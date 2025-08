“Pecados inconfesables” es la serie de drama y suspenso que te mantendrá en vilo de inicio a fin, pues nos presenta a Helena, una mujer con un esposo controlador del cual quiere escapar, pero por más que lo intenta no lo consigue; sin embargo, esto cambia cuando conoce a Iván, un atractivo joven con el que inicia una aventura. Si bien, encuentra consuelo en sus brazos, también venganza, por lo que ambos se sumergen en este amorío que con el paso de los días se convertirá en una lucha por sobrevivir, luego de que el marido abusivo desaparece. El papel del muchacho con el que la protagonista revive su pasión es interpretado por Andrés Baida. ¿Sabes quién es? A continuación, te lo detallo.

Esta interesante apuesta, creada por Leticia López Margalli y Guillermo Ríos, se estrenó el 30 de julio del 2025 en Netflix. Zuria Vega y Erik Hayser lideran el elenco.

En "Pecados inconfesables", Iván decide ayudar a Helena para que escape de su matrimonio abusivo (Foto: Mar Abierto Productions)

1. DATOS PERSONALES DE ANDRÉS BAIDA

Nombre completo: Andrés Baida Ochoa

Lugar de nacimiento: El Paso, Texas, Estados Unidos

Nacionalidad: Estadounidense

Cumpleaños: 28 de febrero

Año de nacimiento: 1995

1995 Instagram: @andresbaida

En esta imagen mirando el horizonte al atardecer (Foto: Andrés Baida / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES ANDRÉS BAIDA?

Andrés Baida es un actor de televisión estadounidense conocido por haber formado parte del elenco de “Like, la leyenda”, “Los elegidos” y “Control Z”. Se está haciendo un nombre en el mundo de la actuación.

"La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad", escribió en su descripción de IG (Foto: Andrés Baida / Instagram)

3. ¿CÓMO SURGIÓ SU AMOR POR LA ACTUACIÓN?

Su amor por la actuación surgió cuando tenía 14 años, edad cuando su mamá lo llevó a ver “El rey león” en Broadway; y aunque le fascinaba ese mundo, decidió callar por lo que siguió con su vida normal.

El actor se abre paso en el mundo de la interpretación (Foto: Andrés Baida / Instagram)

4. ESTUDIÓ LA CARRERA DE FINANZAS, PERO LA ABANDONÓ

Estudió Finanzas en la Universidad de Texas en El Paso, pero tras dos años abandonó la carrera. “Me sentía estancado, no me veía a futuro haciendo algo así y decidí dejar todo y estudiar actuación y no me arrepiento en lo absoluto, ni cuando lo hice en su momento, ni ahora mismo”, dijo en entrevista a Hola!

Una fotografía en blanco y negro de mayo de 2022 (Foto: Andrés Baida / Instagram)

5. INGRESA AL CEA DE TELEVISA

Tras dejar la universidad a los 21 años, Andrés Baida viajó a México, donde se formó como actor en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa durante tres años, por lo que participó en obras teatrales.

El actor haciendo suspirar a sus miles de fanáticas en sus redes sociales (Foto: Andrés Baida / Instagram)

6. COMIENZA EN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN

Una vez que culminó su formación en el CEA, participó en algunos episodios de “La Rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”. Luego fue llamado para formar parte de “Like, la leyenda” (2018), “Los elegidos” (2019), “Control Z” (2020-2022), “¿Quién mató a Sara?” (2021-2022), “Los ricos también lloran” (2022), “Mi secreto” (2022-2023), “Bandidos” (2024), “Mi amor sin tiempo” (2024), “Como agua para chocolate” (2024) y ahora “Pecados inconfesables” (2025).

Cuando formó parte de "Bandidos" con el papel de Ariel (Foto: Andrés Baida / Instagram)

7. ES IMAGEN DE ALGUNAS MARCAS

Baida es una figura de moda, tanto así que trabaja para marcas reconocidas de alto nivel como Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana y Dior.

Durante su viaje a Islandia en marzo de 2022 (Foto: Andrés Baida / Instagram)

8. HA SALIDO EN LA PORTADA DE REVISTAS

El actor estadounidense también ha aparecido en las portadas de algunas revistas como Hola!, Cosmopolitan, por citar algunas.

Posando para la portada de la revista Cosmopolitan (Foto: Andrés Baida / Instagram)

9. ¿ANDRÉS BAIDA TIENE PAREJA?

Sí. Andrés Baida tiene pareja. El nombre de su novia es la también actriz Azul Guaita, a quien conoció en “Agua para chocolate”. Señaló que no la conocía, pero en los estudios surgió el amor.

Aquí al lado de su novia Azul Guaita (Foto: Andrés Baida / Instagram)

10. SE CONSIDERA UN EXPERTO CATADOR DE AGUACATES

“Soy experto catador de aguacates porque definitivamente nadie me gana eligiendo el aguacate perfecto. El saber la consistencia, el color, todo eso requiere práctica y la verdad es que nunca he errado con elegir el cacahuate ideal para la comida. Y aparte que soy fanático del aguacate, del oro verde”, señaló en la misma entrevista a Hola!

