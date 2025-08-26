Después de casi dos años, “My Life with the Walter Boys” (“Mi vida con los chicos Walter” en español) regresa con una segunda“Mi vida con los chicos Walter” en español) regresa con una segunda temporada, que “es más grande y temporada, que “es más grande y mejor”, según su creadora, Melanie Halsall. “Cada episodio incluye escenas impresionantes y las historias son más complejas. Nos hemos adaptado a nuestros personajes, y los actores ahora los comprenden de verdad. Al volver, estaba emocionada de volver a rodar porque sabía que teníamos grandes historias que contar”.

Nikki Rodriguez, Sarah Rafferty, Marc Blucas, Noah LaLonde, Ashby Gentry, Connor Stanhope, Johnny Link, Corey Fogelmanis, Jaylan Evans, Zoë Soul, Isaac Arellane, Myles Perez, Alex Quijano, Ashley Tavares, Dean Petriw, Alix West Lefler, Lennix James y Alisha Newton son algunos de los actores que regresan en los nuevos episodios de la serie de Netflix basada en la novela homónima de Ali Novak.

A ellos se suman actores como Natalie Sharp, Janet Kidder, Riele Downs, Jake Manley y Carson MacCormac. ¿Qué se sabe sobre este último? ¿Dónde apareció antes? ¿Y a quién interpreta en “My Life with the Walter Boys”?

1.¿Quién es Carson MacCormac?

Carson MacCormac es un actor canadiense que ha aparecido en películas como “Giant Little Ones” (2018), Luckiest Girl Alive (2022), “Shazam!”(2019) y su secuela, “Shazam! Fury of the Gods” (2023), y “Clown in a Cornfield” (2025).

Carson MacCormac, el actor que hace de Zach en la temporada 2 de "My Life with the Walter Boys", tiene 25 años (Foto: Carson MacCormac/ Instagram)

2. Datos personales de Carson MacCormac

Nombre: Carson MacCormac

Fecha de nacimiento: 21 de octubre de 1999

Edad: 25 años

Lugar de nacimiento: Oakville, Ontario, Canadá

Nacionalidad: Canadiense

3. ¿Dónde estudió Carson MacCormac?

Carson MacCormac, quien creció en Oakville, Ontario, tomó cursos de actuación a partir del 2011 y empezó su carrera actoral alrededor de 2016. Un año después finalista provincial en Teatro Musical Senior, Grupo B, de la Asociación de Festivales de Música de Ontario.

4. La pasión de la adolescencia de Carson MacCormac

La pasión en la adolescencia de Carson MacCormac era el béisbol, de hecho, jugó para los Oakville A’s, equipo de la liga juvenil dirigido por la Asociación de Béisbol Menor de Oakville.

5. Los primeros papeles de Carson MacCormac

El episodio “You Don’t Understand Me at All” de la serie “Bellevue” marcó el debut actoral de Carson MacCormac. Mientras que su debut cinematográfico fue en el drama independiente “Giant Little Ones”, donde interpretó a un adolescente acosado llamado Michael.

Carson MacCormac, el actor que hace de Zach en la temporada 2 de "My Life with the Walter Boys", en el rodaje de "Clown in a Cornfield" (Foto: Carson MacCormac/ Instagram)

6. Carson MacCormac en la temporada 2 “My Life with the Walter Boys”

En la segunda temporada de “My Life with the Walter Boys”, Carson MacCormac interpreta a Zach, que de acuerdo con la descripción de Netflix, es “un estudiante de último año increíblemente guapo, autoritario y un poco peligroso. Con un encanto y una confianza al máximo, Zach se esfuerza por conocer a Nathan.”

7. Filmografía de Carson MacCormac

Películas

Cold Hands (2017)

Giant Little Ones (2018)

Shazam! (2019)

Riot Girls (2019)

East of Middle West (2020)

Luckiest Girl Alive (2022)

Shazam! Fury of the Gods (2023)

Clown in a Cornfield (2025)

Series

Bellevue (2017)

Zombie (2018)

Big Top Academy (2018–2019)

October Faction (2020)

Locke & Key (2021–2022)

Nicole Huff, Alexandra Beaton, Gage Alexander McIver Munroe, Carson MacCormac, Chiara Aurelia y Isaac Kragten en "La chica más afortunada del mundo" (Foto: Netflix)

8. Fotos de Carson MacCormac en Instagram

La pasión en la adolescencia de Carson MacCormac, el actor que hace de Zach en la temporada 2 de "My Life with the Walter Boys", era el béisbol (Foto: Carson MacCormac/ Instagram)

Carson MacCormac, el actor que hace de Zach en la temporada 2 de "My Life with the Walter Boys", en la alfombra roa de "Clown in a Cornfield" (Foto: Carson MacCormac/ Instagram)

Carson MacCormac, el actor que hace de Zach en la temporada 2 de "My Life with the Walter Boys" (Foto: Carson MacCormac/ Instagram)

