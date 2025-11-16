¿A qué estarías dispuesta para conseguir trabajo? Esa es una pregunta que se hizo Go Da-rim, una mujer soltera que se hace pasar por alguien casada y con hijos para conseguir un puesto en una conocida empresa. Debido a los líos que se mete tras conocer a Gong Ji-hyeok, el jefe de equipo, te damos a conocer quién es Ahn Eun-jin, la actriz que la interpreta en “Beso dinamita”.
La serie se encuentra disponible en Netflix desde el 12 de noviembre de 2025, cuyos dos primeros episodios se emitieron esa fecha, pero cada semana llegará un capítulo hasta el 25 de diciembre.
1. DATOS PERSONALES DE AHN EUN-JIN
- Nombre completo: Ahn Eun-jin
- Lugar de nacimiento: Corea del Sur
- Nacionalidad: Surcoreana
- Cumpleaños: 6 de mayo
- Año de nacimiento: 1991
- Instagram: @eunjin___a
2. ¿QUIÉN ES AHN EUN-JIN?
Ahn Eun-jin es una actriz surcoreana que destaca en el mundo de la televisión, en el teatro y los musicales. Alcanzó la fama en “Hospital Playlist” y “My Dearest”.
3. ¿DÓNDE SE FORMÓ?
Ella fue alumna de la Universidad Nacional de Artes de Corea. Entre sus compañeros de clase se encontraban Kim Go-eun, Park So-dam y Lim Ji-yeon.
4. AL INICIO NO CONFIABA MUCHO EN ELLA
En sus inicios, ella no confiaba mucho en sus habilidades, pero como le gustaba la actuación, perseveró hasta ganar confianza para desarrollarse como actriz.
5. COMENZÓ EN TEATRO
Su carrera como actriz comenzó en el teatro en 2012. Las obras que formó parte son: “Beautiful Sign”, “Twenty Twenty Chaimu-Tail Cotton Story”, “Goodbye, Summer” y “Judo Boy”. Así como los musicales: “The Sorrows of Young Werther”, “Myeong-dong Romance”, “Gossip Easy”, “Vanishing”, “Black Mary Poppins”, por citar algunos títulos.
6. SU CARRERA EN TELEVISIÓN
Dos años después, se inició en el mundo televisivo. Entre las producciones que formó patrte están: “Life”, “Kingdom”, “Diary of a Prosecutor”, “Hospital Playlist”, “The Witch’s Diner”, “My Dearest” y “Manual para residentes”.
7. GANADORA DE PREMIOS
- En 2019, ganó un premio en 1st OCN Award en la categoría Premio inesperado por “Strangers from Hell”.
- En 2020, fue galardonada en 5th Asia Artist Award en la categoría AAA Focus (Actress) por “Hospital Playlist”.
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí