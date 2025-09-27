Si llegaste hasta acá después de ver “Incontrolables” (“Wayward”, en su título original en inglés), seguramente estás preguntándote quién es esa actriz que interpreta con tanta intensidad a Leila, una de las protagonistas de la serie. Esa mezcla de vulnerabilidad, sarcasmo y rebeldía que transmite su personaje no es algo que se logre sin una actriz con talento de verdad. Su nombre es Alyvia Alyn Lind, y aunque algunos podrían pensar que es una cara nueva, lo cierto es que lleva años en la industria, creciendo frente a las cámaras.

La serie, estrenada este mes en Netflix, está ambientada en un pueblo aparentemente tranquilo, pero que esconde una oscura red de centros de “rehabilitación” juvenil. Con una narrativa cruda y realista, “Incontrolables” se sumerge en un mundo controversial que se ha ganado varias denuncias públicas —incluso de celebridades como Paris Hilton— por los abusos cometidos bajo la excusa de “reformar” a adolescentes con problemas de conducta.

Y justamente ahí es donde entra el personaje de Leila: una chica dañada por su entorno, que usa el humor y la ironía como mecanismos de defensa. Su historia no solo emociona, sino que también incomoda y eso es parte del propósito de la serie.

Ahora bien, si te estás preguntando quién es realmente Alyvia Alyn Lind, de dónde salió y por qué te suena su cara... acá te cuento todo lo que tienes que saber sobre esta joven actriz que promete dar mucho que hablar.

Alyvia Alyn Lind como Leila en la serie "Incontrolables" (Foto: Netflix)

1. ¿QUIÉN ES ALYVIA ALYN LIND?

Alyvia Alyn Lind es una actriz estadounidense nacida en 2006 o 2007, parte de una familia completamente ligada a la industria del entretenimiento. Comenzó su carrera desde muy pequeña y ha trabajado de manera constante en cine y televisión, construyendo un perfil actoral sólido y versátil. Aunque muchos la están descubriendo ahora por “Incontrolables”, ya tiene una trayectoria importante a sus espaldas.

2. DATOS PERSONALES DE ALYVIA ALYN LIND

Nombre completo: Alyvia Alyn Lind

Año de nacimiento: 2006 o 2007

Nacionalidad: Estadounidense

Profesión: Actriz

Padres: Barbara Alyn Woods (actriz) y John Lind (productor)

Hermanas: Natalie Alyn Lind y Emily Alyn Lind, ambas actrices

Debut en cine: “Dark Skies” (2013)

3. SU PAPEL MÁS RECONOCIDO ANTES DE “INCONTROLABLES”

Probablemente la viste antes sin saberlo. Alyvia interpretó durante 10 años a Faith Newman en la telenovela “The Young and the Restless”, uno de los dramas diurnos más populares de Estados Unidos. También tuvo un papel memorable como una joven Dolly Parton en los especiales para TV “Dolly Parton’s Coat of Many Colors” y su secuela.

4. OTROS TRABAJOS DESTACADOS

Además de su rol como Leila en Incontrolables, Alyvia fue parte de series como:

“Daybreak” (Netflix), donde interpretó a la intrépida Angelica Green

“Chucky” (SyFy/USA Network), como Lexy Cross

“Transparent”, “NCIS”, “Revenge”, y “Masters of Sex”, entre otras.

En cine, participó en “Blended” (junto a Adam Sandler), “Overboard” y “Walk. Ride. Rodeo.”

Alyvia Alyn Lind como Lexy Cross en la serie "Chucky" (Foto: USA Network)

5. SU FORMACIÓN Y PREPARACIÓN ACTORAL

Más allá de haber crecido en un entorno artístico, Alyvia se toma muy en serio sus personajes. Para “Wayward”, investigó a fondo el contexto real de los centros de rehabilitación juvenil. Según contó en una entrevista, leyó blogs de sobrevivientes, vio documentales y estudió libros testimoniales para dar una interpretación lo más fiel y empática posible.

6. SU EXPERIENCIA EN “WAYWARD”

Leila, su personaje en “Incontrolables”, es una adolescente con un pasado difícil, atrapada en una institución que dice querer ayudarla pero termina oprimiéndola. Alyvia definió el personaje como uno de los más complejos de su carrera, y no es difícil entender por qué. Hay momentos de vulnerabilidad, furia y ternura que exigen una madurez actoral sorprendente.

7. UNA ACTRIZ EN ASCENSO

Alyvia Alyn Lind tiene apenas 18 años, pero ya demuestra el tipo de compromiso y profundidad que muchas actrices alcanzan después de décadas. Con su paso por “Incontrolables”, deja claro que está lista para roles aún más exigentes, y no sería extraño verla en producciones más grandes muy pronto.

8. UNA FAMILIA DE ARTISTAS

Por si te lo preguntabas, sí: la actuación corre por sus venas. Su madre, Barbara Alyn Woods, es conocida por su papel en “One Tree Hill”. Sus hermanas, Natalie y Emily Alyn Lind, también tienen carreras propias. De hecho, Emily actuó en “Revenge” y en la reciente “Gossip Girl reboot”. Así que el talento viene de familia.

La actriz Emily Alyn Lind asume el rol principal de Cadence Sinclair Eastman a lo largo de la serie "We Were Liars" (Foto: Amazon Studios)

