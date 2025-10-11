En estos días, muchos nos topamos con nuevas caras en las producciones de Netflix, y a veces una actuación nos deja con ganas de saber más sobre quién está detrás del personaje. Ese es el caso de Arianne Botelho, quien interpreta a Camila en la película “Caramelo”, una de las producciones brasileñas que más conversación está generando en la plataforma. Si viste la película, seguro notaste su presencia magnética en pantalla, y te preguntas: ¿de dónde salió esta actriz?

Lo cierto es que Arianne no es ninguna improvisada. Aunque quizás no sea un nombre que todos tengan en la punta de la lengua, la actriz ya lleva más de una década trabajando en televisión, cine y teatro en Brasil. Su versatilidad y entrega la han llevado a construir una carrera sólida, con personajes de gran intensidad emocional. Y en “Caramelo”, su interpretación de Camila no es la excepción: conmueve, atrapa y deja huella.

La película, que forma parte de la creciente apuesta de Netflix por contenidos brasileños originales, muestra una historia íntima, emocional y profundamente humana. Y si bien el guion y la dirección aportan mucho, es el trabajo de actrices como Arianne lo que realmente le da alma al relato. Así que, si también quedaste intrigado o intrigada por su actuación y quieres saber más sobre su trayectoria, sus inicios, y qué otros trabajos ha hecho, te comparto todo lo que encontré.

Pedro (Rafael Vitti) en la película brasileña "Caramelo" (Foto: Netflix)

1. ¿QUIÉN ES ARIANNE BOTELHO?

Arianne Botelho es una actriz brasileña nacida en São Paulo, el 20 de septiembre de 1993. Tiene actualmente 32 años (2025) y desde muy joven mostró interés por el mundo de la actuación. A los 16 años comenzó su formación en la escuela de actores Sagarana, donde dio sus primeros pasos formales en el arte dramático.

Lo que llama la atención en su recorrido es su constancia. A diferencia de otras figuras que se hacen conocidas por un papel viral o por las redes, Arianne fue construyendo su carrera paso a paso, con una base sólida en el teatro, que luego trasladó a la televisión y el cine.

2. DATOS PERSONALES DE ARIANNE BOTELHO

Nombre completo: Arianne Botelho

Fecha de nacimiento: 20 de septiembre de 1993

Lugar de nacimiento: São Paulo, Brasil

Edad (2025): 32 años

Profesión: Actriz

Formación: Escuela de actores Sagarana + cursos de perfeccionamiento actoral

Idiomas: Portugués (nativo), se desconoce si domina otros idiomas profesionalmente

Residencia actual: Brasil (aunque trabaja en distintas regiones)

3. SUS COMIENZOS EN LA ACTUACIÓN

Arianne debutó en el teatro a los 19 años, participando en obras como “Toda Nudez Será Castigada” y “Auto da Compadecida”. Más tarde, en 2014, dio el salto al cine con el cortometraje “Além dos Olhos Dela”.

Un año después, tuvo su primera gran oportunidad en la televisión con la miniserie “Amorteamo”, donde interpretó a Lena. Ese papel le valió una nominación como Revelación Femenina en los Prêmios Extra de Televisão en 2015, lo que marcó un antes y un después en su carrera.

4. SUS TRABAJOS MÁS CONOCIDOS EN TELEVISIÓN

A lo largo de los años, Arianne participó en varias telenovelas y series brasileñas muy reconocidas:

“A Lei do Amor” (2016) como Aline, un personaje antagónico que le exigió gran intensidad.

“Malhação: Vidas Brasileiras” (2018) donde interpretó a Bia, una joven que ayuda a diagnosticar anorexia en una compañera.

“Segredos de Justiça” (2017) y “O Outro Lado do Paraíso” (2017), ambas con personajes que exploraban conflictos familiares y personales.

Más recientemente, en “Beleza Fatal” (2025) volvió a la televisión en un papel importante que confirma su vigencia en el medio.

5. SUS APARICIONES EN CINE

En el cine, Arianne también ha estado muy activa, sobre todo en los últimos años. Algunos de sus papeles más destacados fueron en:

“Tudo Bem No Natal Que Vem” (2020)

“A Menina Que Matou os Pais: A Confissão” (2023)

“O Sequestro do Voo 375” (2023)

“Maníaco do Parque” (2024), donde interpretó a Lúcia, un papel fuerte y complejo.

6. SU PAPEL EN “CARAMELO” DE NETFLIX

En “Caramelo” (2025), Arianne interpreta a Camila, un personaje que carga con heridas del pasado y que busca redención en medio de una historia de relaciones rotas y esperanzas renovadas. La película forma parte de la apuesta de Netflix por producciones originales en portugués, con historias que conectan a públicos de diferentes culturas.

Este papel podría ser el que la proyecte internacionalmente, ya que la película ha empezado a ganar atención fuera de Brasil, especialmente en países de habla hispana y entre el público latino en Estados Unidos.

Arianne Botelho durante el rodaje de la película "Caramelo" (Foto: Arianne Botelho / Instagram)

7. FOTOS DE INSTAGRAM DE ARIANNE BOTELHO

Arianne Botelho posando para una fotografía que luego subiría a sus redes sociales (Foto: Arianne Botelho / Instagram)

Arianne Botelho durante la proyección de "Caramelo" a la que acudió por haber sido parte del elenco (Foto: Arianne Botelho / Instagram)

