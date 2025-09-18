Si te pasó lo mismo que a mí mientras veías el tráiler de “El refugio atómico”, seguramente te preguntaste quién es esa joven que aparece con una mezcla de misterio, rebeldía y carisma. Me refiero a Alicia Falcó, una de las caras nuevas (pero no tan nueva en el mundo de la actuación) que promete dar que hablar con su papel de Asia Falcón en la nueva serie española de Netflix que llega este 19 de septiembre de 2025.

“El refugio atómico” es un thriller psicológico ambientado en un búnker de lujo, el Kimera Underground Park, construido para sobrevivir al apocalipsis o, como en este caso, a una guerra mundial. Allí, un grupo de multimillonarios queda atrapado sin posibilidad de escape, obligados a convivir con sus traumas, secretos y alianzas inesperadas. La tensión sube cuando dos familias enfrentadas por un evento del pasado tienen que compartir el mismo espacio subterráneo. Todo apunta a que será una serie de alto voltaje emocional.

Entre esos personajes cargados de historia aparece Asia, interpretada por Alícia Falcó. Aunque su rostro puede no sonar tan familiar como el de otros actores del elenco, su carrera es sólida y diversa, sobre todo si revisamos sus últimos años. A sus 22 años, Falcó ya ha trabajado en cine, teatro y televisión, y ha sido reconocida por su interpretación en películas como “Las buenas compañías”, que incluso le valió una nominación a los Premios Gaudí.

Así que si te interesa saber más sobre ella —de dónde viene, cómo llegó hasta acá y qué podemos esperar de su papel en esta nueva producción— acá te cuento lo más importante.

1. ¿QUIÉN ES ALICIA FALCÓ?

Alicia Falcó Martínez es una actriz española nacida en Barcelona el 14 de abril de 2003. Desde muy pequeña mostró un interés claro por el arte y la interpretación, lo que la llevó a formarse desde temprana edad en distintas disciplinas: música, teatro, canto, doblaje e incluso circo. No es una actriz improvisada: viene de una formación sólida que respalda cada papel que interpreta.

2. DATOS PERSONALES DE ALICIA FALCÓ

3. LA INFANCIA DE ALÍCIA FALCÓ

Alícia creció en una familia que le permitió explorar desde muy temprano sus inquietudes artísticas. A los 8 años ya estaba tomando clases de interpretación, y durante su infancia y adolescencia combinó sus estudios académicos con piano, canto, solfeo y ballet clásico. Su educación fue intensa, sí, pero también integral, lo que la ha convertido en una actriz versátil y con gran sensibilidad escénica.

4. SUS PRIMEROS PAPELES COMO ACTRIZ

Su primer contacto profesional fue en 2012 con un pequeño papel en el musical “La família irreal” de la compañía Dagoll Dagom. Un año más tarde, debutó en el cine con la película “El miedo” de Jordi Cadena. Luego llegarían las primeras series de televisión como “El crac”, “Gigantes” y “Cuéntame cómo pasó”. Desde entonces, no ha parado de trabajar, tanto en televisión como en teatro y cine.

5. SUS PAPELES MÁS IMPORTANTES

A lo largo de su carrera, Alicia Falcó ha participado en una gran variedad de proyectos en cine, teatro y televisión. Te dejo acá una lista con los más destacados para que veas todo lo que ha hecho hasta ahora:

Cine:

“El miedo”

“13 exorcismos” (2022)

“Las buenas compañías” (2023) - su primer protagónico en cine

“Dímelo bajito” (2025)

Televisión:

“El crac”

“Gigantes”

“Cuéntame cómo pasó”

“Nacho”

“Ser o no ser”

“Un nuevo amanecer”

“Dieciocho”

“Atasco”

“Esa noche”

“El mapa de los anhelos”

“El refugio atómico”

Teatro:

“La família irreal”

“Aquell dia tèrbol”

6. ¿CÓMO ES SU PAPEL DE ASIA EN “EL REFUGIO ATÓMICO”?

En “El refugio atómico”, Alícia Falcó interpreta a Asia Falcón, una joven atrapada junto a su familia en el lujoso refugio subterráneo. Aunque todavía no sabemos todo sobre su personaje, las imágenes del tráiler dejan entrever que Asia tendrá un rol emocionalmente complejo: alguien con secretos, rebeldía y probablemente un pasado que la conecta con el conflicto principal de la historia. Será una pieza clave dentro de la tensión que se vive en Kimera.

7. SU FORMACIÓN EN TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS

Alicia no solo se ha formado como actriz frente a la cámara. También ha pisado escenarios importantes, como el Teatre Lliure de Barcelona, y ha estudiado en instituciones de renombre como Eòlia y Laura Jou Estudi per a l’Actor. Su formación incluye técnicas de teatro físico, improvisación, canto y hasta circo, lo que le permite abordar personajes desde una perspectiva mucho más amplia y rica.

8. ¿QUÉ ESPERAR DE ELLA EN EL FUTURO?

Con una carrera que apenas está despegando y ya está llena de proyectos relevantes, Alícia Falcó apunta a convertirse en una de las actrices jóvenes más destacadas del panorama español. Su capacidad de adaptarse a diferentes géneros —del drama histórico al thriller psicológico— es una ventaja enorme. Y si “El refugio atómico” tiene el impacto que se espera, probablemente será el empujón definitivo para su reconocimiento internacional.

