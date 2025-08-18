Si eres fan del universo “Alien”, seguramente te emocionó la llegada de “Alien: Earth”, la nueva serie de ciencia ficción que acaba de aterrizar en FX y Hulu, y que expande aún más este emblemático mundo creado por Ridley Scott. La propuesta es ambiciosa: se ambienta en un futuro cercano, en plena Tierra, y nos enfrenta a un brote alienígena que podría cambiarlo todo.

Entre tantos nombres del elenco, hubo uno que llamó particularmente mi atención: Alex Lawther, quien interpreta a Joe Hermit, un personaje enigmático que, desde su primera aparición, parece esconder más de lo que dice. Su presencia aporta una energía distinta, inquietante, muy en la línea de lo que siempre ha representado la saga “Alien”: el terror silencioso que habita en lo desconocido.

Y claro, si eres de los que piensa “me suena la cara de este actor”, no estás solo. Lawther es una figura que ha ido creciendo en el mundo del cine y la televisión, destacando en papeles intensos, vulnerables y siempre algo excéntricos. Desde “Black Mirror” hasta “The End of the F**ing World*”, su estilo particular lo ha hecho inconfundible.

Así que si te picó la curiosidad como a mí y quieres saber más sobre quién es este actor que se está robando escenas en “Alien: Earth”, te dejo acá todo lo que necesitas saber:

El actor Alex Lawther como Joseph D. Hermit en la serie "Alien: Earth" (Foto: FX Productions)

1. ¿QUIÉN ES ALEX LAWTHER?

Alex Lawther es un actor, guionista y director británico nacido en Inglaterra, que ha sabido construir una carrera sólida interpretando personajes complejos, vulnerables y muchas veces marginados. Se hizo conocido por su papel como el joven Alan Turing en “The Imitation Game” (2014), película por la que recibió varios premios. Desde entonces, su carrera no paró de crecer, tanto en cine como en televisión.

2. DATOS PERSONALES DE ALEX LAWTHER

Nombre completo: Alexander Jonathan Lawther

Fecha de nacimiento: 4 de mayo de 1995

Lugar de nacimiento: Winchester, Hampshire, Inglaterra

Nacionalidades: Británica e Irlandesa

Idiomas: Inglés y francés

Residencia actual: Divide su tiempo entre Londres y París

Profesión: Actor, guionista, director

Estudios: National Youth Theatre (única formación actoral formal)

Redes sociales: No usa, se considera tecnofóbico

3. LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA DEL ACTOR

Alex creció en Petersfield, una pequeña ciudad inglesa, en el seno de una familia de clase media. Sus padres eran abogados, y él era el menor de tres hermanos. Al no tener muchos con quién jugar, empezó a inventar sus propios personajes y escenarios, lo que lo llevó a interesarse por el teatro desde muy chico. Su hermano mayor, Cameron Lawther, es productor en Hollywood, y su hermana trabaja en políticas públicas en Estados Unidos.

4. ¿CÓMO EMPEZÓ O DECIDIÓ DEDICARSE A LA ACTUACIÓN?

Todo comenzó en la secundaria, cuando fundó un club de teatro ilegal junto a sus amigos. Luego fue aceptado en el National Youth Theatre, y a los 14 años ya estaba escribiendo y dirigiendo sus propias obras. A los 16, fue seleccionado para protagonizar la obra “South Downs” de Sir David Hare en el West End de Londres, lo que marcó su debut profesional. Ese papel lo llevó a dejar sus planes académicos (pensaba estudiar Historia en el King’s College de Londres) para mudarse a la ciudad y actuar a tiempo completo.

5. SU SALTO A LA FAMA INTERNACIONAL

En 2014, interpretó al joven Alan Turing en “The Imitation Game”, compartiendo créditos con Benedict Cumberbatch y Keira Knightley. Ese rol le valió el premio del Círculo de Críticos de Cine de Londres como “Joven Artista Británico del Año” y lo posicionó como uno de los talentos emergentes del Reino Unido. Poco después, fue nombrado una de las revelaciones BAFTA.

6. SUS PAPELES MÁS CONOCIDOS

Seguramente lo recuerdas como Kenny en el capítulo Shut Up and Dance de Black Mirror (2016), uno de los más perturbadores de toda la serie. O quizás lo ubicas como James, el protagonista de “The End of the F**ing World*” (2017-2019), una serie británica que mezclaba humor negro, drama adolescente y road movie. También tuvo roles en “Howards End”, “Ghost Stories”, “Departure”, “Freak Show” y “The Last Duel”, dirigida por Ridley Scott.

Alex Lawther interpreta a James en la serie "The End of the F***ing World" (Foto: Netflix).

7. SU VERSIÓN EN “ALIEN: EARTH”

En “Alien: Earth”, Alex interpreta a Joe Hermit, un personaje clave en el desarrollo de la trama. Aunque por ahora se mantiene algo misterioso, todo indica que su papel será crucial en la lucha contra la amenaza alienígena. La serie, una colaboración entre FX, Hulu y el equipo original de la franquicia, busca reinventar el universo de “Alien” en un contexto terrestre y contemporáneo. Su participación suma intensidad e inteligencia emocional a la narrativa.

Alex Lawther como Joseph Hermit en la serie "Alien: Earth" (Foto: FX Productions)

8. TAMBIÉN DIRIGE Y ESCRIBE

Además de actuar, Alex se ha lanzado a escribir y dirigir. En 2021 debutó como director con el videoclip de Fountainhead y en 2022 estrenó su cortometraje “For People in Trouble”, producido nada menos que por Ben Affleck y Matt Damon. En 2024, su corto Rhoda fue seleccionado para el Festival de Cine de Londres BFI, lo que confirma que su talento va más allá de la actuación.

9. ¿CÓMO ES FUERA DE LAS CÁMARAS?

Alex es muy reservado. No usa redes sociales, se considera feminista, apoya causas LGBT+, es activista climático con Extinction Rebellion y colabora con la ONG Choose Love, en apoyo a personas refugiadas. Se declara amante del cine francés, habla francés fluido y ha trabajado en producciones en París. Sus referentes actorales son Ben Whishaw, Andrew Scott y Sally Hawkins.

