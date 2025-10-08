El poder, el legado, la traición, los lazos y más se presentan en la serie “Dinastía Casillas”, el spin-off de “El señor de los cielos” que promete mucha acción y adrenalina. Además de los protagonistas Ismael Casillas y Diana Ahumada, un nuevo rostro aparece en la pantalla; me refiero a Isidro Casillas interpretado por Alexis Jáuregui. A continuación, todo lo que debes saber sobre este joven actor.

Vale precisar que él es el último heredero de los Casillas, pues es hijo de Aurelio y Mónica Robles. En la exitosa producción original, este papel estuvo a cargo de Gabriel Bonilla, pero fue cambiado para esta producción, estrenada el 7 de octubre de 2025 por Telemundo.

Alexis Jáuregui en el papel de Isidro como parte de la serie "Dinastía Casillas" (Foto: Telemundo)

¿QUIÉN ES ALEXIS JÁUREGUI?

Alexis Jáuregui es un joven actor que incursiona en la industria televisiva internacional con la serie “Dinastía Casillas”. Además de tener experiencia en teatro, el muchacho ha participado en algunos capítulos de “Como dice el dicho”. De acuerdo con IMDB, en 2018 formó parte del cortometraje “Blur”.

En sus redes sociales, comparte algunos de los proyectos en los que ha actuado. Asimismo, de las campañas publicitarias que realiza para algunas marcas, como por ejemplo para Triki-Trakes.

Cuando formó parte de una campaña publicitaria (Foto: Alexis Jáuregui / Instagram)

En sus publicaciones en su cuenta de Instagram se muestra risueño y feliz por todo lo que viene consiguiendo. Una de las cosas que le encanta subir es el detrás de cámaras de los trabajos realizados.

También le encanta tomarse fotografías frente al espejo. No importa el lugar donde se encuentre, él siempre sacará su teléfono para capturar alguna instantánea.

Le gusta tomarse fotografías frente al espejo (Foto: Alexis Jáuregui / Instagram)

Las redes sociales de Alexis Jáuregui son:

El joven actor participó en "Como dice el dicho" (Foto: Alexis Jáuregui / Instagram)

