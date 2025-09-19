Si quedaste fascinado con “El refugio atómico”, que nos presenta a un grupo de multimillonarios refugiarse en un lujoso búnker cuando un conflicto global sin precedentes se desata, de seguro te llamó la atención la actuación del personaje de Mimi, prácticamente una extraña rodeada de individuos con sus propias rencillas personales, que también sufre ante el desarrollo de los acontecimientos. Este papel es interpretado por Agustina Bisio. ¿No sabes quién es la actriz argentina? Averígualo a continuación.

Vale precisar que en la serie, ella es la madrastra de Asia y la nueva pareja de Guillermo. El drama de intriga se encuentra disponible en Netflix desde el 19 de septiembre de 2025.

Aunque en el búnker vive rodeada de individuos con sus propias rencillas personales, ella también sufre en "El refugio atómico" (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES AGUSTINA BISIO?

Agustina Bisio es una actriz argentina que jamás imaginó ingresar al mundo de la actuación, pues le resultaba imposible; sin embargo, cuando vio una oportunidad, la tomó y quedó totalmente fascinada.

Sus primeros proyectos fueron algunos cortometrajes que se presentaron en festivales y algunas salas de cine.

Si bien, confeso que se dejaban guiar al comienzo por su intuición para dar vida a un personaje, se dio cuenta que necesitaba mucha preparación. Fue así como dio con el Club de Actores, donde la orientaron.

Una imagen en blanco y negro de enero de 2023 (Foto: Instagram de @lautarodamato y @bnswhat)

Durante su primer entrenamiento online en octubre de 2020, Agustina Bisio contó que uno de sus compañeros le recomendó tomar clases para interpretar frente a una cámara, no solamente aprendiéndose sus líneas, tal como lo hacia ella. A partir de ahí recibió muchas instrucciones y ganar más experiencia.

Debido a que se viene formando una carrera en el mundo del entretenimiento, ella ha participado en los siguientes proyectos: la serie televisiva “Eva & Nicole” y los cortometrajes (2024), “Elle/Él” (2019), “Bêtes de Foire” (2019) y “Tweet-tweet” (2019).

Enamorando con su mirada en noviembre de 2022 (Foto: Instagram de @lautarodamato y @bnswhat)

La joven comenzó actuando en cortometrajes (Foto: Agustina Bisio / Instagram)

La actriz argentina se abre paso en el mundo de la interpretación (Foto: Agustina Bisio / Instagram)

"Dios del metaverso, le ruego que la dopamina de los likes haga efecto. Amén", escribió en febrero de 2022 (Foto: Agustina Bisio / Instagram)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí