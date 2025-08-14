“Quebranto” es un thriller dramático que sigue a Miranda, una joven adoptada por una familia argentina que sufre trastornos de ansiedad que los atribuye a su necesidad de saber sus orígenes en México, motivo por el que viaja a ese país para descubrir la verdad, pero al llegar se da cuenta de que la realidad no es la que pensaba; por tanto, se infiltra en el corazón de una organización criminal. Debido al impacto de la trama, te damos a conocer quiénes conforma el elenco.

Cabe mencionar que esta producción está compuesta por seis episodios de 45 minutos, los cuales se emiten a través de Disney Plus desde el 15 de agosto de 2025.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA SERIE “QUEBRANTO”?

A continuación, te doy a conocer quiénes son los actores y sus respectivos personajes en “Quebranto”.

TINI STOESSEL ES MIRANDA SANGUINETTI

En "Quebranto", Tini Stoessel interpreta a Miranda Sanguinetti (Foto: Non Stop / Disney+)

Tini Stoessel es Miranda Sanguinetti, una joven pianista nacida en México, pero que fue criada en Argentina desde que era una bebé por sus padres adoptivos. Ella viaja al país azteca para descubrir sus orígenes, pero la realidad será más cruda de lo que cree.

RAFAEL FERRO ES MARTÍN SANGUINETTI Y DANIELA VARGAS ES MARÍA JOSÉ SANGUINETTI

En "Quebranto", Rafael Ferro y Daniela Vargas interpretan a Martín Sanguinetti y su esposa María José (Foto: Non Stop / Disney+)

Rafael Ferro y Daniela Vargas son Martín Sanguinetti y su esposa María José, los padres adoptivos de Miranda. Cuando su hija quiere saber la verdad sobre sus orígenes, ellos se enfrentarán a sucesos del pasado.

DANIELA PEÑA ES GABRIELA

En "Quebranto", Daniela Peña interpreta a Gabriela (Foto: Non Stop / Disney+)

Daniela Peña es Gabriela, la madre biológica de Miranda. Proviene de una familia socioeconómicamente vulnerable de la Ciudad de México. Su destino trágico la condujo hasta un presente quebrado y marcado por el trauma.

OTTO SIRGO ES SANTIAGO LARA

En "Quebranto", Otto Sirgo interpreta a Santiago Lara (Foto: Non Stop / Disney+)

Otto Sirgo es Santiago Lara, el abuelo de la familia Lara, padre de Emiliano y Rafael. Es un hombre poderoso en el ámbito político y económico, en los que tiene varios contactos. Aunque asegura haberse retirado de sus negocios, sigue manejándolos desde las sombras.

ALBI DE ABREU ES RAFAEL LARA

En "Quebranto", Albi de Abreu interpreta a Rafael Lara (Foto: Non Stop / Disney+)

Albi de Abreu es Rafael Lara, el hijo mayor de Santiago. Vivió exiliado en Chile, donde tuvo una relación estrecha con su hijo Javier. Estuvo alejado de la fortuna y de las maniobras turbias de su familia.

ANTONIO DE LA VEGA ES EMILIANO LARA

En "Quebranto", Antonio de la Vega interpreta a Emiliano Lara (Foto: Non Stop / Disney+)

Antonio de la Vega es Emiliano Lara, un hombre reservado y leal a su familia, que está al frente del millonario negocio familiar. Es padre de Victoria y Gerardo. Cuando aparece Miranda, su pasado lo embarca en una nueva misión.

JORGE LÓPEZ ES JAVIER LARA

En "Quebranto", Jorge López interpreta a Javier Lara (Foto: Non Stop / Disney+)

Jorge López es Javier Lara, hijo de Rafael. Nació en México, pero de niño se mudó a Chile junto a su padre. Es ambicioso y seductor. En su camino se cruza Miranda.

LUCÍA GÓMEZ-ROBLEDO ES VICTORIA LARA

En "Quebranto", Lucía Gómez-Robledo interpreta a Victoria Lara (Foto: Non Stop / Disney+)

Lucía Gómez-Robledo es Victoria Lara, hija de Emiliano. Aunque es un inteligente y una líder nata, al haber crecido en un hogar dominado por hombres, sufre para poder destacar.

SEBASTIÁN SILVETI ES GERARDO LARA

En "Quebranto", Sebastián Silveti interpreta a Gerardo Lara (Foto: Non Stop / Disney+)

Sebastián Silveti es Gerardo Lara, hijo de Emiliano y hermano de Victoria, quien creció abandonado y dejado de lado por ser impulsivo y torpe. Busca la aprobación de su padre.

MARTÍN BARBA ES LEONARDO GUTIÉRREZ

En "Quebranto", Martín Barba interpreta a Leonardo Gutiérrez (Foto: Non Stop / Disney+)

Martín Barba es Leonardo Gutiérrez, ex miembro de las fuerzas especiales de seguridad mexicanas, que es contratado para proteger a Miranda en México.

Completan el elenco:

Jyasú Torruco como Diego

Karla Garrido como Sara

Rebeca Manríquez como Elena

Arelí González como Silvana

