la oscuridad... y nunca regresaron.

4. “Alabama: Presos del sistema” (“The Alabama Solution”)

Este filme de Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman está nominado a mejor largometraje documental.

Fue filmado durante seis años dentro de la red penitenciaria de Alabama y expone un esquema de corrupción y violencia estructural, mostrando la realidad de los reclusos y las condiciones extremas a las que están sometidos.

De esta forma, se convierte en una de las propuestas más duras, pero también más necesarias, para entender debates actuales sobre justicia y derechos humanos.

5. “Armado solo con una cámara: Vida y muerte de Brent Renaud” (“Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”)

Nominado en la categoría de mejor cortometraje documental, este título repasa la vida y el asesinato del periodista y documentalista Brent Renaud.

La obra se centra en su trabajo en zonas de conflicto y en el impacto que su muerte tuvo en colegas y comunidades.

Por ende, es una parada clave si te interesan las historias sobre la prensa en contextos de guerra.

6. “El diablo no descansa” (“The Devil Is Busy”)

También en la categoría de mejor cortometraje documental se encuentra “The Devil Is Busy”, producción dirigida por Geeta Gandbhir y Christalyn Hampton.

¿De qué trata? El filme ofrece una mirada al día a día de Tracy, la inquebrantable jefa de seguridad de una clínica de abortos en Atlanta.

¿QUÉ GANADORAS HISTÓRICAS DEL OSCAR PUEDES SUMAR A TU MARATÓN EN HBO MAX?

Si, además de las nominadas de este año, quieres hacer una maratón con sabor a clásico, en HBO Max también puedes encontrar varias cintas que ya triunfaron en los premios Oscar. Entre ellas están:

“Anora” , ganadora como mejor película en la 97ª edición y reconocida también en las categorías mejor dirección y mejor actriz.

, ganadora como mejor película en la 97ª edición y reconocida también en las categorías mejor dirección y mejor actriz. “Casablanca” , que—en su momento—se llevó el premio a mejor película y mejor director.

, que—en su momento—se llevó el premio a mejor película y mejor director. “Dune”, que arrasó en categorías técnicas como fotografía, diseño de producción, sonido y efectos visuales.

Asimismo, en la colección de premios de la plataforma aparecen otros títulos ganadores, como “Todo en todas partes al mismo tiempo”, “Shrek”, “Los imperdonables”, “Argo”, “Interestellar”, “Matrix”, “Buenos muchachos”, “El caballero de la noche”, “Día de entrenamiento”, “Lo que el viento se llevó” y “Casi famosos”, ideales para alternar entre lo más reciente y los infaltables de siempre.

