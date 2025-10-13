Si estás viendo “Amor y riqueza” (“Old Money” en inglés) en Netflix, seguramente ya te atrapó el personaje de Nihal Baydemir. Es elegante, inteligente y tiene ese aire de mujer que no se deja pisotear por nadie. Su presencia en pantalla no pasa desapercibida, y gran parte de eso se lo debemos a Aslı Enver, la actriz que la interpreta con una mezcla muy particular de firmeza y dulzura.

Aslı da vida a Nihal, una heredera que desafía los moldes de la alta sociedad de Estambul. En la trama, el conflicto entre los “viejos ricos” y los “nuevos ricos” marca el ritmo, y ella es pieza clave en ese conflicto de poder y emociones. Su papel no solo exige carácter, también mucha sensibilidad, y ella logra ese equilibrio con una naturalidad que no se ve todos los días.

La actriz en mención es alguien muy conocida en Turquía gracias a sus trabajos en producciones para cine y televisión. Esto hace que acumule cientos de miles de fanáticos que respaldan su trayectoria. Sin embargo, para los espectadores de Netflix de otras partes del mundo, puede que no la tengan en su radar, por lo que ahora te daré a conocer su información más importante.

Asli Enver durante la presentación de "Amor y riqueza" en Turquía (Foto: Asli Enver / Instagram)

1. ¿QUIÉN ES ASLI ENVER?

Aslı Enver es una actriz turco-británica que se ha convertido en uno de los rostros más populares del cine y la televisión en Turquía. Su papel como Nihal en “Amor y riqueza” no es su primera gran interpretación, pero sí una de las que más proyección internacional le está dando, especialmente gracias a Netflix.

2. DATOS PERSONALES DE ASLI ENVER

Nombre completo: Aslıay Enver

Aslıay Enver Fecha de nacimiento: 10 de mayo de 1984

10 de mayo de 1984 Edad: 41 años

41 años Lugar de nacimiento: Londres, Reino Unido

Londres, Reino Unido Nacionalidad: Turca y británica

Turca y británica Idiomas: Turco e inglés

Turco e inglés Profesión: Actriz

Actriz Residencia actual: Estambul, Turquía

Asli Enver es una actriz de 41 años que se afianzó en producciones turcas (Foto: Asli Enver / Instagram)

3. SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA

Aunque nació en Londres, Aslı Enver se mudó a Turquía cuando tenía 12 años. Su padre es turcochipriota y su madre turca, por lo que siempre estuvo conectada con sus raíces. No hablaba turco con fluidez al llegar, pero con el tiempo logró dominarlo y se integró por completo en la vida cultural de Estambul. Allí comenzó a estudiar arte dramático, primero en el Centro de Artes Mujdat Gezen y luego en la Universidad Haliç, donde se graduó en teatro.

4. SU INICIO EN LA ACTUACIÓN

Su debut televisivo fue en la serie “Uzay Sitcomu”, aunque el salto real a la fama lo dio con el personaje de Mine en “Kavak Yelleri”, una serie juvenil que fue un fenómeno en Turquía. Durante cinco temporadas, supo ganarse al público adolescente y consolidó su presencia en la pantalla chica como una actriz talentosa y cercana.

5. SERIES Y PELÍCULAS DESTACADAS

Si bien “Amor y riqueza” es su último gran proyecto, la lista de producciones en las que ha brillado es larga. Entre las más destacadas están:

Series: “İstanbullu Gelin”, “Suskunlar”, “Kayıp”, “Bana Artık Hicran De”, “Mutlu Ol Yeter”, “Kış Güneşi”, “Babil”

Películas: “Tamam mıyız?”, “Kardeşim Benim”, “Öteki Taraf”

Su personaje de Süreyya en “İstanbullu Gelin” fue especialmente importante para su carrera, ya que le dio visibilidad internacional y fue muy bien recibido por la crítica.

6. SU PAPEL EN “AMOR Y RIQUEZA”

En esta nueva serie de Netflix, Aslı interpreta a Nihal Baydemir, una mujer fuerte, formada en relaciones internacionales, que defiende su legado familiar y cuestiona los juegos de poder típicos de las élites turcas. Su actuación ha sido elogiada por retratar a una mujer moderna, compleja y emocionalmente inteligente, sin caer en estereotipos.

Osman Bulut (Engin Akyürek) y Nihal Baydemir (Asli Enver) en la serie turca "Amor y riqueza" (Foto: Netflix)

7. VIDA PERSONAL

Aslı ha sido bastante reservada en cuanto a su vida privada, pero se sabe que estuvo casada con el actor Birkan Sokullu entre 2012 y 2015. Luego tuvo una relación con el cantante y actor Murat Boz, con quien compartió set en “Kardeşim Benim”. Actualmente, mantiene un perfil bajo y evita dar demasiados detalles sobre su vida íntima en medios o redes.

8. RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

A lo largo de su trayectoria, Enver ha recibido varios galardones. Entre ellos destacan:

Actriz del año en los Premios Elele Avon Woman (2017)

Mejor actriz de teatro por la Universidad Técnica de Yıldız en 2016

Reconocimientos por su labor en cine y televisión por parte de la crítica turca

Estos premios reflejan no solo su talento, sino también la constancia con la que ha construido su carrera.

9. FOTOS DE INSTAGRAM DE ASLI ENVER

La actriz Asli Enver es muy activa en sus cuentas de redes sociales (Foto: Instagram)

Asli Enver tiene más de 6 millones de seguidores en sus redes sociales (Foto: Asli Enver / Instagram)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.