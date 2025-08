En “Pecados inconfesables”, además de los protagonistas hay un personaje que no pasa desapercibido. Me refiero a Livia Martínez, la hija de Claudio e hijastra de Helena, quien quiere deslindarse de todo lo que representa su familia, por lo que tiene una vida marcada por el dolor y la frustración. Debido a que sus sentimientos y rebeldía traspasan las pantallas, generando gran impacto en los espectadores, te doy a conocer quién es la actriz que la interpreta: Ana Sofía Gatica.

Cabe mencionar que la serie, cargada de drama e intriga, se estrenó a nivel mundial el 30 de julio de 2025 en Netflix. Fue creada por Leticia López Margalli y Guillermo Ríos.

Livia Martínez está llena de frustración y dolor en "Pecados inconfesables" (Foto: Mar Abierto Productions)

1. DATOS PERSONALES DE ANA SOFÍA GATICA

Nombre completo: Ana Sofía Gatica

Ana Sofía Gatica Lugar de nacimiento: México

México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Edad: 29 años

29 años Instagram: @anasofiagaticaa

Aquí con el cabello corto y teñido, lanzando una mirada que enamora a muchos de sus seguidores (Foto: Ana Sofía Gatica / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES ANA SOFÍA GATICA?

Ana Sofía Gatica es una actriz mexicana que ha hecho teatro y televisión. Es conocida por formar parte del elenco de “Control Z” y “Celda 211”.

Tomándose un selfie tras vestirse muy elegante (Foto: Ana Sofía Gatica / Instagram)

3. ¿QUÉ DESPERTÓ EN ELLA SU PASIÓN POR LA ACTUACIÓN?

Su pasión por la actuación comenzó cuando era niña, luego de ver una obra teatral, pues sintió cómo el escenario era mágico. “Para ser actriz hay que hacer un gran ejercicio de fe y de creer”, dijo en una entrevista a Bad Hombre Magazine.

Con esta fotografía robó gran cantidad de suspiros (Foto: Ana Sofía Gatica / Instagram)

4. SOLAMENTE LE INTERESABA EL TEATRO

Comenzó su carrera actoral siendo parte del elenco original de “La obra que sale mal”, obra teatral que se lanzó en 2018. Debido a que le gustaba pararse frente al público en vivo para contar historias, en sus planes no tenía pensado incursionar en la televisión o el cine.

Tomándose una fotografía frente al espejo (Foto: Ana Sofía Gatica / Instagram)

5. SE VIO OBLIGADA A INCURSIONAR EN LA TV Y LE FUE BIEN

Con la llegada de la pandemia por COVID-19 y al no haber presentaciones en vivo, Ana Sofía Gatica se quedó sin más opciones, por lo que su mánager le recomendó hacer audiciones para series. Fue así que se presentó para el casting de “Control Z”, consiguiendo el papel de Claudia. Cuando comenzó con las grabaciones, se dio cuenta que también quería incursionar en la pantalla chica y grande.

“Mis raíces y la razón por la que empecé a estudiar actuación eran para hacer teatro. El mundo audiovisual llegó como una sorpresa increíble a mi vida, y encontrarme con la posibilidad de que las personas puedan conocer mi trabajo a través de una plataforma mundial es una oportunidad gigante”, señaló en entrevista a Grazia Magazine.

A ella le interesó el mundo de la actuación desde que era muy pequeña (Foto: Ana Sofía Gatica / Instagram)

6. SU CARRERA ACTORAL

En teatro, protagonizó la obra “Jauría” (2022-2023) y también formó parte de “El Padre” (2023-2024). Mientras que en proyectos audiovisuales estuvo en “Celda 211” (2025), “Control Z” (2022), “La Liberación” (2025), “Coyotl” (2025), por citar algunos títulos. En cuanto a cine, actuó en “El Hijo de su Padre” y “Pérdida Total”. Actualmente, Ana Sofía se encuentra grabando “Dinastía Casillas”.

Cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales, que están al tanto de sus pasos (Foto: Ana Sofía Gatica / Instagram)

7. PADECE DISAUTONOMÍA

Ana Sofía Gatica padece disautonomía, un trastorno del sistema nervioso autónomo que afecta funciones del organismo como la digestión, la temperatura corporal o la frecuencia cardíaca. Pese a que se desconoce la causa, las investigaciones clínicas señalan que “su aparición puede deberse a una anomalía en el sistema nervioso simpático, encargado de normalizar la respuesta al estrés y al calor; y el sistema parasimpático responsable del descanso y la relajación. También, suele vincularse a atrofias multisistémicas, diabetes, polineuropatías y enfermedad de Parkinson”, publica Centro Médico ABC.

“Una nunca sabe si compartir o no estos procesos, hasta dónde y porqué, pero como leí en un post de la hermosa de @paulinada_ hace poco: ‘También los días (meses) difíciles hacen parte de la vida que no se muestra tanto por aquí [en redes] y nos enseñan tanto a valorarlo todo. Que no parezca que pretendemos que todo es color de rosa, no siempre’. La disautonomía no me define, pero estoy aprendiendo a vivir con ella y no a pesar de ella”, publicó en un post del 31 de agosto de 2024, junto a fotos y un video sobre el proceso que pasó.

8. ¿ANA SOFÍA GATICA TIENE PAREJA?

La vida privada de Ana Sofía Gatica se mantiene en absoluta reserva; por tanto, se desconoce si actualmente tiene pareja.

Sin duda una de sus características desde hace algún tiempo es tener el cabello corto (Foto: Ana Sofía Gatica / Instagram)

