“En el barro”, la serie argentina de Netflix que se desarrolla dentro del mismo universo narrativo que “El Marginal”, se estrena el 14 de agosto de 2025, así que, no solo te contamos los detalles más relevantes del drama que muestra una mirada cruda y realista sobre las prisiones femeninas, también te compartimos algunos datos interesantes sobre los miembros del elenco principal. Una de ellas es Ana Rujas, quien interpreta a Amparo ‘La Gallega’ Vilches.

En el drama carcelario creado por Sebastián Ortega, Ana Rujas asume el rol de una joven de familia de clase alta española que terminó en prisión por seguir a su novio criminal. Aunque escaparon a Argentina para formar una banda dedicada a asaltar casinos, bancos y camiones, la policía de ese país logra capturarla. ¿Qué más se sabe sobre esa actriz?

1. ¿Quién es Ana Rujas?

Ana Rujas Guerrero es una actriz de teatro, cine y televisión, escritora, modelo y guionista española que nació el 14 de mayo de 1989 en Madrid. Uno de sus proyectos más conocidos es la serie “Cardo” (2022), donde fue creados, autora y protagonista. También es recordada por su rol protagónico en la serie “La mesías” (2023) de Los Javis.

Ana Rujas interpretó a María Hernández en "Cardo", serie española creada por Claudia Costafreda y Ana Rujas (Foto: Atresmedia)

2. Datos personales de Ana Rujas

Nombre: Ana Rujas Guerrero

Fecha de nacimiento: 14 de mayo de 1989

Edad: 36 años

Lugar de nacimiento: Madrid, España

Nacionalidad: Española

Pareja:Sen Senra (2022-2024)

Ocupación: actriz, escritora, modelo y guionista

Instagram: ana_rujas

3. ¿Dónde estudió Ana Rujas?

Ana Rujas, quién fue cría en el madrileño barrio de Carabanchel, estudió interpretación y arte dramático en el estudio de Juan Carlos Corazza.

4. Los inicios de Ana Rujas

Ana Rujas debutó como actriz a los 19 años en la serie “HKM” de 2008), más tarde, participó en la serie “90-60-90, diario secreto de una adolescente”. Dos años después, participó en algunos capítulos de la serie histórica “Hispania, la leyenda”.

Ana Rujas, la actriz española que hace de Amparo 'La Gallega' Vilches en la serie "En el barro", en la portada de la revista Metal (Foto: Ana Rujas/ Instagram)

5. El libro de Ana Rujas

Ana Rujas, quien interpreta a Amparo La Gallega Vilches en “En el barro”, publicó “La otra bestia”, su primer libro de autoficción literaria en Penguin Random House. Lo presentó en la Feria del Libro de Madrid en 2023 y luego lo convirtió en una obra de teatro.

“Estoy entusiasmada porque lo que han conseguido a partir de lo que hablamos, de muchas reuniones y de grabaciones que me hicieron, es increíble. He añadido ahora incluso textos porque la producción sigue viva”, contó en una entrevista con Vogue.

6. ¿Quién es el novio de Ana Rujas?

Ana Rujas salió con el músico gallego Sen Senra desde 2022 hasta 2024. Aunque en su momento no compartieron detalles de su romance, se especuló que Los Javis, con quien la actriz española salió, hicieron de celestinos, ya que en la banda sonora de la serie “La Veneno” están incluidas canciones del cantante.

7. Ana Rujas en “En el barro”

Ana Rujas es la encargada de interpretar a Amparo ‘La Gallega’ Vilches en la serie “En el barro”. De acuerdo con la descripción de Netflix, se trata de “una joven de familia de clase alta española. Cambió su vida el día que conoció al ‘Cuervo’ Fernández, un hombre criminal y seductor, relacionado con el robo de autos y pirata del asfalto. La Gallega se enamoró, y dejó toda su vida anterior por él.”

Tras llegar a la Quebrada, La Gallega quiere hacerle pagar a su ex por lo que hizo. “La Gallega se siente superior al resto de las mujeres del penal. Vivió en el lujo y no se amedrenta, va a pulsear el poder como sea.”

“No me esperaba irme a Buenos Aires a rodar a una cárcel en invierno. Fue una locura total. Me han hecho hacer de todo y soy la peor de todas”, reconoció Rujas a Vogue. “Soñaba con irme al extranjero. La situación allí es otra y la realidad es más salvaje. No hay tiempo para pensar tanto. Hay que llegar y hacer cosas de un nivel interpretativo altísimo y yo funciono bien bajo esa presión. Me ha quitado el miedo, quedé con mucha gente para proyectos y me parece minúsculo pensar en quedarme solo en España. Trabajar fuera resulta inspirador”.

Ana Rujas asume el rol de Amparo “La Gallega” Vilches en la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix) / Consuelo Oppizzi / Netflix

8. Filmografía de Ana Rujas

Películas

Summertime (2012)

La paciencia del cazador (2013)

Time after time (2014)

Cortometrajes

Bright Lights (2017)

Toc Toc (2017)

Diana (2018)

Venus (2023)

8 (2025)

La buena letra (2025)

Series

Cuenta atrás (2008)

HKM: Hablan, kantan, mienten (2008–2009)

Bicho malo (nunca muere) (2009)

90-60-90, diario secreto de una adolescente (2009)

Punta Escarlata (2011)

Hispania, la leyenda (2011)

Ángel o demonio (2011)

Rocío Dúrcal, volver a verte (2011)

Frágiles (2012)

Con el culo al aire (2012)

Falcón (2012)

Arrayán (2012–2013)

Tormenta (2013)

Ciega a citas (2014)

Paquita Salas (2016)

La que se avecina (2017)

Dorien (2017–2018)

Derecho a soñar (2019)

Cardo (2021–2023)

La Mesías (2023)

9. Fotos de Ana Rujas en Instagram

Ana Rujas, la actriz española que hace de Amparo 'La Gallega' Vilches en la serie "En el barro", en las calles de Nueva York (Foto: Ana Rujas/ Instagram)

Ana Rujas, la actriz española que hace de Amparo 'La Gallega' Vilches en la serie "En el barro", en el festival de Malaga (Foto: Ana Rujas/ Instagram)

Ana Rujas, la actriz española que hace de Amparo 'La Gallega' Vilches en la serie "En el barro", en el Museo Thyssen-Bornemisza (Foto: Ana Rujas/ Instagram)

