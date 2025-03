Biassini Segura es el actor que hace de Gabriel en “Medusa”, la serie colombiana que ha conquistado a miles de personas en Netflix. En ese sentido, si te gustaría conocer más sobre el intérprete, esta nota es para ti. A continuación, te presento los principales datos de su biografía y carrera. ¡Quizá lo recuerdas por su trabajo en producciones como “¿Qué culpa tiene el niño?”!

Vale precisar que la serie de Netflix narra cómo alguien quiere deshacerse de Bárbara Hidalgo (Juana Acosta), directora general de Medusa.

Entonces, la ficción se pregunta si la poderosa mujer podrá hallar al culpable en medio de una lucha familiar por el control de su conglomerado empresarial.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Medusa”:

1. ¿QUIÉN ES BIASSINI SEGURA?

Biassini Segura es un actor colombiano de cine, teatro y televisión, quien es reconocido por su participación en películas como “¿Qué culpa tiene el niño?”, así como en las series “Pálpito”, “Siempre Bruja” y “Chichipatos” de Netflix.

2. FICHA DE DATOS DE BIASSINI SEGURA

Fecha de nacimiento: 21 de junio de 1982

21 de junio de 1982 Edad: 42 años

42 años Lugar de nacimiento: Bogotá, Colombia

Bogotá, Colombia Nacionalidad: Colombiano

Colombiano Altura: 1,66 m

1,66 m Hijos: 2

2 Ocupación: Actor

Actor Años activo: 2006 - presente

2006 - presente Facebook: Biassini Segura

Biassini Segura Instagram: @biasso

3. ¿DÓNDE ESTUDIÓ BIASSINI SEGURA?

Biassini Segura estudió en la Academia Superior de Artes de Bogotá, centro educativo de donde se graduó en el 2006 como Maestro en Artes Escénicas con énfasis en la actuación.

4. LA CARRERA DE BIASSINI SEGURA

Segura ha trabajado en obras teatrales como “Médico a palos” y “Piramo y Tisbe”, además de diversas series y películas a lo largo de su trayectoria profesional.

Las series más famosas de Biassini Segura

“El último matrimonio feliz” (2008) como César David Salgar

“Rosario Tijeras” (2010) como Darwin Gonzales

“Tres Milagros” (2011) como Salvador Rendón

“La ruta blanca” (2012) como Domingo Rojas

“Alias el Mexicano” (2013) como Gonzalo Rodríguez Gacha de joven

“Siempre Bruja” (2019) como Tino

“Chichipatos” (2020) como Don Heriberto “El Ñato”

“Pálpito” (2022) como Polo

“El grito de las mariposas” (2023) como Jaime Fernandez

“Medusa” (2025) como Gabriel

Las películas más famosas de Biassini Segura

“Estrella del Sur” (2013) como Gerson

“Uno al año no hace daño” (2014) como Gregorio

“Uno al año no hace daño 2″ (2015) como Gregorio

“¿Qué culpa tiene el niño?” (2016) como El Cadáver

“Dedicada a mi ex” (2019) como Ortega

“Mamá al volante” (2019) como Arley

“Chichipatos: ¡Qué chimba de Navidad!” (2020) como El Ñato

“Ruido” (2021) como Héctor

“La pena máxima 2″ (2024) como Raúl

5. BIASSINI SEGURA, ¿ESTÁ CASADO?

La respuesta corta es SÍ. Biassini Segura se casó en el 2012 con la también actriz Ana María Aguilera, quien es la madre de sus dos hijas.

En una entrevista para El Tiempo, concedida en el 2019, habló sobre su rutina familiar diaria: “A las 5:00 a.m. empieza el otro rol con él que Dios me premió. Despierto a mis hijas, les hago desayuno. Con Ana, mi esposa, las alistamos para el estudio. Acompaño a Amatista a que la recoja la ruta, luego llevo a Vida María al jardín. Ya son la 7:30 a.m. Después voy a trabajar: en un escenario, set o plató. Esa es mi vida: Mi familia y mi trabajo. Y cuando tengo tiempo veo series en la plataforma de streaming del momento”.

6. SU PAPEL EN MEDUSA

En “Medusa”, Segura interpreta a Gabriel, quien es presentado como un fiel empleado de la protagonista Bárbara Hidalgo. Aunque, a decir verdad, su participación en la historia cobra mayor relevancia hacia el final de la serie colombiana.

7. FOTOS DE BIASSINI SEGURA

Biassini Segura en la alfombra roja del estreno de la serie colombiana "Medusa" (Foto: @biasso / Instagram)

Una fotografía en blanco y negro que el actor compartió a través de sus redes sociales (Foto: Biassini Segura / Facebook)

Biassini Segura en el detrás de cámaras de "Medusa" (Foto: @biasso / Instagram)