¿A qué estarías dispuesta para conseguir trabajo? Esa es una pregunta que se hizo Go Da-rim, una mujer soltera que se hace pasar por alguien casada y con hijos para conseguir un puesto en una conocida empresa. Debido a los líos que se mete tras conocer a Gong Ji-hyeok, el jefe de equipo, te damos a conocer quién es Ahn Eun-jin, la actriz que la interpreta en “Beso dinamita”.

La serie se encuentra disponible en Netflix desde el 12 de noviembre de 2025, cuyos dos primeros episodios se emitieron esa fecha, pero cada semana llegará un capítulo hasta el 25 de diciembre.

Go Da-rim hace que su jefe, y también ella, sientan algo especial entre ellos en "Beso dinamita" (Foto: SBS)

1. DATOS PERSONALES DE AHN EUN-JIN

Nombre completo: Ahn Eun-jin

Ahn Eun-jin Lugar de nacimiento: Corea del Sur

Corea del Sur Nacionalidad: Surcoreana

Surcoreana Cumpleaños: 6 de mayo

6 de mayo Año de nacimiento: 1991

1991 Instagram: @eunjin___a

Cuando Ahn Eun-jin posó en la alfombra roja de la 44.ª edición de los Premios de Cine Blue Dragon en el KBS Hall de Seúl el 24 de noviembre de 2023 (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

2. ¿QUIÉN ES AHN EUN-JIN?

Ahn Eun-jin es una actriz surcoreana que destaca en el mundo de la televisión, en el teatro y los musicales. Alcanzó la fama en “Hospital Playlist” y “My Dearest”.

La actriz posando de perfil y luciendo un vestido (Foto: Ahn Eun-jin / Instagram)

3. ¿DÓNDE SE FORMÓ?

Ella fue alumna de la Universidad Nacional de Artes de Corea. Entre sus compañeros de clase se encontraban Kim Go-eun, Park So-dam y Lim Ji-yeon.

La actriz cuenta con más de un millón de seguidores (Foto: Ahn Eun-jin / Instagram)

4. AL INICIO NO CONFIABA MUCHO EN ELLA

En sus inicios, ella no confiaba mucho en sus habilidades, pero como le gustaba la actuación, perseveró hasta ganar confianza para desarrollarse como actriz.

Con sus publicaciones roba miles de suspiros (Foto: Ahn Eun-jin / Instagram)

5. COMENZÓ EN TEATRO

Su carrera como actriz comenzó en el teatro en 2012. Las obras que formó parte son: “Beautiful Sign”, “Twenty Twenty Chaimu-Tail Cotton Story”, “Goodbye, Summer” y “Judo Boy”. Así como los musicales: “The Sorrows of Young Werther”, “Myeong-dong Romance”, “Gossip Easy”, “Vanishing”, “Black Mary Poppins”, por citar algunos títulos.

Luciendo sin una gota de maquillaje (Foto: Ahn Eun-jin / Instagram)

6. SU CARRERA EN TELEVISIÓN

Dos años después, se inició en el mundo televisivo. Entre las producciones que formó patrte están: “Life”, “Kingdom”, “Diary of a Prosecutor”, “Hospital Playlist”, “The Witch’s Diner”, “My Dearest” y “Manual para residentes”.

Cautivando con su mirada a sus seguidores (Foto: Ahn Eun-jin / Instagram)

7. GANADORA DE PREMIOS

En 2019, ganó un premio en 1st OCN Award en la categoría Premio inesperado por “Strangers from Hell”.

En 2020, fue galardonada en 5th Asia Artist Award en la categoría AAA Focus (Actress) por “Hospital Playlist”.

Aquí disfrutando de la playa (Foto: Ahn Eun-jin / Instagram)

