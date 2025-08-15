La serie “En el barro” nos muestra la dura y complicada vida que llevan las reclusas dentro del penal La Quebrada, donde la violencia, las jerarquías internas, la corrupción y más llevan al límite a varias internas que luchan por sobrevivir tras las rejas. Una de ellas es Cachete, una joven ruda que no deja que nadie la pisotee. El papel de este personaje es interpretado por Ana Devin. ¿No sabes quién es? A continuación, te lo detallo.

Una toma de Cachete en la serie de Netflix "En el barro" (Foto: Ana Devin / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE ANA DEVIN

Nombre completo: Ana Devin

Ana Devin Lugar de nacimiento: Argentina

Argentina Nacionalidad: Argentina

Argentina Instagram: @anadevin13

@anadevin13 X: @anadevincentiis

@anadevincentiis TikTok: @anodevil3

La cantante posando muy sensual para la cámara (Foto: Ana Devin / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES ANA DEVIN?

Ana Devin es una actriz y cantante argentina de 38 años que destaca en el mundo del entretenimiento. Ha formado parte varias bandas, además de haber incursionado en la actuación.

Ana Devin vestida de Cleopatra para una fiesta de Halloween en 2024 (Foto: @therealirushiannnnn / Instagram)

3. SU PASIÓN ES LA MÚSICA

La artista contó que la música siempre fue un escape para ella y años después se convirtió en su profesión formando parte de varios grupos. Actualmente, tiene una banda de rock llamada Ramen.

4. SU CARRERA COMENZÓ EN EL TEATRO MUSICAL

Gracias a su voz y versatilidad para la actuación, comenzó en el teatro musical. Algunas de las obras que formó parte fueron “Sex”, espectáculo que combina elementos de teatro, música, baile y acrobacias para explorar los deseos, tabúes y la diversidad sexual, y “Rent”, obra original que fue creada por Jonathan Larson, pero que fue adaptada y estrenada en Buenos Aires.

Tomándose una fotografía sobre su cama (Foto: Ana Devin / Instagram)

5. PADECE DE HIPOACUSIA

Cuando tenía 33 años, Ana Devin comenzó a darse cuenta que estaba perdiendo la audición al momento de cantar, pues “no se escuchaba bien”; es más, sentía que sus oídos se tapaban como si estuviera resfriada.

En el podcast “Sordo, pero no mudo”, de julio de 2025, contó que esto surgió por no tener “conciencia auditiva”, pues le gustaba escuchar sus audífonos a todo volumen; a ello le sumó sus trabajos en los boliches y que grababa en lugares cerrados con sonidos extremadamente fuertes durante una década. Actualmente, perdió el 50% de audición en el oído derecho y 40% en el izquierdo, y cada vez más irá en aumento, por lo que usa audífonos y va a terapia para que sus nervios se estimulen.

“La hipoacusia, sordera o deficiencia auditiva es un trastorno sensorial que consiste en la incapacidad para escuchar sonidos, y que dificulta el desarrollo del habla, el lenguaje y la comunicación”, publica el sito web Ministerio de Salud de Argentina. Puede presentarse en forma unilateral, cuando afecta a un solo oído, o ser bilateral. Puede ser congénitas (al momento del nacimiento) o adquirirla a cualquier edad.

Con sus audífonos puestos (Foto: Ana Devin / Instagram)

6. TIENE DEPRESIÓN Y ANSIEDAD

Ella también sufre de depresión y trastorno de ansiedad, motivo por el que va a terapias. En la misma entrevista contó que el año que comenzó a perder la audición, todo su mundo se le vino encima. A raíz de que no pudo manejar sus emociones, terminó por divorciarse.

Ella va a terapia por su condición (Foto: Ana Devin / Instagram)

7. TIENE UNA HIJA

Ana Devin tiene una hija de 13 años, con quien se lleva muy bien, aunque reconoce que la adolescencia es una etapa muy complicada, por lo que ha tenido pequeños altercados con Danna.

Tomándose una fotografía frente al espejo (Foto: Ana Devin / Instagram)

8. COQUETEÓ CON L-GANTE

En 2022, cuando formó parte del jurado de “Canta conmigo ahora”, que conducía Marcelo Tinelli, Devin no dudó en coquetear con L-gante, quien también estaba entre los jueces, algo que provocó la ira de la entonces novia del cantante argentino.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí