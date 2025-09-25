Si estás viendo “La huésped” en Netflix y te quedaste con la intriga de quién es el actor que interpreta a Matías, déjame contarte que no eres el único. Su personaje tiene una carga emocional que se nota desde la primera escena y hace que conecte con el público, por más que no sea uno de los principales en la pantalla. Bryan Zorrilla, un talento colombiano que viene trabajando desde hace varios años, es el que está detrás de aquella interpretación.

Bryan no es una cara improvisada en la industria. Aunque para muchos sea una revelación, lo cierto es que su camino en el arte comenzó desde muy pequeño. Me sorprendió saber que su vínculo con la actuación viene desde la infancia, cuando ya hacía teatro y participaba en comerciales. Y lo más interesante es que no se quedó solo con la curiosidad de niño: estudió formalmente arte dramático en la Universidad del Valle, y eso se nota en su técnica y presencia en pantalla.

Así que si también te estás preguntando quién es este actor que la está rompiendo en “La huésped”, te dejo toda la información que recopilé, para que lo conozcas mejor.

Carmen Villalobos como Sonia y Bryan Zorrilla como Matías en la serie colombiana "La huésped" (Foto: Netflix)

1. ¿QUIÉN ES BRYAN ZORRILLA?

Bryan Zorrilla es un actor colombiano que interpreta a Matías en la serie de Netflix “La huésped”. Con una carrera que se viene gestando desde hace más de una década, Zorrilla ha logrado consolidarse como un actor versátil, con experiencia en teatro, televisión y publicidad. Su presencia en pantalla, su mirada intensa y su formación actoral lo posicionan como una de las nuevas promesas del cine y la televisión latinoamericana.

2. DATOS PERSONALES DE BRYAN ZORRILLA

Nombre completo: Bryan Zorrilla

Fecha de nacimiento: 22 de octubre de 1994

Edad: 30 años

Lugar de nacimiento: Cali, Colombia

Nacionalidad: Colombiano

Estatura: 1.82 metros

Idiomas: Español, inglés y francés

Ciudad de residencia actual: Bogotá

Instagram: @bryan_zorrilla_

3. SUS INICIOS EN LA ACTUACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Desde muy joven, Bryan estuvo vinculado al mundo artístico. Comenzó haciendo obras de teatro escolares, participaciones en comerciales y otras actividades escénicas que lo conectaron con el arte desde la infancia. Según él mismo cuenta, el arte fue una forma de escape, un refugio que le permitió encontrar su vocación. Más adelante, decidió estudiar formalmente Arte Dramático en la Universidad del Valle, una de las instituciones más reconocidas en Colombia para las artes escénicas.

4. EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Uno de los aspectos más interesantes de su recorrido es que vivió un tiempo en Argentina, lo que le permitió expandir su mirada artística y cultural. Después de esa experiencia, regresó a Bogotá, ciudad en la que actualmente reside y donde ha continuado desarrollando su carrera como actor y modelo.

5. SU TRABAJO EN TELEVISIÓN Y PUBLICIDAD

Aunque La huésped es su proyecto más visible hasta ahora, Bryan ya había trabajado en varios formatos audiovisuales:

“Noticia de un secuestro” (2022) – Participación en la serie basada en el libro de Gabriel García Márquez.

“Los Billis” (2023) – Otra producción nacional donde su trabajo fue bien recibido por la crítica local.

“Delirio” (2025)

Comercial con Sufi (2020)

Comercial con Coca-Cola (2019)

Video musical con Piso 21, Zion y Lennox (2019)

6. SU PASO POR EL TEATRO

El teatro sigue siendo una de las pasiones de Bryan. Algunos de los montajes en los que participó son:

Amantes (2017)

Un Sol Inmenso se Pone Dentro de Mí (2016)

La Estupidez (2016)

7. BRYAN ZORRILLA COMO MODELO

Además de su carrera como actor, Bryan también ha trabajado como modelo en campañas publicitarias. Esta faceta le permitió explorar otras formas de expresión y ganar confianza frente a las cámaras. Su presencia física y su capacidad para comunicar emociones sin palabras lo hacen muy atractivo tanto para el mundo de la moda como para el audiovisual.

8. FOTOS DE INSTAGRAM DE BRYAN ZORILLA

Bryan Zorrilla se está convirtiendo en un habitual actor dentro de las producciones colombianas para grandes cadenas de streaming (Foto: Bryan Zorrilla / Instagram)

El colombiano Bryan Zorrilla tiene 30 años y ha participado en comerciales de televisión, series y obras de teatro (Foto: Bryan Zorrilla / Instagram)

