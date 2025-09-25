El 24 de septiembre de 2025, Netflix estrenó “La huésped”, un thriller de 20 episodios donde Alejandro Del Castillo deslumbra como Juanjo, personaje en el núcleo de los secretos que derrumban la tranquilidad familiar. Esta producción colombiana desafía convencionalismos con una trama que mezcla drama, erotismo y tensión psicológica, capturando a los seguidores del género en Latinoamérica y el mundo.”

¿Quién es Alejandro Del Castillo?

Alejandro Del Castillo nació en Colombia y desde temprana edad mostró una vocación por la interpretación multidisciplinaria. Su carrera creció sobre escenarios teatrales, donde trabajó con técnicas gestuales y exploró el drama físico. A lo largo de los años fue afinando habilidades: improvisación, dominio de idiomas como el italiano y el inglés, manejo de acentos y una base en danza clásica y contemporánea. Este entrenamiento le abrió el camino a participar en producciones televisivas y cinematográficas, siempre con papeles que reflejan humanidad y profundidad.

Alejandro Del Castillo aporta técnica teatral y frescura interpretativa en “La huésped” de Netflix (Foto: Alejandro Del Castillo /Instagram)

Ficha de Alejandro Del Castillo

Nombre: Alejandro Del Castillo

Alejandro Del Castillo Nacionalidad : Colombiana

: Colombiana Idiomas: español, italiano, inglés, lengua de señas

español, italiano, inglés, lengua de señas Profesión : Maestro en Artes Escénicas.

: Maestro en Artes Escénicas. Altura : 1,72 mts

: 1,72 mts Habilidades: teatro gestual, danza, improvisación, manejo de acentos

teatro gestual, danza, improvisación, manejo de acentos Redes: @alejandrodelcast (Instagram)

Primero pasos y actuación integral

Alejandro Del Castillo trabajó en la escena del teatro nacional, donde destacó por su expresión corporal y voz impostada. Alternó musical, teatro dramático y televisión, moviéndose entre papeles protagónicos y roles secundarios que exigían flexibilidad interpretativa. En “La huésped”, su personaje Juanjo se involucra en una espiral de secretos, enfrentando el pasado pero también las pasiones y traiciones que desata la trama.

Alejandro Del Castillo en una escena “La huésped” de Netflix (Foto: Alejandro Del Castillo /Instagram)

Carrera y proyección internacional

Alejandro ha participado en producciones para cine y televisión; la mayoría de su trabajo en Colombia ha sido reconocida por críticos y compañías de teatro independientes. Su llegada a Netflix marca un salto internacional, donde puede mostrar, frente a grandes audiencias, la capacidad de interpretar personajes complejos, vulnerables y, a la vez, enigmáticos. “La huésped” le ha permitido trabajar junto a actores consolidados y talentos emergentes, enriqueciendo la mezcla generacional de la serie.

Cine

“No es tan importante” . Largometraje, David Moncada – 2023

. Largometraje, David Moncada – 2023 “Poderosas”. Shorts, Alejandro Riaño, Riaño Producciones – 2022

“VIVA LA LOGIA”. Cortometraje, Nicolás Aguirre, 2/4 producciones – 2023

“Carne de perro”. Cortometraje, Valentino Flórez – 2023

“La Ballena”. Cortometraje, Universidad de los Andes – 2023

Televisión

“El Joven de la Foto”. Origen Laboratorio Audiovisual, 2024

“100 años de Soledad” Temp 1 . NETFLIX / Dinamo, 2023

. NETFLIX / Dinamo, 2023 “Minuto para Ganar Kids”. Canal RCN – 2015

Faceta artística

Además de actuar, Alejandro Del Castillo ha colaborado con diferentes proyectos musicales y de danza. Mantiene un perfil bajo fuera del trabajo, aunque comparte en redes detalles sobre ensayos, giras y el proceso creativo en la interpretación de sus personajes. Se declara amante de la literatura y el arte visual, y suele participar en iniciativas culturales alternas.

Fotos de Alejandro Del Castillo

Alejandro Del Castillo posa durante un viaje a Italia (Foto: Alejandro Del Castillo /Instagram)

Alejandro Del Castillo celebrandi su graduación (Foto: Alejandro Del Castillo /Instagram)

Alejandro Del Castillo en “100 años de Soledad”, serie para Netflix "(Foto: Alejandro Del Castillo /Instagram)

