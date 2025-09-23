Si estás viendo “El refugio atómico” en Netflix, probablemente ya te hayas preguntado quién es esa joven actriz que interpreta a Ingrid, uno de los personajes más intensos de la serie, principalmente por su conexión con los personajes masculinos. Su nombre es Candela González y, aunque para muchos es un rostro nuevo, la verdad es que su historia personal y profesional tiene muchas más capas de lo que parece a simple vista.

Con una presencia fuerte, mirada expresiva y un talento que parece surgir de la nada, Candela se ha convertido en una de las sorpresas más gratas de esta producción original de Netflix. Pero lo curioso es que, hasta hace apenas un par de años, ella ni siquiera se dedicaba a la actuación. Su camino ha sido inusual, lleno de giros inesperados y decisiones valientes.

Así que, si como yo, quieres saber más sobre quién es esta actriz que está captando todas las miradas y que promete quedarse en la industria, acá te dejo todo lo que descubrí.

Candela González como Ingrid en la serie "El refugio atómico" (Foto: Candela González / Instagram)

1. ¿QUIÉN ES CANDELA GONZÁLEZ?

Candela González es una joven actriz española que saltó a la fama con su participación en “Mi soledad tiene alas”, la ópera prima del actor y ahora director Mario Casas. Sin embargo, su popularidad se ha disparado gracias a su papel como Ingrid en “El refugio atómico”, la serie de Netflix que mezcla tensión, drama y encierro psicológico con un elenco joven y fresco.

Nacida en 1998, Candela no es una actriz tradicional ni viene de una familia relacionada con el espectáculo. Su historia es la de alguien que estaba detrás de cámara, pero que terminó frente a ella por decisión del destino y, claro, por puro talento.

3. SU PASADO COMO CANTANTE

Antes de que la actuación tocara su puerta, Candela ya tenía un pie dentro del mundo artístico, pero desde la música urbana. Usando el nombre artístico de Candelacuore, formó parte del colectivo Free Sis Mafia, donde exploró el género rap y comenzó a publicar música en plataformas como Spotify.

De hecho, todavía hoy mantiene más de 36.000 oyentes mensuales, y uno de sus temas más conocidos se llama “Ganesha”. Si te das una vuelta por su perfil, encontrarás una discografía con temas lanzados desde 2020. Esta etapa musical, lejos de haber quedado atrás, sigue formando parte de su identidad artística.

4. ¿CÓMO SE INICIÓ EN LA ACTUACIÓN?

Curiosamente, Candela no se planteaba ser actriz. Fue una amiga la que la animó a presentarse a un casting para una película que estaba preparando Mario Casas durante la pandemia. Esa película sería “Mi soledad tiene alas”, protagonizada por el hermano menor de Mario, Óscar Casas.

Para el papel principal femenino, Mario buscaba una actriz sin experiencia, alguien natural, con fuerza propia y Candela cumplía con todos esos requisitos. Aunque en un principio dudó, terminó presentándose al casting y fue seleccionada. Así, sin haber pasado nunca por una escuela de interpretación, consiguió su primer papel protagónico.

5. SU RELACIÓN CON ÓSCAR CASAS

Durante el rodaje de “Mi soledad tiene alas”, Candela y Óscar Casas desarrollaron una conexión muy especial que traspasó la pantalla. Comenzaron una relación sentimental en septiembre de 2022, aunque no fue hasta julio de 2023 cuando posaron por primera vez juntos en público, durante el preestreno de “Barbie” en el Gran Teatro CaixaBank de Madrid.

Su historia de amor fue discreta, sin muchas apariciones en redes sociales, pero sí con mucha complicidad en los eventos y alfombras rojas. Lamentablemente, a mediados de 2024, se confirmó que la pareja había terminado su relación, aunque según fuentes cercanas, siguen siendo buenos amigos.

6. SU PAPEL EN “MI SOLEDAD TIENE ALAS”

En “Mi soledad tiene alas”, Candela interpretó a Vio, una joven que vive en un barrio periférico de Barcelona y forma parte de un trío protagonista junto a Dan (Óscar Casas) y Reno (Farid Bechara). La historia mezcla drama social, juventud marginal y sensibilidad artística.

Su actuación fue muy bien recibida por la crítica, especialmente por su capacidad de transmitir emociones complejas sin haber tenido formación actoral. Según contó, el rodaje fue un proceso intenso: “Me removió mucho, fue como un desahogo emocional”.

7. DEBUT EN NETFLIX: “EL REFUGIO ATÓMICO”

Su gran oportunidad internacional llegó con “El refugio atómico”, una serie de Netflix donde interpreta a Ingrid, un personaje que juega con la ambigüedad emocional, la tensión constante y los dilemas morales. La serie ha sido destacada por su atmósfera claustrofóbica y por explorar los límites psicológicos del ser humano en situaciones extremas.

Este papel marca un antes y un después en su carrera. Candela demuestra una madurez interpretativa que sorprende, sobre todo si se tiene en cuenta que hace menos de tres años no había actuado nunca.

8. FOTOS DE INSTAGRAM DE CANDELA GONZÁLEZ

Candela González es una actriz con poca experiencia, pero muchísimo talento (Foto: Candela González)

Candela González en el estreno de la serie "El refugio atómico" de Netflix (Foto: Candela González / Instagram)

