El suspenso y el erotismo de “La huésped”, la reciente producción colombiana de Netflix, han convertido a su elenco en tema de conversación. Entre sus figuras, Andrés Suárez brilla en el papel de Miguel, aportando capas de intensidad y misterio a la historia protagonizada también por Laura Londoño, Carmen Villalobos y Jason Day. El actor se posiciona como una de las grandes revelaciones del thriller, destacando por la sutileza y profundidad de su interpretación.

Durante los 20 episodios de “La huésped”, la serie indaga en los límites entre deseo, venganza y secretos, mostrando una nueva generación de intérpretes colombianos y latinoamericanos en ascenso. Con una trayectoria polifacética, Andrés Suárez aporta autenticidad y frescura a Miguel, reafirmando cómo cada papel suma tensión y vida a la narrativa.

1. ¿Quién es Andrés Suárez?

Andrés Suárez nació el 21 de febrero de 1978 en Puerto Ordaz, Venezuela, hijo de padres colombianos, trasladándose adolescente a Bogotá. Reconocido por su versatilidad en televisión, cine y teatro, ha encarnado galanes, villanos y figuras de enorme complejidad emocional. Es uno de los rostros sobresalientes en “La huésped”, donde suma una nueva faceta a su carrera internacional.

Andrés Suárez en una escena clave como Miguel en “La huésped” (Foto: Andrés Suárez / Instagram)

2. Datos personales de Andrés Suárez

Nombre completo : Andrés Suárez Montoya

: Andrés Suárez Montoya Nacionalidad : Colombiana

: Colombiana Profesión : Actor

: Actor Serie actual : “La huésped” de Netflix

: “La huésped” de Netflix Redes sociales: Instagram @andresuarezoficial

3. Educación

Estudió Administración de Empresas en la Universidad de la Sabana, pero el destino lo llevó a la actuación tras ser seleccionado en un casting para la telenovela “Padres e Hijos”, un papel que marcó el inicio de su carrera en la televisión nacional.

4. Carrera artística y profesional

Andrés Suárez ha participado en series de alto rating como “Enfermeras”, “Padres e Hijos”, “Juan Joyita”, “El Joe, la leyenda”, “La esclava blanca” y “María Magdalena”. Su versatilidad lo ha llevado a interpretar médicos, antagonistas, galanes y políticos, enriqueciendo la televisión colombiana y latinoamericana. En teatro, es conocido por su compromiso con el proceso creativo y la profundidad de sus personajes. En cine, ha colaborado en películas y cortometrajes, obteniendo premios por varios de sus roles.

5. Pasiones

Además de tener gran carisma, Andrés Suárez es un aficionado al deporte. Además de su trabajo actoral, ha incursionado en la escritura y dirección de cortometrajes.

A Andrés Suárez le gusta practicar deportes y acudir al gimnasio (Foto: Andrés Suárez / Instagram)

6. Reconocimientos

Galardonado con premios como el India Catalina por su papel en “El Joe, la leyenda”, Suárez es considerado un referente en el medio para papeles de carácter y galanes maduros. Admirado por el público por su simpatía y autenticidad, sigue consolidando una carrera de largo aliento y gran carisma.

7. Su papel en la serie “La huésped” de Netflix

En “La huésped”, Suárez encarna a Miguel, aportando matices únicos al desarrollo de la trama, donde las relaciones y secretos familiares marcan el ritmo de la historia. Su actuación contribuye al suspenso que caracteriza la serie y lo posiciona como parte central del éxito y la reputación que está ganando el formato colombiano en la plataforma internacional.

Andrés Suárez en una escena clave como Miguel en “La huésped” (Foto: Andrés Suárez / Instagram)

8. Vida personal

Andrés Suárez Montoya está casado con María Claudia Cueter desde 2013, con quien tiene una hija, Emma. Es conocido por ser una persona cercana, disciplinada, agradecida y apasionada por su familia. En redes sociales, suele compartir momentos de su vida personal y profesional, mostrando su faceta más humana y su amor por la actuación y la paternidad. Sueña con que su hija crezca viendo su ejemplo tanto en la vida como en el arte.

Andrés Suárez se casó en 2013 con María Claudia Cueter (Foto: Andrés Suárez / Instagram)

9. Fotos de Andrés Suárez

Andrés Suárez disfruta momentos en familia y los comparte en las redes sociales (Foto: Andrés Suárez / Instagram)

Andrés Suárez tiene 47 años y una amplia trayectoria actoral (Foto: Andrés Suárez / Instagram)

Andrés Suárez junto a su hija Enma (Foto: Andrés Suárez / Instagram)

Retrato familiar: Andrés junto a su esposa María Claudia Cueter y su hija Emma (Foto: Andrés Suárez / Instagram)

