Para los fanáticos del misterio, el romance y los dramas de época, Netflix tiene una nueva propuesta. Se trata de “Querido Hongrang” (“Dear Hongrang” en inglés y “Tangeum” en su idioma original), serie coreana de Netflix que narra la historia de un heredero desaparecido que regresa doce años después sin recuerdos. Su hermanastra, Jae-yi (Cho Bo-ah), lo acusa de ser un impostor y se propone descubrir la verdad. ¿Quiénes conforman el reparto principal de la nueva producción? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

El drama de misterio dirigido por Kim Hong-sun a partir del guion de Kim Jin-ah se basa en “Tangeum: Swallowing Gold” de Jang Da-hye y fue producida por Studio Dragon, Acemaker Movieworks, H House y EO Contents Group. Los doce episodios se estrenarán el 16 de mayo de 2025 en la plataforma de streaming de la N roja.

Lee Jae-wook (“Alchemy of Souls”) y Cho Bo-ah (“Destined with You”) son los protagonistas de “Querido Hongrang”, que también cuenta con las actuaciones de Jung Ga-ram (“Love Alarm”), Uhm Ji-won (“Mujercitas”) Park Byung-eun (“The Bequeathed”, “Kingdom: Ashin of the North”) y Kim Jae-uck (“Melo Movie”). Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “QUERIDO HONGRANG”

1. Lee Jae-wook como Hong-rang

Lee Jae-wook, que apareció en “The Battle of Jangsari”, “Extraordinary You”, “When The Weather Is Fine”, “Do Do Sol Sol La La Sol” y “Alchemy of Souls”, da vida a Hong-rang, hijo de una acaudalada familia de comerciantes de Joseon que desaparece a los ocho años. Doce años después, regresa a la poderosa familia de comerciantes Sim como un hombre adulto, pero sin ningún recuerdo de su pasado.

Lee Jae-wook interpreta a Hong-rang, quien regresa después de doce años, en la serie surcoreana "Querido Hongrang" (Foto: Netflix) ×

2. Jo Bo-ah como Jae-yi

Jo Bo-ah, conocida por sus papeles en “Goodbye to Goodbye”, “My Strange Hero”, “Forest”, “Tale of the Nine Tailed”, “Mi Fiscal Doberman” y “Destined With You”, asume el rol de Jae-yi, la hermanastra de Hong-rang que tras el regreso de se niega a creer que se trate de la misma persona. Se promete descubrir la verdad de su desaparición.

Jo Bo-ah da vida a Jae-yi, la hermanastra de Hong-rang, en la serie surcoreana "Querido Hongrang" (Foto: Netflix) ×

3. Jung Ga-ram como Mu-jin

Jung Ga-ram, que fue parte de “4th Place”, “The Poet and the Boy”, “Standby”, “Mistress”, “When the Camellia Blooms” y “Love Alarm”, interpreta a Mu-jin en “Dear Hongrang”. Se trata del hijo adoptivo de la familia Sim que asumió el lugar de Hongrang tras su desaparición.

Jung Ga-ram interpreta a Mu-jin, el hijo adoptivo de la familia Sim, en la serie surcoreana "Querido Hongrang" (Foto: Netflix) ×

4. Uhm Ji-won como Min Yeon-ui

Uhm Ji-won, conocida por sus papeles protagónicos en las películas “Tale of Cinema”, “Hope”, “The Silenced”, “Missing” y los dramas televisivos “Birthcare Center” y “Little Women”, da vida a Min Yeon-ui, la madre de Hongrang y jefa del gremio de la familia Min.

Uhm Ji-won interpreta a Min Yeon-ui, la madre de Hongrang, en la serie surcoreana "Querido Hongrang" (Foto: Netflix) ×

5. Park Byung-eun como Shim Yeol-guk

Park Byung-eun, que fue parte de “The Influence”, “The Yellow Sea”, “Nameless Gangster: Rules of the Time”, “Very Ordinary Couple”, “Red Family”, “The Royal Tailor”, “A Man and a Woman”, “The Great Battle” y “The Moon”, asume el papel de Shim Yeol-guk, el comerciante jefe y padre de Hongrang y Jae-yi.

Uhm Ji-won da vida a Min Yeon-ui y Park Byung-eun da vida a Shim Yeol-guk en la serie surcoreana "Querido Hongrang" (Foto: Netflix) ×

¿DE QUÉ TRATA “QUERIDO HONGRANG”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Querido Hongrang”, “durante la dinastía Joseon, Hongrang, el hijo de un poderoso mercader, desaparece y su hermanastra Jae-yi (Cho Bo-ah) emprende una búsqueda desesperada. Años después, Hongrang (Lee Jae-wook) regresa con un secreto y entre ambos afloran ciertos sentimientos. Este romántico misterio de época, que comienza con la vuelta de Hongrang ya adulto tras desaparecer de niño, retrata las relaciones indisolubles que existen entre los personajes, cada uno con sus secretos y deseos.”

¿CÓMO VER “DEAR HONGRANG”?

“Querido Hongrang” se estrenará el viernes 16 de mayo de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.