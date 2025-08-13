Historias cargadas de tensión, dominio y supervivencia es lo que veremos “En el barro”, el spin-off de “El Marginal”. Al igual que la exitosa serie argentina, esta se ubica en una prisión, pero ahora de mujeres: La Quebrada, donde las reglas las ponen quienes sobreviven en ella, por lo que nos mostrará la vida de las reclusas desde una perspectiva completamente distinta. Aquí cinco reas crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas. Una de ellas es Gladys Guerra de Borges, quien llega a este penal de máxima seguridad tras un intento de secuestro. El papel de este personaje es interpretado por Ana Garibaldi. Si sabes poco de ella o absolutamente nada, no te preocupes que aquí te lo cuento.

En la ficción, ella es la viuda del célebre criminal Mario Borges (personaje principal de “El Marginal”), por lo que su mayor deseo es quedar en libertad para criar a Juan Pablo, el hijo de Diosito, quien se encuentra al cuidado de su amiga Claudia. Gladys está acostumbrada al entorno delictivo en el que vivió durante años junto a su esposo, por lo que sabe moverse en este mundo y comprende inmediatamente las alianzas de poder dentro de la cárcel. Su carácter la hará líder natural de “Las Embarradas”, no retrocederá ante la violencia y buscará hacerse respetar. Su llegada a La Quebrada la pondrá otra vez frente a Antín, en una situación de desventaja de la cual él sacará provecho.

Gladys Guerra llega a La Quebrada tras fallar en un secuestro en la serie "En el barro" (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE ANA GARIBALDI

Nombre completo: Ana Cecilia Garibaldi

Ana Cecilia Garibaldi Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, Argentina Nacionalidad: Argentina

Argentina Cumpleaños: 26 de mayo

26 de mayo Año de nacimiento: 1970

1970 Instagram: @anagaribaldiok

2. ¿QUIÉN ES ANA GARIBALDI?

Ana Garibaldi es una actriz argentina conocida por interpretar a Gladys Guerra en la serie dramática “El marginal” (2016-2022), papel que vuelve a repetir en la nueva serie de Netflix “En el barro” (2025).

Tiene miles de seguidores en sus redes sociales (Foto: Ana Garibaldi / Instagram)

3. ESTUDIÓ ACTUACIÓN, PERO NO SACÓ SU TÍTULO

Estudió actuación en el Instituto Vocacional de Art (IVA) y en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, pero al no haber rendido sus últimas materias, no consiguió el título de actriz nacional, publica Clarín.

4. SE INICIÓ EN EL TEATRO

Garibaldi comenzó su carrera como actriz en la década de los 90 cuando formó parte de producciones de teatro independiente. Sus primeros papeles fueron en las obras “Kaspar Hauser”, “Bailando en la oscuridad”, “Entretanto las grandes urbes”, “La historia de llorar por él”, “Las alegres comadres de Windsor”, “Ifigenia en Áulide”, “Badulaque”, “La jaqueca”, “Apenas el fin del mundo”, “El desarrollo de la civilización venidera”, “Los hijos se han dormido”,” El comité de Dios”, “Los padres terribles”, “ entre otras.

Posando para la cámara en mayo de 2019 (Foto: Ana Garibaldi / Instagram)

5. SU DEBUT TELEVISIVO

En 2003, debutó en la pantalla chica cuando formó parte del programa “Si te reís, perdés”, que duró solamente un mes al aire, pero su aparición en televisión no se estancó ya que tuvo una participación especial en la serie de comedia “Casados con hijos” (2005) de Telefe. Luego vinieron más títulos como “Tratame bien”, “Signos”, “Conflictos modernos” y más, pero el papel que la llevó a la popularidad fue Gladys Guerra en la serie dramática carcelaria “El marginal”.

6. TAMBIÉN HIZO CINE

Ana Garibaldi también hizo cine. Su primera película fue en 2015 cuando asumió el rol de Orene en “Francisco: el padre Jorge”. Luego vinieron otras tres más: “La reina del miedo”, “Acusada”, “Cuando brillan las estrellas” y “La sudestada”.

Ella ha formado parte de varias decenas de obras teatrales (Foto: Ana Garibaldi / Instagram)

7. PREMIOS Y NOMINACIONES

En 2003, ganó en la categoría Mejor actriz revelación en teatro en los Premios Clarín por su trabajo en “La jaqueca”. Asimismo, en 2009 obtuvo un galardón como Mejor actriz de reparto en los Premios Trinidad Guevara por su actuación en la obra “El desarrollo de la civilización venidera”.

8. ¿ANA GARIBALDI TIENE PAREJA?

Sí, Ana Garibaldi tiene pareja. Ella está casada desde 2012 con Faustino, un restaurador de antigüedades y obras de arte, con el que tuvo una hija llamada Amanda, que nació en 2017.

Su fama se popularizó tras formar parte de "El Marginal" (Foto: Ana Garibaldi / Instagram)

