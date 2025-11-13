“El cuco de cristal” (en inglés: “The Crystal Cuckoo”) es la serie de suspenso española que busca conquistar a los suscriptores de Netflix con su historia y, por supuesto, el trabajo de sus intérpretes. Entre ellos, destaca Catalina Sopelana, la actriz que asume el rol protagonista de Clara Merlo en la producción. ¿Te gustaría saber más sobre ella? Pues, en esta nota, te presento los principales datos de su biografía y carrera. ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie de Netflix está basada en la novela homónima de Javier Castillo, autor también reconocido por “La chica de nieve” y “El juego del alma”.

Así, a lo largo de seis episodios, la ficción sigue a Clara Merlo, una joven médico residente que—tras recibir un trasplante de corazón—viaja a un remoto pueblo para conocer la identidad de su donante.

Sin embargo, en el camino, descubre secretos oscuros, desapariciones misteriosas y un caso sin resolver de hace 20 años.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El cuco de cristal”:

1. ¿QUIÉN ES CATALINA SOPELANA?

Catalina Sopelana es una actriz española que se ha consolidado como una de las figuras más prometedoras del cine y la televisión de su país de origen.

Probablemente, lo que hace más curiosa su historia es su camino hacia la actuación: si bien se licenció en Psicología, en el último año de carrera decidió unirse a un grupo de teatro amateur.

De esta manera, pudo encontrar su verdadera vocación: la interpretación.

2. FICHA DE DATOS DE CATALINA SOPELANA

Fecha de nacimiento: 30 de octubre de 1992

30 de octubre de 1992 Edad: 33 años​

33 años​ Lugar de nacimiento: Madrid, España​

Madrid, España​ Nacionalidad: española​

española​ Instagram: @catalinasopelana​

@catalinasopelana​ Signo zodiacal: Escorpio

3. LOS INICIOS DE CATALINA SOPELANA

En el 2018, Catalina hizo su debut cinematográfico con la película “¿Quién te cantará?” de Carlos Vermut, donde interpretó a Diana.

Previamente, de acuerdo con su ficha en IMDb, había aparecido en las series “Centro médico”, “Velvet Colección” e “Inhibidos”.

4. LOS TRABAJOS MÁS IMPORTANTES DE CATALINA SOPELANA

A continuación, repasa los proyectos más destacados de la trayectoria de Catalina Sopelana.

Las series más importantes de la actriz:

“El Vecino” (2019-2021) como Julia

(2019-2021) como Julia “Jinetes” (2021) como Clau

(2021) como Clau “Sky Rojo” (2023) como Greta

(2023) como Greta “Entrevías” (2024) como Camila

(2024) como Camila “El jardinero” (2025) como Violeta

Las películas más importantes de la actriz:

2018: “¿Quién te cantará?" como Diana

como Diana 2021: “Las leyes de la frontera” como Paqui​

como Paqui​ 2022: “Mantícora​" como la chica de la discoteca

como la chica de la discoteca 2022: “Modelo 77” como Lucía​

como Lucía​ 2023: “La estrella azul” como Mara

como Mara 2024: “El aspirante” como Lau

5. TAMBIÉN APARECE EN VIDEOCLIPS

Además de su trabajo en series y largometrajes, Catalina Sopelana aparece en algunos videoclips musicales.

Uno de los más recordados por sus fans es el del tema “Noche estelar” de Cora Yako.

6. LOS GUSTOS DE CATALINA SOPELANA

En declaraciones para RockTotal, Catalina confesó sus gustos específicos respecto a películas, series y lecturas.

Película favorita: “Paris, Texas”

“Paris, Texas” Series preferidas: "Gilmore Girls" y "Sex and the City"

"Gilmore Girls" y "Sex and the City" Libro recomendado: “Cambiar de idea” de Aixa de la Cruz

7. FOTOS DE CATALINA SOPELANA

La actriz española Catalina Sopelana como Clara Merlo en una escena de la serie "El cuco de cristal" (Foto: @catalinasopelana / Instagram)

Catalina Sopelana en una instantánea que compartió a través de sus redes sociales (Foto: @catalinasopelana / Instagram)

Catalina Sopelana durante el rodaje de "El cuco de cristal" (Foto: @catalinasopelana / Instagram)

