Tras su indudable éxito, “La reina del Flow” regresó con su tercera temporada, por lo que además de reencontrarnos con los protagonistas, conocemos nuevos rostros en la trama. Uno de los personajes que nos mantendrá a la audiencia en expectativa es Sky, cuyo nombre en la historia es Yara Giraldo, pero prefiere llamarse así por la fascinación que siente por el cielo. Ella es una muchacha que se hizo cargo del taller mecánico de su padre, después de que él que fue arrestado, por lo que debe velar por su madre enferma y por el futuro de su hermana. Aunque su progenitor no la apoya, sueña con convertirse en una artista reconocida. Este papel es interpretado por Alisson Joan; si no sabes quién es, no te preocupes que en los siguientes párrafos te lo contamos con más detalle.

En "La reina del flow 3", la tensión entre Sky y Yeimy es cada vez mayor (Foto: Caracol TV/ Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE ALISSON JOAN

Nombre completo: Alisson Joan

Alisson Joan Lugar de nacimiento: Cali, Colombia

Cali, Colombia Nacionalidad: Colombiana

Colombiana Edad: 30 años

30 años Instagram: @alisson.joan

En esta imagen robando suspiros de sus seguidores (Foto: Alisson Joan / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES ALISSON JOAN?

Alisson Joan es una actriz y cantante colombiana que desde pequeña mostró interés en la música y actuación. Además de haber lanzado algunos temas, también participó en producciones televisivas.

Sin duda sabe enamorar a la cámara (Foto: Alisson Joan / Instagram)

3. ¿CÓMO SE HIZO CONOCIDA?

Saltó a la fama tras su paso por la segunda temporada de “A otro nivel”, un reality musical de que se emitía en Caracol Televisión en 2017. En aquella oportunidad, interpretó el tema “Algo más”. Aunque convenció a los tres jurados y pudo avanzar, no le alcanzó para llegar a la gran final.

Aquí luciendo sonriente en traje de baño (Foto: Alisson Joan / Instagram)

4. FORMA PARTE DE PRODUCCIONES

Tras ganar experiencia, ella fue convocada para formar parte del elenco de producciones televisivas como “Arelys Henao, canto para no llorar”, “Romina Poderosa” y “Pedro el escamoso, más escamoso que nunca”, por citar algunos títulos.

"Cuando te vuelvas a encontrar, no te dejes ir", escribió en julio de 2025 (Foto: Alisson Joan / Instagram)

5. TAMBIÉN LANZÓ CANCIONES

No se quedó atrás en la industria musical, ya que lanzó algunos temas con sus respectivos videoclips, entre los que destaca “Chilear” (2025).

6. TUVO UN CANAL DE YOUTUBE JUNTO A SU HERMANA

Alisson Joan lanzó junto a su hermana Jei Santander un canal de YouTube llamado “Hermanati”, en la que compartían sus experiencias personales y profesionales.

7. ¿ALISSON JOAN TIENE PAREJA?

Joan prefiere mantener su vida privada bajo sietes llaves, motivo por el que se desconoce si tiene pareja o alguien por quien suspira.

La muchacha posando para una imagen en blanco y negro (Foto: Alisson Joan / Instagram)

MÁS FOTOS DE INSTAGRAM DE ALISSON JOAN

La joven actriz junto a la protagonista de "La reina del flow" (Foto: Alisson Joan / Instagram)

Ella es muy activa en sus redes sociales (Foto: Alisson Joan / Instagram)

