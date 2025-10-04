Addison Rae se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de su generación, trazando un camino que une el mundo digital, la música pop y el cine. Desde su irrupción en TikTok, donde lidera el ranking mundial con millones de seguidores, hasta su salto a las pantallas de Netflix, la vida de Addison está marcada por talento, versatilidad y una capacidad asombrosa para reinventarse en cada proyecto.

Su reciente actuación en “Monster: The Ed Gein Story”, donde interpreta a Evelyn Hartley, ha confirmado que no es sólo un fenómeno de redes sociales. Addison ha logrado establecerse como actriz, cantante y referente de estilo, ganando terreno en la industria internacional a fuerza de esfuerzo, disciplina y carisma.

1. ¿Quién es Addison Rae?

Addison Rae Easterling nació el 6 de octubre de 2000 en Lafayette, Luisiana, EE. UU. Es hija de Sheri Easterling y Monty Lopez. Desde muy pequeña, Addison demostró pasión por la danza, disciplina que la llevó a competir a nivel nacional antes de irrumpir en el mundo digital. De nacionalidad estadounidense, Rae rápidamente pasó de ser una adolescente creativa a protagonista de movimientos juveniles online y hoy es referente transversal del entretenimiento global.

Addison Rae es la quinta persona más seguida en TikTok en 2025 (Foto: Addison Rae / Instagram)

2. Datos personales de Addison Rae

Nombre real : Addison Rae Easterling

: Addison Rae Easterling Nombre artístico : Addison Rae

: Addison Rae Edad : 24 años

: 24 años Lugar de nacimiento : Lafayette, Luisiana, EE. UU.

: Lafayette, Luisiana, EE. UU. Nacionalidad : estadounidense

: estadounidense Profesión : actriz, cantante, creadora de contenido

: actriz, cantante, creadora de contenido Padres : Sheri Easterling y Monty Lopez

: Sheri Easterling y Monty Lopez Hermanos : Enzo, Lucas y media hermana Macye Neumeyer

: Enzo, Lucas y media hermana Macye Neumeyer Estado civil : soltera

: soltera Pareja : Omer Fedi (actual)

: Omer Fedi (actual) Redes sociales: @addisonre en TikTok (88.3 millones), Instagram (34.1 millones) y Twitter (8,989)

3. Educación

Addison Rae estudió periodismo televisivo en la Universidad Estatal de Luisiana (LSU), carrera que pausó para dedicarse a las redes sociales tras el éxito de sus videos. Desde los seis años entrenó en baile competitivo, fue gimnasta y animadora, áreas que reforzaron su presencia artística y disciplina desde la infancia.

4. Carrera artística

Impulsada por su carisma y capacidad para prever tendencias, Addison se inició en TikTok en 2019 y en poco tiempo se consolidó como la quinta creadora con más seguidores del mundo. Fue de las pioneras de The Hype House, colaborando con figuras como Charli D’Amelio, lo que expandió su alcance y le abrió las puertas de la música, la moda y la actuación. En cine, debutó en “He’s All That” (2021), se sumó al elenco de “Thanksgiving” (2023) y brilla en 2025 como Evelyn Hartley en “Monster: The Ed Gein Story” de Netflix.

5. Cantante

Luego de hacerse viral su sencillo debut “Obsessed” en 2021, Rae lanzó el EP “AR” (2023) y consolidó su faceta musical con el álbum “Addison” (2025), que debutó en el top 4 del Billboard 200. Ha colaborado con Charli XCX, AG Cook, Troye Sivan y Arca, amasando éxitos como “Diet Pepsi”, “Headphones On”, “Aquamarine” y “High Fashion”, presentando espectáculos en escenarios como Coachella y superando el umbral de las ventas de más de 100,000 unidades en la primera semana.

6. Modelo

El impacto de Addison Rae trasciende la música gracias a campañas para Adidas, Reebok, American Eagle y portadas en revistas como Vogue Francia. Ha sido imagen en colaboraciones con la fotógrafa Petra Collins y diseñadores de la talla de Versace y Kenzo. Además, creó su propia marca de cosméticos, Item Beauty, y debutó como telonera en conciertos de artistas como Lana Del Rey en Wembley.

7. Addison Rae en “Monster: The Ed Gein Story”

En la más reciente temporada de la serie antológica de Ryan Murphy para Netflix, Addison interpreta a Evelyn Hartley, una adolescente desaparecida en Wisconsin en la década del 50, caso real que nunca fue resuelto. Este personaje expone una faceta dramática y comprometida de Rae, recibiendo elogios de la crítica y consolidándola como actriz en el género true crime, junto a figuras como Charlie Hunnam y Laurie Metcalf.

Evelyn Hartley fue un adolescente estadounidense que desapareció misteriosamente. En "Monster: The Ed Gein Story", está interpretada por Addison Rae (Foto: Netflix)

8. Activismo e impacto cultural

Rae ha sabido capitalizar su agenda mediática para impulsar causas sociales y visibilizar problemáticas como el hambre infantil y los derechos LGBTQ+. Influye en moda y estilo de vida, revive tendencias (como el “piercing” en el ombligo) y cataliza debates sobre la cultura digital, inspirando a nuevas generaciones con autenticidad y empoderamiento.

9. Vida personal

La artista mantiene un estrecho vínculo con su familia, cuyos integrantes también son populares en redes. Ha mantenido romances conocidos, como el que tuvo con Bryce Hall y el actual con Omer Fedi. Destaca por su actitud solidaria, donaciones a entidades benéficas y su cercanía genuina con millones de seguidores que conectan con su cotidianidad.

10. Curiosidades o deportes

Apasionada por la danza, la cocina y los viajes, Addison disfruta del ciclismo, deportes acuáticos y la moda Y2K. Continúa siendo inspiración para tendencias y hábitos de consumo juvenil, mientras explora nuevos retos creativos en cada etapa de su carrera.

11. Fotos de Addison Rae

Addison Rae Colaboró musicalmente con Charli XCX y Arca (Foto: Addison Rae / Instagram)

Ha sido imagen de marcas globales como Adidas y American Eagle. (Foto: Addison Rae / Instagram)

Conquista Netflix como Evelyn Hartley en “Monster: The Ed Gein Story” (Foto: Addison Rae / Instagram)

Addison Rae es la quinta persona más seguida en TikTok en 2025 (Foto: Addison Rae / Instagram)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.