Además del elenco principal, “En el barro” nos presenta las historias de otras mujeres que se encuentran purgando condena en La Quebrada. Una de ellas es Noelia Conde, una reclusa embarazada que vive en medio de toda la violencia, la corrupción y las luchas de poder tras las rejas. El papel de este personaje es interpretado por Ana Paula Buljubasich, ¿no sabes quién es? No te preocupes que en los siguientes párrafos te lo cuento.

Antes te doy a conocer el mensaje que escribió tras formar parte de este proyecto. “Noe de mi corazón, cuánto lo siento. Ponerme en tus zapatos ha sido un viaje que me llevó a descubrir un dolor distinto, uno oscuro y frío. Gracias por permitirme a mí contar esta historia y por creer en esta actriz nueva para ustedes. No se dan una idea de lo que significa para mí ser parte de lo que crearon”, escribió en su cuenta de Instagram, donde compartió fotos del detrás de cámaras del rodaje.

Aquí de las fotografías que se tomó interpretando a Noelia en la serie "En el barro" (Foto: Ana Paula Buljubasich / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE ANA PAULA BULJUBASICH

Nombre completo: Ana Paula Buljubasich

Ana Paula Buljubasich Lugar de nacimiento: Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, Ecuador Nacionalidad: Ecuatoriana

Ecuatoriana Cumpleaños: 14 de abril

14 de abril Año de nacimiento: 1996

1996 Edad: 29 años

29 años Instagram: @anapaula.oficial

Una de las fotografías que se tomó en el set de "En el barro" (Foto: Ana Paula Buljubasich / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES ANA PAULA BULJUBASICH?

Ana Paula Buljubasich es cantante y creadora de contenido ecuatoriana que se abre paso en el mundo de la actuación.

Disfrutando de los rayos del sol en la playa (Foto: Ana Paula Buljubasich / Instagram)

3. ¿QUIÉNES SON SUS PADRES?

Sus padres son Ana Buljubasich, conductora de televisión y productora argentino-ecuatoriana, y Nerio David Pérez, cantante. Cabe mencionar que tiene la joven tiene una hermana de nombre Gabriela Naht, quien fue la segunda paquita ecuatoriana de “El show de Xuxa”.

Posando para la cámara en uno de sus viajes (Foto: Ana Paula Buljubasich / Instagram)

4. TRAS CUMPLIR AÑOS, SU MADRE MURIÓ AL DÍA SIGUIENTE

Ana Paula cumplió 29 años el 14 de abril de este 2025; lamentablemente, al día siguiente su madre dejó de existir a los 66 años tras ser trasladada a un hospital por un paro cardiorrespiratorio.

Su madre falleció en abril de 2025 (Foto: Ana Paula Buljubasich / Instagram)

5. SU INCURSIÓN EN LA INDUSTRIA MUSICAL

Su padre fue su fuente de inspiración para incursionar en la música. En el año 2016 lanzó la canción “Intuición”, y a partir de ese momento estrenó varios temas como: “Si lo ves”, “Quiero ver”, “El verbo amar”, “No hay drama”, “Mala”, “Menta o chocolate”, entre otros.

6. VIAJA A ARGENTINA

Con el propósito de perfeccionar su técnica vocal, Ana Paula viajó a Argentina, donde recibió clases de canto. Fue en este país donde obtuvo un gran reconocimiento, ya que fue jurado del reality “Canta conmigo ahora”, de Marcelo Tinelli. Asimismo, forma parte del show de TV “Oye Billaboard”.

Ella forma parte de un programa televisivo (Foto: Ana Paula Buljubasich / Instagram)

7. SE ABRE PASO EN LA ACTUACIÓN

También incursionó en la actuación con la serie “Go! Vive a tu manera” con el papel de Martina. En teatro, formó parte de la obra “Bossi Live Comedy”.

Durante su viaje a Estados Unidos (Foto: Ana Paula Buljubasich / Instagram)

8. ¿ANA PAULA BULJUBASICH TIENE PAREJA?

Sí. Ana Paula Buljubasich tiene pareja. El nombre de la persona que conquistó su corazón es Valentino.

Posando muy enamorada al lado de su pareja (Foto: Ana Paula Buljubasich / Instagram)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí