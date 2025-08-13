Con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, Carolina Ramírez se ha ganado el corazón del público latino y estadounidense. La actriz colombiana da vida a Yael Rubial en “En el barro”, un personaje marcado por la lucha, la maternidad y la supervivencia en un mundo hostil. Desde sus inicios en el ballet hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas de la televisión latinoamericana, su historia es tan intensa como los papeles que interpreta.

Carolina Ramírez es una de las protagonistas de “En el barro”, la serie argentina de Netflix que comparte universo narrativo con “El Marginal”. En esta producción carcelaria creada por Sebastián Ortega, la actriz colombiana da vida a Yael Rubial, una madre soltera que, en busca de un futuro mejor para su hija, acepta convertirse en “mula” para una red de narcotráfico. Descubre aquí quién es, su trayectoria y datos clave de su carrera.

1. ¿Quién es Carolina Ramírez?

Carolina Ramírez Quintero es actriz y bailarina, nacida el 20 de junio de 1983 en Cali, Colombia. Reconocida internacionalmente por sus papeles protagónicos en telenovelas como “La hija del mariachi”, “La Pola” y la exitosa “La reina del flow”, Ramírez ha construido una carrera sólida en televisión, cine y teatro. Su estilo actoral se caracteriza por papeles intensos y personajes con gran carga emocional.

2. Datos personales de Carolina Ramírez

Carolina Ramírez en una imagen de su niñez junto a su madre Nora Quintero (Foto: Carolina Ramírez/ Instagram)

3. ¿Dónde estudió Carolina Ramírez?

Desde pequeña, Carolina Ramírez estudió ballet clásico y a los 15 años se trasladó a Bogotá para continuar su formación. Cursó estudios en el Colegio Santa Mariana de Jesús y participó en presentaciones en Cuba. Tras una lesión que la alejó del ballet, recibió la propuesta del director John Bolívar para probar suerte en la Tv, donde, paso a paso, cautivó a la audiencia.

Carolina Ramírez estudió ballet antes de ser actriz (Foto: Carolina Ramírez/ Instagram)

4. Los inicios de Carolina Ramírez

Su primera aparición en TV fue la telenovela "El Inútil", en 2001. seguido del programa infantil “Jack El Despertador” (2002). Luego participó en "Francisco el matemático" (2003) y "Séptima Puerta" (2004). Su gran oportunidad llegó en 2006 con "La hija del mariachi", donde interpretó a Rosario Guerrero, papel que la hizo popular en Colombia y otros países.

5. Carrera y obras destacadas

En televisión, Carolina ha protagonizado:

“La hija del mariachi” (2006-2008)

(2006-2008) “La Pola” (2010-2011)

(2010-2011) “El capo 2″ (2012-2013)

(2012-2013) “La reina del flow” (2018-2021, y próximamente tercera temporada en 2025)

(2018-2021, y próximamente tercera temporada en 2025) “De brutas, nada” (2020-2023)

La actriz colombiana Carolina Ramírez es recordada por su papel en "La reina del flow", que alista su tercera temporada (Foto: La reina del flow / Instagram)

En cine, destacan:

“Ciudad delirio” (2014)

“Niña errante” (2019)

“Unicornio” (2023)

En teatro, ha interpretado papeles protagónicos en obras como “TOC TOC”, “Shakespeare enamorado” y “Cuando duerme conmigo”.

6. Premios y reconocimientos

Entre sus galardones se encuentran:

Premios India Catalina a Mejor actriz protagónica por La reina del flow (2022).

a Mejor actriz protagónica por (2022). Biznaga de Plata a la mejor actriz de reparto en el Festival de Málaga por Niña errante (2019).

7. ¿Y el amor?

En lo personal Carolina Ramírez mantuvo una relación sólida y significativa con Mariano Bacaleinik durante más de una década, marcada por la privacidad y el respeto. Tras su separación en buenos términos, ha encontrado nuevamente el amor con Martín Cornid, un productor musical vinculado al bienestar y la consciencia social. La pareja ya ha sido fotografiada junta, reflejando una etapa llena de alegría y naturalidad para la actriz.

Carolina Ramírez junto a su novio Martín Cornide (Foto: Carolina Ramírez/ Instagram)

8. Noticias recientes

En marzo de 2025, confirmó su regreso a “La reina del flow” en su tercera temporada. Parte de las grabaciones se realizaron en Lanzarote, España, y en el Movistar Arena de Bogotá, con eventos en vivo.

9. Fotos de Carolina Ramírez

Carolina Ramírez destila elegancia a sus 42 años (Foto: Carolina Ramírez/ Instagram)

Carolina Ramírez mantiene una figura de infarto (Foto: Carolina Ramírez/ Instagram)

Carolina Ramírez junto a su familia en Colombia (Foto: Carolina Ramírez/ Instagram)

