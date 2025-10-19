Con el regreso de la tercera temporada de “La diplomática”, no sólo pudimos conocer qué pasó tras el caos que se generó por la repentina muerte del presidente Rayburn y la asunción de Grace Penn, que provoca una tensa relación con la embajadora de EE.UU. en Gran Bretaña, Katy Wyler, también vimos el ingreso de algunos rostros nuevos como el de Callum Ellis, interpretado por Aidan Turner. Debido a que su presencia es importante en la trama, te doy a conocer más datos sobre este actor.

En la trama, Ellis es un espía británico que se convierte en el interés romántico de Wyler. Él se encarga de investigar un submarino ruso averiado con un arma nuclear llamada Poseidón en aguas del Reino Unido.

En "La diplomática 3", Callum Ellis y Kate Wyler tienen una relación más allá de lo profesional (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE AIDAN TURNER

Nombre completo: Aidan Turner

Aidan Turner Lugar de nacimiento: Dublín Sur, Irlanda

Dublín Sur, Irlanda Nacionalidad: Irlandesa

Irlandesa Cumpleaños: 19 de junio

19 de junio Año de nacimiento: 1983

2. ¿QUIÉN ES AIDAN TURNER?

Aidan Turner es un actor irlandés conocido por “Desperate Romantics”, “The Clinic”, “Being Human”, “El hobbit”, “Cazadores de sombras: Ciudad de hueso”, “Poldark” y “Golpe de revés”.

Cuando Aidan Turner llegó al estreno en Los Ángeles de "El Hobbit: La Desolación de Smaug", el 2 de diciembre de 2013, en el cine IMAX chino TCL de Hollywood, California (Foto: Robyn Beck / AFP)

3. FUE BAILARÍN DE SALÓN

Cuando era adolescente, fue bailarín de salón de competición, incluso llegó a participar en el Campeonato Nacional Irlandés.

4. AYUDÓ A SU PADRE

Una vez que se graduó del instituto, Turner trabajó brevemente con su padre como aprendiz de electricista, publica el sitio web Marie Claire.

La vez que Aidan Turner posó en la alfombra roja a su llegada al estreno mundial de "El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos" en el centro de Londres el 1 de diciembre de 2014 (Foto: Leon Neal / AFP)

5. ¿CÓMO SE INICIÓ EN LA ACTUACIÓN?

Aidan contó en una entrevista con el Irish Independent, en 2015, que se inició en el mundo de la actuación tras ver un anuncio en la Escuela de Actuación Gaiety de Dublín. Relató que al inicio, como no sabía nada de dicho universo, se sintió intimidado, pero pensó: “Esto es perfecto para mí. La sensación de fracaso potencial es una euforia”, dijo.

6. PAPELES EN LOS QUE PARTICIPÓ

En televisión formó parte de “Los Tudor”, “Being Human”, “And Then There Were None”, “Poldark”, “Golpe de revés”, entre otros. Mientras que en el cine actuó en las películas: “El hobbit: un viaje inesperado”, “El hobbit: la desolación de Smaug”, “Cazadores de sombras: Ciudad de hueso”, “El hobbit: la batalla de los Cinco Ejércitos”, “Loving Vincent”, por citar algunos.

El actor irlandés Aidan Turner en el estreno estadounidense de "El Hobbit: Un viaje inesperado" el 6 de diciembre de 2012 en el Teatro Ziegfeld de Nueva York (Foto: Stan Honda / AFP)

7. ¿AIDAN TURNER TIENE PAREJA?

Sí. Aidan Turner tiene pareja. él está casado con la reconocida actriz Caitlin FitzGerald, quien formó parte de “Succession” y “Éramos mentirosos”. La boda fue en agosto de 2020, en plena pandemia. En enero de 2022 tuvieron un hijo.

