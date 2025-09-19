La serie “El refugio atómico”, una de las grandes apuestas de Netflix para este año, se estrenó el 19 de septiembre, y el nombre de Carlos Santos Rubio vuelve a resonar con fuerza en el panorama audiovisual español. Actor de amplia trayectoria y rostro querido por el público, Santos asume aquí el papel de Rafa: un hombre común envuelto en las tensiones, secretos y dinámicas del refugio, cuyo acceso depende del estatus y el dinero de su esposa.

A través de su interpretación en “El refugio atómico”, Santos —a quien apenas dejan entrar al refugio gracias al dinero de su esposa— aporta capas de humor y profundidad a un personaje que navega las contradicciones de la supervivencia y el privilegio. Junto a un elenco de primera línea, su trabajo confirma por qué es uno de los intérpretes más destacados y versátiles de la ficción televisiva actual.

1. ¿Quién es Carlos Santos Rubio?

Carlos Santos Rubio nació el 3 de agosto de 1977 en Murcia, ciudad universitaria y cultural del sureste de España. Se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de las series nacionales y el cine comercial y de autor, afirmándose siempre por su sencillez y aproximación realista a los personajes.

Carlos Santos ganó el Goya a Mejor Actor Revelación por “El hombre de las mil caras” tras emocionar con su retrato de Luis Roldán (Foto: Carlos Santos/ Instagram)

2. Ficha Carlos Santos Rubio

Nombre completo: Carlos Santos Rubio

Lugar y fecha de nacimiento: Murcia, 3 de agosto de 1977

Profesión: Actor

Años activo: Desde 2001

Reconocimientos: Premio Goya Mejor Actor Revelación (2016) por “El hombre de las mil caras”, Medalla CEC, Premios de la Unión de Actores.

Carlos Santos ganó el Goya a Mejor Actor Revelación por “El hombre de las mil caras” tras emocionar con su retrato de Luis Roldán (Foto: Carlos Santos/ Instagram)

3. Estudios

Carlos Santos inició su formación actoral en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Durante su tercer año se trasladó a Madrid y terminó los estudios en la Real Escuela Superior de Arte Dramático.

4.Carrera

Inició su carrera profesional en la televisión a fines de los 90 con apariciones en series populares como “7 vidas” y “Un paso adelante”. El gran salto llegó en 2005 interpretando a José Luis Povedilla en “Los hombres de Paco”, personaje que lo catapultó a la fama y sigue en la memoria del público. Su filmografía abarca títulos como “Mortadelo y Filemón: misión salvar la tierra”, “El hombre de las mil caras”, “El crack cero”, “Lo dejo cuando quiera”, “Jaula” y recientemente “Mi otro Jon”. En TV ha brillado también en “El tiempo entre costuras”, “Ella es tu padre”, “Bienvenidos al Lolita” y “El ministerio del tiempo”.

La carrera de Carlos Santos abarca éxitos como “Los hombres de Paco”, “El crack cero” y la aclamada “El tiempo entre costuras”. (Foto: Carlos Santos/ Instagram)

5. Dirige y escribe

Carlos Santos no solo actúa; también dirige y escribe, y ha participado como presentador de eventos y galas del mundo audiovisual. Ha sido nombrado Gran Pez del Entierro de la Sardina de Murcia y colabora con diversas iniciativas solidarias. Su trabajo en cortometrajes y videoclips es igualmente celebrado.

6. Premios

En 2016 ganó el Premio Goya al Mejor Actor Revelación por su interpretación de Luis Roldán en “El hombre de las mil caras”. Ha sido reconocido con la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos y en varias ocasiones por la Unión de Actores. Destacan nominaciones y premios en certámenes de televisión y cine.

Carlos Santos ganó el Goya a Mejor Actor Revelación por “El hombre de las mil caras” tras emocionar con su retrato de Luis Roldán (Foto: Carlos Santos/ Instagram)

7. Vida personal

Aunque discreto con su vida privada, se sabe que es apasionado de la música y la guitarra eléctrica, llegando a formar parte de bandas locales. Comparte su afición con su hermano Sergio Santos y es admirado por su humildad y sentido del humor dentro y fuera de cámaras.

8. Fotos Carlos Santos Rubio

Carlos Santos durante el Festival de Málaga(Foto: Carlos Santos/ Instagram)

Carlos Santos es un actor destacado por su versatilidad (Foto: Carlos Santos/ Instagram)

Carlos Santos es uno de los intérpretes más queridos de España (Foto: Carlos Santos/ Instagram)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí