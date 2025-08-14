Si ya empezaste a ver “En el barro”, la nueva serie argentina de Netflix, te habrás dado cuenta de que hay un personaje que rompe todos los esquemas: Soledad Rodríguez. Una chica sigilosa, que parece no dejar huella hasta el punto de pasar desapercibida, pero se te queda grabada en la retina. A mitad de camino entre el drama y la tragedia, su historia está contada con una intensidad que te arrastra. Y ahí es donde entra Camila Peralta, la actriz que interpreta ese papel con una mezcla de potencia y fragilidad que no se ve todos los días.

“En el barro” es el spin-off femenino de “El Marginal”, una serie que en su momento arrasó dentro y fuera de Argentina. En esta nueva entrega, las mujeres toman el control de la narrativa y, en medio de nombres como Valentina Zenere, Lorena Vega o Ana Garibaldi, entre otras piezas clave, la figura de Peralta se roba más de una escena. Es la típica actriz que no necesita gritar para hacerse notar. Su personaje —una mujer con pasado de viuda negra— tiene un aire tan real que parece sacado de la calle. Y claro, uno quiere saber más: ¿de dónde salió esta chica?

Camila Peralta como "Solita" (Soledad Rodríguez) en la serie argentina "En el Barro" (Foto: Netflix) / Consuelo Oppizzi / Netflix

Cuando empecé a investigar sobre Camila, me encontré con un perfil atípico para el mainstream de las plataformas: nada de fórmulas prefabricadas. Camila viene del teatro independiente, del underground, del “patear escenarios”, como le gusta decir a ella. Y eso, aunque suene romántico, no es fácil. Por eso sorprende verla hoy en primera línea de una producción internacional como esta, con una solidez que no es común en quienes vienen de otro palo.

Así que si te quedaste con ganas de saber más sobre ella acá te comparto algunos datos clave. Porque Camila Peralta no es solo una actriz revelación, es una historia en sí misma.

Camila Peralta interpreta a Soledad Rodríguez en la serie "En el barro" (Foto: Netflix)

1. ¿QUIÉN ES CAMILA PERALTA?

Camila Peralta es una actriz y guionista argentina de 33 años, nacida en la ciudad bonaerense de Balcarce. Su carrera comenzó en los márgenes, literalmente: teatro independiente, proyectos off, salas pequeñas. Pero su talento, imposible de encapsular, la fue llevando de a poco al centro de la escena artística del país. Hoy es una de las artistas más prometedoras de la nueva camada y está en pleno ascenso, especialmente tras su aparición en “Puan” y su papel como protagonista de “Suavecita”.

2. DATOS PERSONALES DE CAMILA PERALTA

Nombre completo: Camila Peralta

Edad: 32 años

Lugar de nacimiento: Balcarce, Buenos Aires, Argentina

Profesión: Actriz, guionista, directora

Formación actoral: Se formó con Valentina Fernández de Rosa y Cristina Banegas

Formación en dirección: Escuela Metropolitana de Artes Dramáticas (EMAD)

Actual residencia: Buenos Aires

3. ¿CÓMO FUERON SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA?

Camila creció en una adolescencia marcada por la timidez extrema. Le costaba incluso salir a la calle. Según ella misma cuenta, se sentía “como un bicho raro”, incómoda con su cuerpo y muy cerrada. Paradójicamente, fue esa misma introspección la que más tarde le permitió desarrollar una sensibilidad actoral profunda, con personajes complejos y llenos de matices. Hoy, a pesar de su desenvoltura en el escenario, dice que sigue siendo una persona muy tímida.

4. SUS PROYECTOS ANTERIORES A “EN EL BARRO”

Antes de brillar en Netflix, Camila Peralta pasó por numerosas obras teatrales como “Suavecita”, “En la piel”, “Malón”, “Nadadoras” y “Los rotos”, entre muchas otras. En televisión y plataformas la vimos en “División Palermo”, “Casi feliz”, “Planners” (temporadas I y II) y “Quiero vivir a tu lado”. En cine participó en films como “Puan”, “Emilia”, “Causalidad”, “Nancy” y “Los paseos”.

5. ¿QUÉ PAPEL INTERPRETA EN “EN EL BARRO”?

En “En el barro”, Camila interpreta a Soledad Rodríguez, una joven con un pasado criminal aprendido en la infancia junto a su madre. Soledad fue mechera, viuda negra y punguista antes de terminar presa por un crimen accidental. Su personaje está construido con una crudeza tan real que duele. Es de esos roles que no necesitan exagerar nada para transmitirlo todo. Y Peralta lo hace con una naturalidad que da miedo.

Camila Peralta como "Solita" (Soledad Rodríguez) en la serie argentina "En el Barro" (Foto: Netflix) / Consuelo Oppizzi / Netflix

6. “SUAVECITA”: SU OBRA MÁS PERSONAL Y PODEROSA

En “Suavecita”, Camila se pone al hombro un unipersonal que la catapultó como una actriz hipnótica. En la obra, interpreta a una trabajadora sexual que descubre el poder de una caricia como superpoder humano. La pieza —que pasó del circuito off al Metropolitan— exige una entrega física y emocional absoluta. Peralta no actúa sola: se multiplica en decenas de personajes, con referencias que van desde la Coca Sarli hasta Tita Merello y Nini Marshall.

7. SU VISIÓN SOBRE LA ACTUACIÓN Y LA SEXUALIDAD

Camila tiene una mirada muy personal sobre su trabajo. “Hace mucho que pienso que el sexo y la actuación son lo mismo: dar y recibir algo simultáneamente”, dijo en una entrevista. Para ella, actuar es una forma de entrega total. Y se nota. En cada personaje, no importa cuán pequeño o extremo sea, hay una conexión íntima entre lo que interpreta y lo que transmite. Es de esas actrices que se meten hasta el hueso en lo que hacen.

8. SU RELACIÓN CON EL CINE, LA TELEVISIÓN Y EL TEATRO

Aunque su corazón parece estar en el teatro, Camila se adaptó con alegría al ritmo frenético de las plataformas. En “En el barro” dijo haber encontrado un espacio de trabajo muy teatral, con directores que escuchan y fomentan el aporte creativo. También participó de “Puan”, la película de María Alché y Benjamín Naishtat que se volvió profética frente al contexto actual de crisis educativa en Argentina. Para ella, el cine sigue siendo una herramienta de pensamiento y de lucha.

Camila Peralta como "Solita" (Soledad Rodríguez) en la serie argentina "En el Barro" (Foto: Netflix) / Consuelo Oppizzi / Netflix

9. FOTOS DE INSTAGRAM DE CAMILA PERALTA

