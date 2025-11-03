La serie “IT: Bienvenidos a Derry” (en su idioma original: “IT: Welcome to Derry”) se ha convertido en una de las grandes revelaciones de HBO y HBO Max gracias a su propuesta creativa, su historia y, por supuesto, al trabajo de sus intérpretes. Así, si llegaste a esta nota, seguro es porque te gustaría conocer más sobre Amanda Christine, la actriz que hace de Ronnie en la producción. Por eso, en las siguientes líneas, te presento los principales datos de su biografía y carrera. ¡Presta atención!

Vale precisar que esta ficción es una precuela de terror que explora los orígenes de la entidad malévola conocida como “It” (“Eso”) en el pequeño pueblo de Derry, Maine.

Para eso, nos traslada al año 1962, mientras un grupo de adolescentes descubre que su ciudad natal esconde secretos cada vez más oscuros.

1. ¿QUIÉN ES AMANDA CHRISTINE?

Amanda Christine es una actriz estadounidense que mostró una clara vocación por la interpretación desde muy pequeña. Así, con tan solo 4 años de edad, ya aparecía en su primer anuncio publicitario.

2. FICHA DE DATOS DE AMANDA CHRISTINE

Fecha de nacimiento: 31 de diciembre del 2008

31 de diciembre del 2008 Edad: 16 años

16 años Lugar de nacimiento: Virginia, Estados Unidos

Virginia, Estados Unidos Signo zodiacal: Capricornio

Capricornio Instagram: @amanda1christine

3. LOS INICIOS DE AMANDA CHRISTINE

La carrera de Amanda dio un salto importante en el 2016, cuando protagonizó una campaña comercial de la marca Yoplait junto con el actor Brandon Scott.

Resulta que, en estos clips, ella se hizo famosa por decir la frase “Mom’s the Boss!” (¡Mamá es la jefa!).

4. LAS SERIES Y PELÍCULAS DE AMANDA CHRISTINE

A continuación, conoce los trabajos más destacados de la trayectoria de Amanda Christine, tal como registra el portal IMDb.

2016: " The Wilding " como Beth Bergom

como Beth Bergom 2017: " Mad Families " como Amanda

como Amanda 2019: “Miss Virginia” como Delilah

como Delilah 2020: “La caja negra“ (“Black Box”) como Ava, su primer papel principal

(“Black Box”) como Ava, su primer papel principal 2021-2022: “Ada Magnífica, científica” (“Ada Twist, Scientist”) como la voz de la protagonista de la serie animada

(“Ada Twist, Scientist”) como la voz de la protagonista de la serie animada 2025: “IT: Bienvenidos a Derry” como Veronica “Ronnie” Grogan

5. EL PAPEL DE AMANDA CHRISTINE EN “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

Sin dudas, el papel más importante de la carrera de Amanda—hasta la fecha—es el que interpreta en la serie precuela de “IT”.

Y es que en “IT: Bienvenidos a Derry”, ella le da vida a Ronnie, la hija de Hank Grogan (Stephen Rider), un proyeccionista de un cine local que es acusado falsamente de ser el responsable de las desapariciones de los niños del pueblo.

De esta manera, frente a tal injusticia, la pequeña parece mantenerse firme en la lucha por revelar la verdad de lo sucedido.

6. LOS OTROS INTERESES DE AMANDA CHRISTINE

Además de su pasión por el arte, Amanda es una joven multifacética que sobresale en el baloncesto y en la danza, actividades que practica cuando su agenda se lo permite. Asimismo, disfruta de viajar y pasar tiempo con sus seres queridos.

7. FOTOS DE AMANDA CHRISTINE

La artista forma parte del mundo del entretenimiento desde su infancia (Foto: Amanda Christine / Facebook)

Una instantánea que la joven intérprete compartió a través de sus redes sociales (Foto: Amanda Christine / Facebook)

Amanda Christine como Veronica "Ronnie" Grogan en una escena de la serie “IT: Bienvenidos a Derry” (Foto: Warner Bros. Television / HBO)

