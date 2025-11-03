La serie “IT: Bienvenidos a Derry” (en su idioma original: “IT: Welcome to Derry”) se ha convertido en una de las grandes revelaciones de HBO y HBO Max gracias a su propuesta creativa, su historia y, por supuesto, al trabajo de sus intérpretes. Así, si llegaste a esta nota, seguro es porque te gustaría conocer más sobre Amanda Christine, la actriz que hace de Ronnie en la producción. Por eso, en las siguientes líneas, te presento los principales datos de su biografía y carrera. ¡Presta atención!
Vale precisar que esta ficción es una precuela de terror que explora los orígenes de la entidad malévola conocida como “It” (“Eso”) en el pequeño pueblo de Derry, Maine.
Para eso, nos traslada al año 1962, mientras un grupo de adolescentes descubre que su ciudad natal esconde secretos cada vez más oscuros.
1. ¿QUIÉN ES AMANDA CHRISTINE?
Amanda Christine es una actriz estadounidense que mostró una clara vocación por la interpretación desde muy pequeña. Así, con tan solo 4 años de edad, ya aparecía en su primer anuncio publicitario.
2. FICHA DE DATOS DE AMANDA CHRISTINE
- Fecha de nacimiento: 31 de diciembre del 2008
- Edad: 16 años
- Lugar de nacimiento: Virginia, Estados Unidos
- Signo zodiacal: Capricornio
- Instagram: @amanda1christine
3. LOS INICIOS DE AMANDA CHRISTINE
La carrera de Amanda dio un salto importante en el 2016, cuando protagonizó una campaña comercial de la marca Yoplait junto con el actor Brandon Scott.
Resulta que, en estos clips, ella se hizo famosa por decir la frase “Mom’s the Boss!” (¡Mamá es la jefa!).
4. LAS SERIES Y PELÍCULAS DE AMANDA CHRISTINE
A continuación, conoce los trabajos más destacados de la trayectoria de Amanda Christine, tal como registra el portal IMDb.
- 2016: "The Wilding" como Beth Bergom
- 2017: "Mad Families" como Amanda
- 2019: “Miss Virginia” como Delilah
- 2020: “La caja negra“ (“Black Box”) como Ava, su primer papel principal
- 2021-2022: “Ada Magnífica, científica” (“Ada Twist, Scientist”) como la voz de la protagonista de la serie animada
- 2025: “IT: Bienvenidos a Derry” como Veronica “Ronnie” Grogan
5. EL PAPEL DE AMANDA CHRISTINE EN “IT: BIENVENIDOS A DERRY”
Sin dudas, el papel más importante de la carrera de Amanda—hasta la fecha—es el que interpreta en la serie precuela de “IT”.
Y es que en “IT: Bienvenidos a Derry”, ella le da vida a Ronnie, la hija de Hank Grogan (Stephen Rider), un proyeccionista de un cine local que es acusado falsamente de ser el responsable de las desapariciones de los niños del pueblo.
De esta manera, frente a tal injusticia, la pequeña parece mantenerse firme en la lucha por revelar la verdad de lo sucedido.
6. LOS OTROS INTERESES DE AMANDA CHRISTINE
Además de su pasión por el arte, Amanda es una joven multifacética que sobresale en el baloncesto y en la danza, actividades que practica cuando su agenda se lo permite. Asimismo, disfruta de viajar y pasar tiempo con sus seres queridos.
